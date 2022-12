Una marea de niños inunda Infecar

Luces, música, buen ambiente y diversión para todos los públicos acompañado de un sinfín de actividades es lo que ofrece, por vigésimo segundo año consecutivo, el festival de la Infancia de Planeta Gran Canaria en Infecar. En el segundo día de su apertura, varias familias no dudaron en acudir con los más pequeños de la casa en busca de una jornada navideña diferente, en la que todos coincidían en un aspecto: "Nos está gustando tanto que vamos a volver antes de que cierre el 4 de enero".

Esther Trujillo, junto a su hijo de cuatro años, asegura estar contagiada por la felicidad de su pequeño, que se lo pasa en grande en un circuito de obstáculos mientras maneja una bicicleta. Como ella, son muchas madres las que han decidido acudir a Infecar junto a sus hijos para vivir la experiencia que ofrece este proyecto, que está dividido por planetas. Planeta de luz y color, digital, diversión, inclusivo, aventura, recreo y desafío. En cada uno de ellos se encuentran diferentes actividades para el disfrute de los más pequeños, en los que se podrán encontrar talleres, teatro, hinchables, pista de patinaje, actividades, pequelandia y multiaventuras.

En términos generales, los responsables de los niños ven el precio de la entrada para acceder al recinto razonable e incluso barata teniendo en cuenta la variedad de actividades de las que se puede disfrutar durante todo el día: el horario es desde las 10:00 hasta las 20:30 horas excepto el día 1 de enero, que habrá un horario especial desde las 16:00 horas hasta las 20:30 horas.

"Me está encantando y lo estoy pasando súper bien", asegura Noam Santana en la cola de la segunda atracción que va a disfrutar. "Solo me he montado en una atracción, y lo que más me gusta son los hinchables, que voy a subirme ahora. Llevo viniendo desde que era pequeño a esta feria, y quiero seguir viniendo hasta que me haga mayor", sentencia emocionado tras percatarse de que el siguiente en pasar a las colchonetas será el.

Silvia Gutiérrez, junto a su hija Sofía, de dos años, también disfruta de esta feria que se celebra cada año. Aunque su hija aún es pequeña y no puede disfrutar de muchas atracciones, ambas ríen y bailan en un pequeño teatro de canciones, donde varios niños gozan de un buen ambiente rodeados de sus familiares más cercanos. "La niña está súper contenta, aunque no hay muchas zonas para niños pequeños", destaca antes de proponer una mejora para futuros años: "Debería haber turnos para que no se llene de gente y los niños puedan disfrutar mas".

Además de actividades y juegos, los niños que así lo deseen podrán aprender a cocinar sus primeros dulces. "Hacemos galletas de avena y plátano", cuenta Ana Raquel Marrero, una de las monitoras de este taller. "Les damos a cada uno un trozo de plátano que van escachando con el tenedor y nosotras vamos echando poco a poco la harina de avena. Luego hacen una bolita, lo extienden con el rodillo y le dan formas navideñas con los moldes". Los atrevidos que se acercan a esta actividad, que requiere de un turno para poder participar, va desde los tres años hasta los 12.

Leticia Olivera repite, como cada año, esta experiencia educativa. "Nos está pareciendo bien, y los trabajadores de las actividades son muy amables. Hemos venido otros años, pero este año vemos que hay mucha más gente que en años anteriores. En cuestión de atracciones veo que hay más variedad en relación a otros años", exclama con brillo en los ojos al observar a su hijo entusiasmado mientras se prepara para entrar a disfrutar del paintball.

Mateo Santos, uno de los monitores del paintball se muestra feliz por estar trabajando durante estos días rodeado de niños. "Me parece un trabajo que te llena porque estas rodeado de niños, te lo pasas muy bien y un niño siempre te enseña y ayuda", asegura tras quedar asombrado por la cantidad de gente que ha acudido durante estos dos primeros días. "La media de edad en los niños es de entre 8 y 9 años, aunque también se apuntan muchos adultos. Lo vemos entretenido, es como si fuera un paintball de verdad. Las rondan duran 10 minutos y los niños se divierten mucho", finaliza.

Niños de todas las edades podrán disfrutar de esta feria hasta el próximo 4 de enero, cuando sus puertas cierren hasta el próximo año. El precio de la entrada es de cinco euros, con ofertas para grupos, mientras que los menores de tres años, desempleados, jubilados y discapacitados, estarán exentos de abonar la tarifa. Zonas de restauración, pintacaras o numerosos espectáculos de teatros educativos son otros de los juegos que podrá disfrutar todo el que se acerque, además de la pista de hielo para patinar, una de las atracciones que más flujo e personas ha atraído en estas dos primeras jornadas. "Nos parece muy bien todo lo que ofrecen. Es el primer año que venimos y nos ha encantado la pista de hielo. Llevamos aquí desde que abrió y nos lo hemos pasado muy bien", aseguran Alejandra González y Thais María Hernández sentadas en un banco con signos de cansancio en sus caras después de un largo día de juegos y diversión.

Nahia, a sus cinco años, sonríe mientras le maquillan la cara de unicornio bajo la atenta mirada de su madre, Idaira Noda. "Cogimos hora para que se maquillara la cara, y la verdad que todo super rápido. Nos parece super bien para los niños, porque la verdad es que se lo pasan genial. Llevamos aquí desde las 11, y todo esta bien montado, aunque sí es verdad que hay cosas que requieren más colas, pero es normal", argumenta. La monitora, por su parte, desvela que mientras que las niñas suelen optar por mariposas y unicornios para maquilar sus rostros, los niños eligen leones o superhéroes.

Aitana Sánchez y Carolina Déniz, al igual que muchos de los asistentes a Planeta Gran Canaria, se muestran felices por la jornada que han vivido. "Vale la pena venir porque te lo pasas muy bien en todas las actividades. Hay muchas cosas que las puedes hacer en familia, y tanto padres como niños se lo pasan en grande. Venimos todos los años. Y cada vez se superan más".

Una jornada diferente pensada para el disfrute y la diversión durante estas vacaciones navideñas.