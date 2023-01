De la playa al Ca’ Ñoño

El sonido del mar de la playa de Las Canteras se cuela entre las conversaciones de la terraza abarrotada del Ca’ Ñoño. El bar es una referencia en la avenida marítima y sus bocadillos de calamares traspasan los límites insulares. Turistas de todas partes, surferos, familias, amigos o parejas paran por el local para echarse unas tapitas contemplando el Atlántico.

Pero no siempre tuvo estas maravillosas vistas. En un inicio era una tienda de aceite y vinagre donde las personas mayores se tomaban unos rones y compraban las necesidades básicas para la casa. En 1980 se convirtió en un bar de tapas cuando los padres del actual dueño, Antonio Rodríguez lo heredaron. Antonio recuerda crecer en ambos negocios, de pequeño jugar fuera de la tienda de sus abuelos y de joven ayudar desde los tempranos 14 años en el bar de sus padres, Antonio Rodríguez o comúnmente Ñoño y María Concepción. El bar se ubicaba en un principio en una lateral de la calle, donde actualmente tienen el almacén.

A los 16 años dejó de trabajar y a los 21 decidió seguir con el negocio familiar que era y es su pasión. "Yo salía de la escuela y me iba al bar ayudar a mi madre a hacer las croquetas o fregar los platos", recuerda el dueño.

Cuando Antonio decidió llevar las riendas del negocio, entre él y sus padres compraron el actual el local que por aquel entonces era el bar Oleaje y en la parte superior una vivienda. "Lo tiramos todo abajo y lo construimos casi desde los cimientos", indica. Cuando finalmente abrieron el nuevo bar, sus padres seguían con el original por si no funcionaba no perder la inversión. Con 21 años comenzó a regentar el negocio y fue un gran cambio en su vida: "Hay mucha gente que no aguanta esta presión de llevar un negocio con diez empleados, todo el día aquí pegado, con 21 años me estaba dejando la vida aquí y ahora la gente ya no está para sacrificarse tanto".

La terraza, un éxito

Sin embargo, poco después decidieron jubilarse ante el éxito tan grande que tuvo el nuevo local. "Hace 30 años comer en una terraza frente al mar no era para cualquier bolsillo", explica Antonio. Uno de sus principales éxitos es que el canario de clase media pudo disfrutar de por lo que entonces era un lujo por un precio asequible. De esta forma, conformó una clientela fija que le recuerdan al dueño los inicios y cómo ha cambiado todo desde entonces.

En un principio la avenida marítima no existía, era una calle de tierra donde los clientes aparcaban y que muchos comían en el mismo coche. "Todavía me recuerdan cuando venían en el coche con sus parejas, es muy bonito. La gente viene con los hijos y con los nietos y les explican que todavía no habían nacido cuando ellos venían aquí", asegura. Antonio comenta que esos hijos y nietos ahora también vienen por su cuenta a disfrutar de la comida, convirtiendo el Ca’ Ñoño es un bar de legado.

Además de los clientes de toda la vida, los turistas también copan las mesas del bar. "Y no solo porque van paseando por aquí y ven la terraza llena sino porque vienen recomendados por los hoteles y traen el menú que quieren recomendado por el recepcionista", señala Antonio. "¿Dónde has visto tú a un guiri comiendo longorones?, aquí lo hacen y salen encantados", cuenta entre risas. "Hay extranjeros con los que incluso hemos tenido amistades, vienen aquí sin nosotros conocerlos y cuando regresan a Canarias y los reconoces de otros años anteriores es muy emocionante", comenta emocionado.

El plato estrella son los calamares en plato o bocadillo o el pulpo frito con mojo. Las recetas siguen siguen siendo las mismas que cuando empezaron sus padres. Su madre era la cocinera y la persona le transmitió todo lo que sabe de cocina. "No ha cambiado nada pero es que no conozco otra cosa de cocina, desde los 14 años que echaba una mano hasta ahora seguimos haciendo lo mismo", apunta. "Después, cada cliente tiene una referencia, hay mucha gente que no le gusta la hueva frita pero es de toda la vida de mis padres y un plato que al canario de verdad que viene a comer pescado le encanta. Son clientes muy específicos".

Aunque la carta no ha variado, el local sí lo ha hecho y drásticamente. "Antes era un espacio muy reducido, solo había una barra donde la gente comía, los platos pasaban por encima de todo el mundo pero es que era lo que se destilaba en aquella época. La cocina era muy estrecha y éramos cinco personas, uno limpiando calamares aquí, el otro fregando, sacando los platos por todas partes", era una locura en definitiva, rememora Antonio. "Fue un cambio porque al principio era un servicio al machangazo y con el nuevo local incluimos el servicio a mesa, era un servicio totalmente distinto a los gritos de antes de ‘media de calamares’", incide.

La pandemia a pesar de ser un momento de incertidumbre económica fue, según Antonio, uno de los mejores años para el negocio. "Tenía miedo cuando finalizó el confinamiento pero la gente tenía ganas de salir, era increíble, estaba todo lleno", comenta. Las ganas de salir y vivir se sigue palpando en una terraza donde la gente no para de ir y venir entre platos amontonados en las mesas. Y de fondo, una playa que deja su estampa en la retina de los clientes.