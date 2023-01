El 2 de enero de 2023 es una fecha que siempre va a permanecer en la memoria de Aroa Martínez. Natural de Murcia y con tan sólo 31 años, ha sido la agraciada en ganar el sorteo que desde hace 20 años realiza la zona comercial de Mesa y López entre sus compradores, y que consiste en un cheque regalo de 6.000 euros para gastar en las tiendas que pertenezcan a la citada zona comercial. Los sorteos, como es habitual, nunca esperas ganarlos, y el caso de Aroa no iba a ser menos. Compró su primera vivienda en la inmobiliaria Gilmar Real Estate Canarias, momento en el que recibió el ahora boleto ganador: el número 25.597. Las bases del concurso aseguran que el importe tendrá que ser consumido antes de las 20.00 horas del mismo 4 de enero, pudiendo gastar en cada establecimiento un máximo de 600 euros. Si no se gastase la totalidad del premio antes de la hora anteriormente mencionada, lo perdería todo.

El sorteo, hecho a través de notario, se realizó la mañana del 2 de enero, cuando Aroa recibió la noticia. "Sentí muchos nervios. No me lo esperaba porque son cosas que pasan una vez en la vida y a mi familia nunca nos suele tocar nada", asegura emocionada después de llegar -como es habitual en estos sorteos- en limusina desde su casa. Desde el punto de encuentro en Mesa y López, la joven murciana comenzó su aventura por los establecimientos que eligió para gastar esos 6.000 euros, cuya primera parada fue Multiópticas. Unas gafas de vista y otras de sol graduadas fueron su primera adquisición, y es que según manifiesta la joven, desde que se enteró de que había sido la ganadora, tenía claro que lo primero en comprar iban a ser "cosas de necesidad", ya sea para ella o para sus seres queridos.

Tiendas como Guess, Albert Joyeros, Depilación Láser Canarias, Sistema, Simar, López o Calzedonia son algunas de las tiendas que Aroa eligió para hacer sus compras y sus respectivos regalos en estas fechas, y aunque su familia no suele celebrar el día de Reyes a lo grande, este año se ha visto impresionada por la grata sorpresa de ser la envidiada ganadora. Una ganadora a la que muchos paraban por la calle para felicitar o para preguntar si había sido ella la agraciada. "¿Has ganado el sorteo? Yo llevaba varios boletos este año pero no he tenido suerte", comentaba una señora al verla cargada con bolsas y junto a la limusina.

"Cada año es una aventura, porque dependiendo del perfil de cada persona nos dirigimos a unos comercios u otros"

Durante todo el recorrido, Aroa estuvo acompañada por Pepi Peinado, la secretaria de la Asociación de Empresarios de Mesa y López, quien arropó a la ganadora desde el minuto uno. "Yo intento que sea un día especial para todos, guiándoles y asesorándoles lo mejor que puedo para que no se vean agobiados", asegura contagiada por la felicidad del momento. Este 2022 se repartieron un total de 30.000 boletos entre 84 establecimientos, siendo el año que más comercios han participado en este sorteo. "Cada año es una aventura, porque dependiendo del perfil de cada persona nos dirigimos a unos comercios u otros, pero lo que siempre cae es ropa", cuenta Pepi.

Francisco González, presidente de la asociación de empresarios de la zona de Mesa y López, también buscó un momento para acercarse al punto de encuentro de Aroa y darle la enhorabuena, momento que aprovechó para transmitir la alegría de organizar este evento cada año. "Para nosotros es un evento muy carismático y querido entre porque ¿A quién no le gusta repartir alegría? Llevamos 20 años y es algo que pertenece a la dinámica de las navidades en Mesa y López", aseguró.

Aroa llegó a Las Palmas de Gran Canaria hace cuatro años por amor, y ahora que ya se ha enamorado de la isla, no tiene pensado volver a su Murcia natal en un corto periodo de tiempo. "Mi objetivo no es volver a la península, sino traerme a mis padres a Canarias. Aquí el nivel de vida es muy bueno, y eso no se paga con nada", asegura con una inmensa sonrisa. Toda su familia se quedó encantada al conocer la noticia, y es que la ilusión de ganar un sorteo de estas características no tiene precio.

Los comerciantes de la zona Mesa y López han notado este año un boom en las compras

Los comerciantes de la zona, por su parte, también se vieron contagiados por la alegría que Aroa desprendió durante toda la mañana a medida que entraba a cada establecimiento. "Cuando ella llegó nos alegramos un montón. Nos quedamos rascados porque queríamos que el ganador saliera de nuestra tienda, pero otro año será", confiesa un empleado de Calzedonia. Un año que ha significado mucho para todos los comerciantes de Mesa y López, pues estas navidades han notado un boom en las compras, hecho que hace que cada vez más comerciantes se animen a abrir en esta zona, empujando a este distrito al crecimiento.

A las 14.30 horas, Aroa tenía casi todos sus deberes hechos, pues el 90% del presupuesto ya lo había fundido. Tal y como explica, ha intentado elegir lo mejor posible los establecimientos, pues el objetivo principal era que "se vieran agraciadas por estas compras las mayores tiendas posibles de la zona". Y lo consiguió, porque en total acudió a más de 10 comercios de la zona entre los que figuraban joyerías, clínicas, peluquerías, jugueterías, zapaterías, restaurantes y una tienda especializada en compra-venta de segunda mano. Finalmente, a las 17.30 de la tarde, siete horas después de comenzar las compras, había gastado esos 6.000 euros, aunque teniendo en cuenta la dificultad de redondear a la perfección la cifra, Aroa tuvo que poner de su bolsillo 500 euros más.

En las siete horas en las que estuvo paseando y comprando por la zona comercial de Mesa y López, la joven murciana tuvo tiempo de acordarse de todo el mundo, incluidos sus compañeros de trabajo o alguna amiga con hijos, a la que no dudó en regalarle una tarjeta regalo de la juguetería Nikki. «La idea es verles a todos la cara cuando yo les dé el regalo y vean que me he acordado de ellos al ganar este premio», asegura.

La jornada llegó a su fin antes de lo esperado y «cargada de bolsas», tal y como ha destacado la protagonista de este sorteo. «Una experiencia maravillosa junto a una buena compañera de compras (Pepi)» , afirma con una mezcla de sensaciones inexplicables. «Seguramente el 90% de las personas se paren a pensar en cómo reaccionarían si les tocara el premio, pero la realidad es que cuando te toca tienes una sensación diferente, sólo reaccionas», comenta al recapacitar sobre su suerte.

Al final del día, es cuando Aroa tiene tiempo de hacer un balance para poder recordar cómo empezó todo y la manera en la que se ha ido desarrollando el transcurso de un miércoles diferente que nunca olvidará. «El cuerpo fue dando toques de cansancio, pero siempre con la sensación de ser la más afortunada», sentencia.

Nervios, ilusión, un cielo azul y una temperatura poco habitual para las fechas en las que estamos junto a la emoción de las primeras veces fueron los fieles acompañantes de Aroa durante el 4 de enero. Una fecha que guardará en un pedacito de su corazón durante toda la vida, y lo más importante, una experiencia que la acompañará siempre. Una jornada en la que el buen ambiente, las risas y las bolsas que esconden una variedad de regalos para todos sus seres queridos fueron protagonistas. Un día que será recordado por el hecho de repartir felicidad durante unas horas.