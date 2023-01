Si los Alisios era ayer una marabunta de gente que deambulaba con bolsas persiguiendo compras de última hora; esta mañana el lugar se presentaba desierto, con solo el ruido de la música que salía por los altavoces llenando sus calles iluminadas por la luz del sol de enero. La calma que precede a la tormenta de consumo y regalos. Una calma sustituida por las alegrías que hoy ha repartido el sorteo de la Lotería del Niño con un segundo premio que ha caído en diferentes lugares de la isla de Gran Canaria pero que, sobre todo, se ha hecho notar con fuerza en el centro comercial de Tamaraceite, donde la administración El Duende ha vendido un total de siete décimos y ha repartido más de medio millón de euros.

"Dimos un primer premio en Navidad y ahora esto, no nos lo creemos", declaraba sonriente Jonathan García, propietario de la administración que ha vendido siete boletos del número 72289. Él no es partidario de repetir números. Si alguien le pide un número de máquina, no lo vuelve a sacar. En cambio, Aruma Luna, trabajadora de este punto de venta de lotería, sí que opta por repetir una cifra y volverla a vender si le gusta y le transmite buenas vibraciones. Así ocurrió con el número 72289 que primero se vendió tres veces, luego una y a continuación otras tres.

El personal de seguridad del centro comercial se aproximaba curioso ante las sonrisas y felicitaciones: "¿qué número ha tocado? ¿nos lo pueden mirar?". Cuando conocen la cifra premiada, uno de ellos saca su walkie-talkie y pulsa el botón más grande: "Z1, el número premiado fue el siete dos dos ocho nueve", comunica a su compañero o compañera al otro lado de la línea con la esperanza de que en su momento probaran suerte en El Duende. Al estar la administración en un centro comercial, son muchos los perfiles de personas que se acercan a comprar la lotería, desde turistas hasta empleados de las tiendas colindantes o el propio personal de los Alisios. Quiénes han sido los agraciados continúa siendo un misterio, pero eso no es obstáculo para el gozo y la celebración. "Es una alegría que la sientes tú aunque no te haya tocado a ti", decía emocionada Aruma Luna.

Ilusión consecutiva

Luna también tuvo la suerte de repartir alegría el día 22 de diciembre, con la lotería de Navidad: "El afortunado vino a por el premio, era una persona que estaba pasando por unos apuros en ese momento y le vino bastante bien. Se te eriza la piel, porque te cuentan la situación en la que estaban y te emocionas, como si te hubiera tocado a ti".

Desde que abrieron hace aproximadamente un año y cuatro meses, en El Duende no dejan de repartir alegría y suerte. "Dimos el segundo premio en el 2022 de el Niño, nos estrenamos ahí", relataba Jonathan García. "Después dimos una Bonoloto también grande y en Navidad de 2022, hace un par de semanas, dimos el Gordo. Hoy esperábamos estar tranquilos, por estadística no es lo normal dar tanto premio importante seguido", añadía el propietario de la administración contento por la noticia y por lo repartido que ha estado este segundo premio.