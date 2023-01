Unas 120.000 personas se dieron cita este jueves en la Cabalgata de Reyes de Las Palmas de Gran Canaria, según la Policía Local. Melchor, Gaspar y Baltasar se hicieron esperar pero no por ello hicieron perder la ilusión a los niños y mayores que aguardaron con paciencia el saludo de sus Majestades de Oriente desde sus carrozas estrella.

Melchor, Gaspar y Baltasar recibieron este jueves el cariño de cientos de niños y mayores que se reunieron entre la plaza de Manuel Becerra y el parque San Telmo para disfrutar de la Cabalgata de Reyes. Cientos de personas se concentraron en el recorrido que hicieron sus Majestades por la ciudad, que este año contó con carrozas y personajes de cuento y cómic a pie, que alegraron y divirtieron a todos. Tanto que, en algún momento;entre los disfraces y la música, el desfile pareció un adelanto del próximo Carnaval.

La Policía Local y los Bomberos, con sus bocinas, iban anunciando a los presentes la llegada de los Magos de Oriente que, para algunos, llegaba con un poquito de retraso. A las ocho de la tarde, la comitiva real pasaba por la plaza de La Feria, después de que hubiera arrancado del Puerto a las cinco de la tarde.

Una estrella fugaz se colaba entre un arco de globos de colores, mientras las primeras carrozas iluminadas del desfile pasaban recalcando la magia de la noche, en la que muchos sueños se cumplen. No faltaron los funcionarios de Correos, que con sus sacas, recogieron las cartas de los niños más rezagados. Hubo tantas, que hasta los reyes dispusieron de grandes buzones.

El desfile lo abrió la carroza adaptada para niños con movilidad reducida y lo cerró un camión de carbón

El desfile lo abrió la carroza adaptada que, bajo el lema ‘Reyes sin barreras’, permitió a niños y niñas con movilidad reducida disfrutar de una noche de Reyes desde otro nivel diferente al habitual. Luego vendría la que abogaba por ‘Salvar al planeta’, que llevaba como temática el conocido musical El rey de la selva. A pie, alguno de los personajes más emblemáticos de esta historia. No faltaron a la cita mágica Harry Potter y sus amigos, los cazafantasmas e incluso Spiderman desde lo alto de un camión.

‘La luz está en ti’ recordaba la carroza de Tirma, ambientada en la película de animación de una niña mejicana con poderes. La de Spar, por su parte, recreó el mundo mágico de los bosques, mientras que Hiperdino sacó a pasear a sus conocidas mascotas dinosaurios.

Tras el desfile de carrozas, que inundó el recorrido de confeti de colores, llegaron los romanos, encargados de situar a los presentes en el tiempo del nacimiento de Jesús y del sentido de la aparición de los Magos de Oriente en estas fechas de navidad con sus ofrendas de oro, incensio y mirra al recién nacido. Tras ellos una comitiva de damiselas orientales.

Sus Majestades de Oriente aparecieron cada uno sobre una carroza con forma de estrella y en perfecto orden, saludando al gentío que les esperaba y que gritaba sus nombres desde las aceras.

El desfile parecía que llegaba a su fin pero no era así. Un camión lleno de carbón hacía de coche escoba de los Magos de Oriente, recordando a los presentes que el despertar del Día de Reyes podría no ser tan dulce si alguien se hubiera portado mal durante el año. Un simpático guiño a pequeños y grandes para advertir que los sueños no siempre se cumplen.