Reboso en el primer día de rebajas

Los centros comerciales de la ciudad se vieron este sábado desbordados de clientes desde primera hora de la mañana en el primer día de las tradicionales rebajas de invierno, aunque algunas tiendas ya las habían puesto en marcha horas antes en las páginas online. La coincidencia del inicio de la temporada de descuentos tras el Día de Reyes facilitó el que muchas personas se acercaran a los establecimientos a devolver o cambiar alguna compra navideña o aprovechar las mejores gangas, que en algunos casos llegaba hasta el 60% de descuento, principalmente en ropa y zapatería de temporada.

A las 11:00 de la mañana, la guagua de la línea 17, que acerca a los viajeros desde el Teatro al Auditorio Alfredo Kraus iba ya llena de personas, muchas de ellas con bolsas voluminosas. Su destino: el centro comercial Las Arenas, que a esa hora ya presentaba un buen ambiente de rebajas.

«Venimos a cambiar una chaqueta y unos pantalones. Los Reyes nunca aciertan», comentaba entre risas Lidia Jiménez, que aún no tenía muy claro si iba a coger otras prendas o guardarse el dinero para adquirir otra cosa que la interesase más. La joven había ido al centro comercial con una amiga para aprovechar el primer día de descuentos. «Seguro que nos compramos algo», afirmaba su amiga, a quien los Reyes le habían dejado cien euros para gastar en lo que quisiera.

Un presupuesto adecuado a lo que se gastarán los canarios de media en estas rebajas (82,3 euros), según ha manifestado el comparador financiero Banqmi. Los españoles, en general, desembolsarán una media de 94,4 euros, según la misma entidad, aunque un 2% menos que el pasado año en el mismo periodo.

Los canarios se gastarán una media de 82,3 euros La tradicional campaña de rebajas de enero se inició también ayer en la Península en las grandes superficies y en la mayoría de los comercios. Según los datos del comparador financiero Banqmi, los españoles gastarán una media de 94,4 euros, un 2 % menos en comparación con los 96,3 euros que se destinaron el pasado año en el mismo periodo. El gasto de este año también se situará por debajo de los 96,3 euros de 2020, justo antes de que estallara la pandemia, así como de los 99,3 euros de 2019. Según Banqmi, el menor gasto previsto para estas semanas responde al aumento de precios registrado en los últimos meses, donde la inflación se ha situado en tasas no registradas en décadas, aunque advierte de que las perspectivas «no son tan malas» después de una campaña navideña «más positiva de lo esperado». Los ciudadanos del País Vasco serán los que más gasten durante estas rebajas, con una media de 110,2 euros, por delante de riojanos (106,8 euros), valencianos (103,3 euros) y navarros (102,9). Por el contrario, los que menos dinero gastarán serán los gallegos (81 euros), canarios (82,3 euros) y castellanoleoneses (85,3 euros). |Efe

Mientras las jóvenes echaban un vistazo en una tienda de ropa de una conocida marca comercial, la cola para devoluciones y compras llegaba ya hasta la puerta del establecimiento. No era la única fila que se percibía en el centro comercial. En el establecimiento de tecnología y electrodomésticos, había que coger número para devolver mercancía, mientras que en un comercio de carcasas para móviles la fila ya se hacía fuera de la tienda. Hasta en la administración de lotería había que esperar turno para ser atendido.

Los establecimientos permanecerán este domingo abiertos, así como la zona abierta de Triana

Las grandes superficies permanecerán este domingo abiertas por lo que los dependientes afrontan un intenso fin de semana de trabajo después de los días previos a Reyes y las ventas generadas en la navidad. Un trabajo que puede verse incrementado con la llegada de cruceristas ya que entre este domingo y el lunes se espera que arriben al puerto de Las Palmas cinco buques.

La zona comercial abierta de Triana también abrirá este domingo al tratarse del primer fin de semana de mes.

«Tengo ganas de que acabe el día de hoy, aunque sé que tendré que venir mañana, pasado y pasado», decía una empleada ya agotada a una compañera en una tienda de bisutería, mientras colocaba mercancía rebajada en un estante.

La cercanía del Día de Reyes con el comienzo de las rebajas apenas ha dado tiempo a los pequeños comercios a colocar los nuevos precios en las etiquetas por lo que solo los establecimientos que tenían grandes carteles eran los que más afluencia de clientela presentaban.

En las Ramblas de Mesa y López también había este sábado al mediodía una gran afluencia de público de compras, y de devoluciones. En Zara, una de las empleadas mandaba directamente a la gente que entraba en el establecimiento, y que iba a cambiar algún artículo, a la segunda planta sin que el cliente dijera nada. Arriba les esperaba una fila de cuarenta personas para ser atendidas en las cajas, a pleno rendimiento.

Probadores vacíos

En el local había un ir y venir de clientes ojeando prendas pero el probador permanecía vacío. Las facilidades de las tiendas para devolver los productos, el incremento de las compras online y las restricciones que impuso la pandemia del covid-19 han generado un cambio de hábitos en los compradores que en este periodo intenso de compras se percibe. No solo están los probadores vacíos, sino que apenas hay pagos en metálico. Mucha gente además acude al comercio a ver el producto para luego comprar a través de la página web del establecimiento.

En el centro comercial El Corte Inglés las aglomeraciones se concentraban en la planta de la calle, donde había colas en los stands de bisutería y joyería, y en la de calzado y ropa juvenil. En esa planta se encontraba Ana Guillén probándose un tres cuartos de cuadros. «No me ahorro mucho pero lo voy a descambiar; con los tiempos que corren hay que aprovechar aunque el descuento sea mínimo», comentaba la mujer con otro abrigo igual entre las manos y un tanto desilusionada porque la reducción no era muy grande. Efectivamente. El abrigo había costado 69,99 euros y se quedaba en tan solo 62,99 euros con el descuento con lo que las rebajas anunciadas a bombo y platillo de «hasta el 50%» no encajaba en su elección, aunque sí en otro tipo de prendas como pullowers o pantalones.

El primer fin de semana de rebajas también fue bueno para las ventas de electrodomésticos y tecnología, donde se podían encontrar importantes descuentos. En menaje y cocina todos los artículos con motivos navideños tenían descuentos de hasta el 50%.

Las rebajas, que estarán hasta finales de febrero, provocó que los restaurantes, cafeterías y bares de la zona presentasen un buen ambiente a la hora del almuerzo ya que muchas personas continuaron las compras por la tarde pese a ir cargados ya de bolsas. Algo que ha beneficiado al sector de la restauración, que alargará por unos días más los buenos resultados de estas fiestas navideñas después de dos años de sequía, en que las restricciones por la covid-19 recortaron las salidas entre familiares y amigos.

El periodo de descuentos no solo permitirá a los canarios adquirir artículos de necesidad a buen precio, aunque las asociaciones de consumidores hablan de prudencia y de hacer una lista previa antes de comprar, sino que supondrá también la creación de más de 4.200 nuevos puestos de trabajo en Canarias; un 6% más que en el mismo periodo de 2022, según indicó hace unos días la empresa de Recursos Humanos Adecco