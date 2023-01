El juzgado de lo social número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado la demanda contra la selección de 175 conductores para Guaguas Municipales interpuesta en 2021 por 64 personas que fueron excluidas del proceso. En una sentencia dictada el pasado 8 de enero, el magistrado Carmelo Batista Machín rechaza las pretensiones de los demandantes al no apreciar las supuestas irregularidades denunciadas y falla a favor de la empresa de transporte público.

Los excluidos solicitaban que el procedimiento fuera declarado nulo y que se volviera a iniciar el proceso selectivo. Para ello, argumentaban que la lista definitiva de la prueba física incluía a un aspirante que figuraba como no presentado en la lista provisional, hecho que también denunciaban en otros cuatro aspirantes para la prueba psicotécnica; que el circuito elegido para realizar la prueba física no estaba homologado por la Federación Canaria de Atletismo; que la prueba para valorar las competencias fue objeto de puntuación cuando en un principio se había anunciado que no sería tenida en cuenta; que el cuestionario de esta prueba había circulado por Whatsapp de manera previa entre varios aspirantes; y que tras la publicación de la lista con los resultados provisionales de la prueba de evaluación, dos miembros de la Comisión de Evaluación habían presentado un escrito en el que manifestaban que no se contó con su participación para establecer los criterios y la puntuación de las pruebas.

La sentencia niega la validez de los mensajes de Whatsapp. Argumenta, en este sentido, que no se sabe quiénes son los dos interlocutores de la conversación -solo hay identificada una persona- y no se les puede interrogar en el juicio, a lo que se añade que no se cotejó la conversación con el otro terminal, ni se propusieron pruebas periciales para acreditar su autenticidad.

El magistrado también concede credibilidad a las pruebas testificales de los dos miembros de la Comisión de Evaluación que habían pedido explicaciones sobre el procedimiento. Durante su comparecencia detallaron que en su día se habían dado por satisfechos al recibir las respuestas a las cuestiones que habían elevado.

Con respecto a la falta de homologación del circuito de la prueba física, la sentencia especifica que en las bases no se condicionaba la validez del lugar a proceso de homologación alguno. Este aspecto de la denuncia, insiste el fallo, «carece de justificación jurídica alguna». Por último, en relación con la presunta ausencia de la prueba física de uno de los aspirantes, la sentencia considera probado que sí participó.