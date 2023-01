Quevedo busca un sitio para el Rastro en el Puerto tras reducir a 166 el número de puestos

El concejal de Desarrollo Local Pedro Quevedo busca un lugar alternativo para reubicar de manera definitiva el Rastro, cuando está a punto de finalizar el proceso de regularización de las licencias de concesionarios que se ha saldado, por el momento, con la reducción a 88 del número de comerciantes y a 166 el número de puestos, menos de la mitad de los 400 que llegó a haber en su día.

Para ello baraja dos opciones: el área del Sanapú en el interior de la zona portuaria y la subida del Guiniguada planteada el año pasado, antes de optar por mantener los puestos en el Parque Blanco hasta que las obras del paso subterráneo e Santa Catalina obliguen a desalojar de manera definitiva el lugar.

Quevedo considera que la reducción de puestos, que todavía no es definitiva porque hay que responder a los recursos, posibilita que ahora se baraje la posibilidad de la zona del Sanapú, aunque advierte que es una decisión que debe adoptar la Autoridad Portuaria.

Pese a que la oposición da por hecho que el traslado se llevará a cabo después de Carnavales, Quevedo insiste en que «no hay fecha cerrada todavía» y asegura que el momento de la ubicación se llevará a cabo cuando concluya el proceso de renovación de licencias. En cualquier caso, reconoce que la mudanza se producirá en meses.

El edil aseguró este miércoles en la comisión de pleno de Economía y Hacienda que va a «intentar» que la Autoridad Portuaria autorice esa ubicación definitiva en el Sanapú, al lado de las naves humanitarias, uno de los lugares que apuntaron en su día los puesteros que prefieren seguir en el Puerto.

No obstante, subrayó, que «no es nada fácil conseguir» la autorización de los responsables del recinto portuario, por lo que insistió en que la mejor opción sigue siendo la subida del Guiniguada, frente al Teatro, una ubicación que autorizó el Cabildo de Gran Canaria, en función de los resultados de un estudio de tráfico, y que habrá que «discutir con la Policía Local», según el edil.

«Mientras tanto», subrayó, «el Rastro estará donde pueda desarrollar su actividad», en el Parque Blanco.

El responsable del mercadillo dominical cifró en más de 300.000 euros la deuda de los puesteros con el ayuntamiento en mayo pasado, debido al impago de las tasas, razón que ha motivado el rechazo de la mayoría de renovaciones de licencias, aunque también se han dado casos en los que el gestor del puesto no era el titular.

Quevedo realizó estas manifestaciones durante el debate de una moción del Partido Popular (PP) para desarrollar un plan de actualización del Rastro, que fue rechazada por los concejales del gobierno tripartito.

El concejal popular Ignacio Guerra pidió al responsable del Rastro que informe a los comerciantes de la fecha en la que se va a producir el traslado -que dio por hecho que se hará después de Carnavales- y que realice un estudio sobre las posibles ubicaciones del mercadillo dominical, al tiempo que le acusó de querer eliminar el mercadillo mediante la eliminación de puestos.

Maremágnum

«Lo primero que hay que hacer», respondió Quevedo, «es cumplir con la legalidad, que dice que había que regularizar los puestos» con las licencias caducadas en julio de 2022.

«Hay una situación absolutamente indeseable de desorganización y descontrol que hacía imposible saber quién era quién y nos encontramos con una deuda sorprendente. Lo primero que había que hacer era regularizar la situación porque aquello era un caos absoluto con irregularidades administrativas de todo tipo».

«Los comerciantes que cumplen», añadió, «tienen todos los derechos y se merecen nuestro respeto y también que el que esté al lado cumpla y no se dedique a hacer cosas raras y competencia desleal».

«A la ciudad», subrayó, «le interesa un Rastro ordenado, limpio y visitable».

Se han emitido seis resoluciones para, aclaró, para que «todos pudiesen corregir los datos. Hemos dado facilidades para pagar las deudas. El que no ha pagado es porque no ha querido y esa persona no puede estar en el Rastro porque sí hay otros que cumplen. Lo que era un maremágnum de un montón de gente, ahora sabemos que los que están es porque cumplen».

La portavoz de Ciudadanos Lidia Cáceres expresó su esperanza en que Quevedo «no vuelva a dar un pasito p’alante y dos p’atrás y que tome una decisión lo más consensuada posible e informe a los puesteros».

Por su parte, el edil de Coalición Canaria David Suárez pidió más limpieza en el Parque Blanco porque cuando llegan los puesteros «se encuentran con charcos de agua y mosquitos».