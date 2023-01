El Estado recurre ante Supremo el 'swap' que Arnáiz dejó en el Puerto de Las Palmas

Puertos del Estado, organismo del que depende la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), trata de recuperar en el Tribunal Supremo (TS) las pérdidas millonarias que José María Arnáiz ha generado al Puerto con la contratación de un producto financiero de alto riesgo al Banco Santander, conocido popularmente como swap.

El acuerdo financiero, que Arnáiz firmó en 2004, cuando era presidente de la Autoridad Portuaria, viene generando al ente público unas pérdidas anuales que ascienden a 700 mil euros de media, comenzando a liquidarse las primeras cuotas en 2008.

El entonces presidente invirtió 23,4 millones de euros entre 2008 y 2024, con la finalidad de obtener beneficios siempre que el Euríbor estuviera entre el 4,79 y el 5,21%, pero el indicador bancario solo ha estado en esa franja el 3% de los días en los que el swap ha estado activo.

La operación financiera, a tenor de los resultados, es de las peores que se recuerdan en el Puerto, con una sangría en pagos e intereses que aumenta cada año. El contrato finaliza en 2025 y aún no existe un recuento final del coste para el organismo público, pero las fuentes consultadas lo sitúan en torno a los 20 millones de euros.

A eso hay que sumarle la pérdida de una importante subvención para ampliar el dique Reina Sofía, sobre los 50 millones, la cual motivó la petición del préstamo que acabó vinculado al swap. Entonces se convocó una subasta y la ganó el Santander al ofrecer el tipo de interés más bajo.

La letra pequeña del contrato, sin embargo, condicionaba el interés del préstamo al swap y éste al Euríbor, que es el indicador de referencia en los créditos hipotecarios. Un producto financiero de alto riesgo asociado a permutas varias que el Puerto, con Luis Ibarra al frente, ha intentado anular por todos los medios: primero en la vía penal, con una querella que resultó archivada al no apreciarse indicios de estafa, y ahora, por indicación del Estado, ante el Tribunal Supremo en la vía civil.

No lo tiene nada fácil la Autoridad Portuaria para anular el contrato y, por ende, recuperar esos 20 millones de euros. Su argumento principal es que existió un error en el consentimiento porque se trata de un producto complejo, cuyos riesgos financieros eran desconocidos para el Puerto y no fueron explicados por la entidad bancaria. En síntesis, no se obró con la transparencia debida, esa que sí se exige ahora y que motivó un cambio en la legislación precisamente para acabar con las prácticas abusivas de los bancos.

Es más. En el Puerto, a día de hoy, nadie se explica cómo pudo prosperar ese contrato, pues, a pesar de su cuantía, no fue al Consejo de Administración ni constan correos explicativos previos o consultas ante notario, trámites todos estos que son habituales e incluso obligatorios en la firma de cualquier simple contrato hipotecario.

La firma de Arnáiz, que siempre ha negado la contratación del swap e impulsó la querella contra el Santander, aparece en el último folio del acuerdo, con un párrafo genérico que no alude al producto financiero en discusión, sino que podría valer para suscribir cualquier otro acuerdo o inversión.

Los jueces de lo civil, sin embargo, no entran en esas cuestiones penales, que fueron archivadas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas, y han dado la razón al Santander dos veces en las demandas planteadas por la Abogacía del Estado.

El primero en fallar a favor del banco fue el Juzgado de Primera Instancia número ocho de Las Palmas de Gran Canaria, cuya sentencia de junio de 2019 ha sido ratificada ahora por la Sección Tercera de la Audiencia de Las Palmas. El magistrado ponente, José Antonio Morales, concluye que no existe «error excusable» en el consentimiento, pues la Autoridad Portuaria es considera un «inversor profesional» o el equivalente a una gran empresa con «medios propios» para «apreciar y valorar los riesgos financieros». Ese argumento final es que trata de rebatir la Abogacía del Estado en el recurso de casación que ha presentado ante el Tribunal Supremo para anular el contrato.