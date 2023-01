El concejal Francis Candil, y candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por Coalición Canaria, cree que se necesita invertir más de 700 millones de euros en los próximos diez años para mejorar los barrios de la capital, que en su opinión son los lugares más abandonados de la transformación urbana que ha experimentado la ciudad. Especialmente en materia de vivienda, limpieza, zonas verdes, seguridad ciudadana y gestión municipal.

Para conocer cuáles son los pasos que debe seguir la ciudad en estos cinco ejes básicos que mejorarían las condiciones de vida de los vecinos, el partido ha organizado un congreso, que bajo el lema Política para los barrios, reunirá a un grupo de especialistas que debatirán sobre estos asuntos y al que han sido invitados también personalidades de la coalición política y dirigentes vecinales. Este primer congreso se desarrollará los días 1 y 2 de febrero en el hotel AC Iberia.

"Necesitamos un ambicioso plan de rehabilitación urbana", dijo este jueves Francis Candil, durante la presentación del congreso en la sede de Coalición Canaria en la capital. "Y en este congreso tendremos a personas que nos van a ayudar a saber cuáles deben ser los deberes que debemos emprender para poner la ciudad al día", concretó el dirigente nacionalista, que destacó la importancia de este congreso a cinco meses vista de las elecciones municipales.

Candil indicó que hay que "poner a los barrios en el centro de la política municipal" porque es en estos espacios donde la mayoría de los vecinos desarrollan su vida cotidiana. En este sentido, indicó que la implantación de una ley de barrios en Canarias, como se ha hecho ya en Cataluña, ayudaría a incrementar la inversión en estos espacios urbanos, donde vive el 80% de la población.

Según el concejal, en uno de los aspectos en los que se debe de invertir es la rehabilitación de bloques ya que muchas de las viviendas de los barrios de Las Palmas de Gran Canaria presentan un gran deterioro al superar los 50 años de antigüedad y estar en manos de pensionistas, incapaces de asumir el coste de las reformas. "Es una de las grandes demandas silenciosas que hay en la ciudad. Hablamos de los ARRUs de los barrios que antes fueron de la clase trabajadora y media y que ahora están en manos de pensionistas que no pueden resolver los problemas que presentan las comunidades de vecinos. Esa realidad debe ser resuelta por el Ayuntamiento".

El dirigente nacionalista indicó que, de los 120 barrios que tiene Las Palmas de Gran Canaria, los del distrito de Ciudad Alta y del Cono Sur son los que en peores condiciones se encuentran.

"Está bien el diseñar grandes parques para la ciudad en la periferia pero necesitamos saber cuántos pequeños parques de la ciudad están mal cuidados, sin rehabilitar, sin limpiar", añadió el concejal Francis Candil, que reivindicó también la figura del policía de barrio para ampliar la seguridad ciudadana y mediar en los conflictos que se presenten en los barrios para que los asuntos no lleguen a otros niveles que empeoren la convivencia ciudadana. El dirigente nacionalista subrayó además que las concejalías de distrito deberían convertirse en un referente para los vecinos, donde estos puedan resolver sus problemas con el Ayuntamiento, y no ser un obstáculo, como son ahora. "Son un obstáculo más para los vecinos porque no tienen capacidad de gestión ni contratación para solucionar sus problemas", puntualizó.

Ponencias

El candidato a la Alcaldía y portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento capitalino, Francis Candil, será el encargado de inaugurar el Congreso el día 1 de febrero, junto el candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias y secretario general nacional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo; el candidato al Parlamento de Canarias y secretario insular de Coalición Canaria Gran Canaria, Pablo Rodríguez; y la candidata a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria y diputada nacionalista en el Congreso de los Diputados, María Fernández, en el hotel AC Iberia.

La primera ponencia (17:30 horas) abordará los modelos de ciudad y rehabilitación de entornos urbanos, y correrá a cargo del profesor de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la ULPGC y director del Departamento de Arte, Ciudad y Territorio, Leonardo Navarro, y de la ex-directora de Gesplan y diputada de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias, Beatriz Calzada.

Posteriormente, a las 17:45 horas, el concejal delegado en materia de Participación Ciudadana, Accesibilidad Universal, Protección de Datos, Transparencia, Atención Ciudadana y Demarcación Territorial, Tecnología, Consumo y Soporte a los Distritos, Javier Ribero; y el concejal y portavoz nacionalista en el Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, Echedey Eugenio intervendrán para abordar el tema de la participación ciudadana y la implicación de la misma en la política municipal.

La candidata a la presidencia del Cabildo Insular y diputada en el Congreso, María Fernández, explicará, a partir de las 18:30 horas las posibilidades de la institución grancanaria para llegar a todos los municipios y mejorar la vida de sus habitantes.

Finalmente, a las 19:00 horas, tendrá lugar una mesa abierta en la que se debatirá sobre la participación ciudadana, y que contará con la presencia de vecinos y representantes vecinales de los cinco distritos de la ciudad. En ella se darán a conocer las problemáticas de los barrios, sus necesidades y las propuestas de mejora.

El concejal de Planificación Urbana y de Obras, Servicios, Rehabilitación Urbana y Espacio Público del Ayuntamiento de Bilbao, Asier Abaunza, abrirá la segunda jornada de este congreso, donde dará a conocer el Plan Estratégico Urbano de Bilbao, un municipio con una población, una problemática social y una complejidad urbana similar a la de Las Palmas de Gran Canaria. La ponencia será a las 17:00 horas.

A las 18:00 horas, será el turno del candidato de Coalición Canaria al Parlamento de Canarias y diputado, Pablo Rodríguez, que explicará en que consiste la Ley 2/2004 de Barrios, una norma que nació con el objetivo de dar respuesta a aquellas áreas urbanas de los municipios que, por razones históricas, presentan problemas sociales y urbanísticos de diversa naturaleza con el fin de dinamizarlas y lograr que mejore la calidad de vida de sus vecinos.

Tras dicha ponencia, será el turno del catedrático en Ingeniería Mecánica de la ULPGC, Roque Calero, que hablará sobre la transformación de los barrios en zonas más sostenibles y los cambios que debe llevar a cabo Las Palmas de Gran Canaria para lograrlo.

La clausura del congreso correrá a cargo del candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento capitalino, Francis Candil, quien expondrá la necesidad de hacer política por y para los 120 barrios, y en el que explicará su proyecto 'Iniciativa Barrio'.