Albóndigas de vaca vieja rellenas de queso de media flor, causa limeña con ají bien picante, hojaldre de puerro con langostinos, tacos coreanos de atún rojo o canelones rellenos de ropa vieja. Existe una ciudad en la que poder comer cada uno de estos platos y muchos más, un punto donde degustar una gastronomía enriquecida por el mestizaje cosmopolita de culturas. Los 65 restaurantes imprescindibles para saborear Las Palmas de Gran Canaria están recogidos ahora en una guía digital y de acceso libre. Hay establecimientos de todo tipo y para todos los bolsillos. Desde cocina tradicional canaria hasta fusión, pasando por elaboraciones asiáticas o latinoamericanas.

"La revolución gastronómica que ha experimentado la ciudad en los últimos años se ha convertido en un valor muy importante", resaltó el concejal de Turismo de la capital, Pedro Quevedo, durante la presentación de la guía en el hotel AC Gran Canaria. Este estuvo acompañado en el acto por el director de la revista 'Viajes National Geographic' y por las periodistas que han participado en su elaboración, la crítica culinaria Lucía Díaz Madurga y Lucía Martínez. Además de una nutrida representación de cocineros y hosteleros de buena parte de los establecimientos recogidos en la publicación.

La revista Viajes National Geographic han elaborado, en colaboración con Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una guía en formato ebook -libro digital, descargable-. Se trata de una recopilación de 65 restaurantes en 43 páginas y repartidos por la ciudad desde Vegueta hasta el Puerto y sin olvidar un puñado de propuestas en la zona de Tafira. La publicación da, además, especial importancia a los mercados tradicionales y al producto local de kilómetro cero donde sobresalen los quesos o la carne de cochino negro.

Los presentes en el acto pusieron en valor los reconocimientos que han recibido distintos restaurantes en el último año. El Tabaiba, en el barrio de Guanarteme, logró el pasado mes de noviembre una estrella Michelín, insignia que se suma a la que ya otorgaron en 2021 a Poemas by Hermanos Padrón, en el hotel Santa Catalina. Además, habría que sumarle la estrella verde por sus productos de kilómetro cero a Muxgo, en el hotel Catalina Plaza Sostenible. Tres establecimientos que están incluidos en la guía.

Propuestas más asequibles

Pero, no todo son lugares de alta cocina en Las Palmas de Gran Canaria. En el listado existen propuestas a precios más asequibles como El Deseo, en Vegueta o Amigo Camilo en Las Canteras. Sin olvidar lugares ya míticos para desayunar, merendar o tomar una comida ligera, como puedan ser la Sandwichería Pizco Los Pioneros y las torillas del Midway, ambos en la zona Triana, o los helados de Peña La Vieja en Las Canteras.

Las propuestas internacionales también están muy presentes. Caso del Fuji, en Guanarteme, el primer restaurante japonés en abrir en España. El Bululú, con sus cachapitas venezolanas con queso herreño ahumado, o El Novillo Precoz, donde nacieron los polvitos uruguayos, un postre con raíces entre Canarias y el Río de la Plata tantas veces imitado que ha terminado por popularizarse más allá de las paredes de este establecimiento. El Santo y sus influencias entre francesas e italianas o la pizza de Pikza completan esa tercera pata culinaria de la tricontinentalidad de las Islas que es Europa.

"El nuevo salto de calidad turístico de la ciudad tiene que estar vinculado a la gastronomía", señaló Quevedo, "tenemos un elemento más con connotaciones de todo tipo, nos da a conocer desde la calidad". El edil de Turismo resaltó que este trabajo ayuda a potenciar la ciudad desde el punto de vista del turismo gastronómico, la economía circular y los productos de la tierra, "somos un pueblo multicultural, con influencias de todos los tipos, somos la ciudad más abierta de Canarias y eso se refleja en la comida que aquí hacemos".

Quevedo subrayó que esta "revolución gastronómica" ha sido primero "muy importante" para los propios habitantes de la capital, "si bueno para la ciudad en consecuencia lo será para quienes nos visitan". "Veníamos detectando en la reputación online que la gente valoraba muy bien la gastronomía de la ciudad", precisó. En el último estudio que realizó Vivential Value entre 2021 y 2022 la restauración logró una puntuación de 8,06 puntos, una puntuación alta pese a la ligera caída con respecto a 2020, cuando se alcanzó un 8,16 -los técnicos achacaron esta variación al alza de los precios por la inflación más que por la calidad de los establecimientos-.

Primavera gastronómica

"Esa primavera gastronómica se vive con alegría, se comparte con los canariones", resalta, precisamente, la guía en el prólogo. Una primavera de sabores en los que hay mucho kilómetro cero y sostenibilidad, además del intercambio cultural que ha vivido la ciudad a lo largo de su historia. Siempre con Europa, África y América Latina muy presentes, sin olvidar la cocina asiática, cada vez más presente a nivel mundial pero que a la capital grancanaria llegó antes que a muchos otros sitios gracias a su puerto.

«Sin esos comensales no habría sido posible tener estos restaurantes», resaltó Javier Zori en el acto de presentación, en referencia a esa vista que han puesto los hosteleros sobre lo local. «Dijeron voy a pensar más en el vecino y no en el potencial turista que además es una caricatura», añadió. Lucía Díaz Madurga, crítica culinaria que ha recorrido países de medio mundo probando allá a donde va, indicó que «en la Península no se conoce la gastronomía canaria, solo determinados productos, empezar a profundizar nos hemos dado cuenta de lo mucho que hay que contar y dar a conocer».

Por otro lado, Lucía Martínez puso en valor a esa nueva generación de chefs que se han formado fuera y dentro de las Islas «que han viajado, que han trabajado con grandes y han retornado con propios proyectos a veces arriesgados y a veces innovadores». Al tiempo que calificó la evolución de «radical» que ha vivido la ciudad en este sentido.

Los precios en la guía van de los seis euros del desayuno en Cool Beans a los 95 de un almuerzo o cena en Bebir. Cada establecimiento cuenta con descripción del local y recomendación de especialidades de platos en cada uno de ellos. Al ser digital, el contenido será actualizado periódicamente; de hecho, en la presentación señalaron que uno de los restaurantes, Pícaro, en Mesa y López, cerrará a finales de mes por lo que será reemplazado por una de las propuestas que se han quedado fuera a la hora de hacer el trabajo de campo de un año.