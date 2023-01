Las asignaturas pendientes de Vegueta y Triana

La idea de declarar Patrimonio Mundial los barrios de Triana y Vegueta lleva rondando desde hace, al menos, dos décadas. Una plataforma cívica ha rescatado del cajón esta propuesta y son numerosas las voces que creen esto posible a pesar de las transformaciones que ha vivido la zona desde el desarrollismo de los años 60 y que ha hecho que convivan casas del siglo XVII con bloques de ocho plantas en la misma manzana. Y es que según expertos y vecinos toca «repensar» y abarcar las asignaturas pendientes del casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria antes de lanzar una candidatura oficial a la Unesco.

«Los problemas del barrio se centran en la inacción que ha existido en las últimas décadas», resalta Alejandro Peñafiel, presidente de la asociación de vecinos Vegueta Santo Domingo, una de las que se han adherido a la Plataforma Cívica que coordina Antonio Aguado y a la que también se han unido el Museo Canario, el Gabinete Literario o la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). «El patrimonio se está deteriorando, para tener una candidatura hay que hacer un plan estratégico de inversiones», indica.

«Hay que aprovechar la excusa de la candidatura, independientemente de que salga o no, y sentarse con vecinos y empresarios», resalta. En este sentido, ve carencias en el pavimento de las calles, cree que se debería abordar la accesibilidad o la movilidad en calles como Doctor Chil -con la posibilidad de su rodonalización-, además de soterrar el cableado de telefonía «que invade todo el casco histórico». El hecho de que los perros hagan sus necesidades en edificios protegidos es otro problema de incivismo a corregir.

Campos cree que habría que reducir más el tráfico en la zona, cuyos humos afectan al patrimonio

Peñafiel pone énfasis en la mejora del patrimonio, «hay que hacer una apuesta por los vecinos, se necesita financiación para conservar las fachadas», indica, «la gente sustituye las ventanas por materiales que no son madera y eso hay que evitarlo». Además, alerta de la necesidad de regular la vivienda vacacional para evitar «cosas como en Barcelona» en relación a una posible gentrificación.

Pepa Sánchez, presidenta de la asociación Triana-San Telmo, afirma que no se han adherido a la plataforma cívica «por congruencia». «En 2018 el Ayuntamiento modificó el plan especial y tras desestimar nuestras alegaciones denunciamos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC); si esperamos por una sentencia no podemos sumarnos a algo así», apunta, «claro que nos gustaría que la declarasen, pero no se ha hecho nada para ganárnoslo».

Sentencia contra el Carnaval de Día

«Bajaron el nivel de protección de muchos edificios y se está destruyendo el patrimonio», señala y pone de ejemplo la vivienda derribada en la plazoleta de Las Lagunetas «que solo ha servido para poner terrazas». También habla de destrozos provocados por las fiestas que se han celebrado en la zona -en 2020 unos camiones rompieron varias pilastras de Santa Ana tras el pregón del Carnaval-. «En un casco histórico no se pueden hacer según qué cosas», en referencia a grafitis o botellones y recuerda la última sentencia contra el Carnaval de Día.

Guerra plantea estudiar «el enlace con los Riscos y el encuentro con el Guiniguada»

«Vegueta y Triana tienen potencial pero antes habría que hacer toda una serie de obras de adecuación para estar en condiciones para ser valorado por la comisión nacional», indica por su parte el historiador Israel Campos. Bajo su punto de vista, echa en falta un proyecto integral, habla de la necesidad de reducir más el tráfico, cuyos humos afectan directamente a los edificios históricos, «y para que fuera serio habría que hacer algo con el Guiniguada».

Campos matiza que el Ayuntamiento deberá tomar la iniciativa «e implicar a la Universidad más allá del nivel institucional». «Habría que delimitar bien el espacio que se quiera presentar en la candidatura, Triana ha perdido mucho patrimonio», indica, al tiempo que alerta de la gentrificación de ambos barrios. «Se puede plantear a medio plazo, pero queda mucho por hacer», concluye.

En cambio, la arquitecta Elsa Guerra se muestra optimista. Cree que «es el momento adecuado para hacer una visión adicional e incorporar nuevas lecturas», en referencia a mejoras aplicables al plan especial vigente. Uno de los temas que se debería estudiar, bajo su punto de vista, es el «enlace» con los Riscos. «Hemos visto siempre a Vegueta y Triana muy separadas de estos», indica, «o revisar el encuentro con el Guiniguada».

«Vale la pena reflexionar de manera conjunta lo que significa todo el centro histórico y no casita a casita», matiza. Guerra resalta que ambos barrios deben permanecer «vivos» y evitar que «se convierta en algo muerto». Valora además que la conservación de los edificios está siendo la adecuada «la apertura de pequeños hoteles ha permitido rehabilitar y significa que la ordenanza funciona».