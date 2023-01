Dragos y tabaibas para embellecer el Centro Cultural de Tamaraceite

Entre dragos y tabaibas, cardones y siemprevivas podrán caminar las personas que visten el Centro Cultural de Tamaraceite, aún sin inaugurar. Una mayoría de vegetación endémica embellecerá el exterior del nuevo Centro capitalino. La construcción del espacio ajardinado durará cinco meses y su presupuesto asciende a 575.092,07 euros. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha publicado la licitación de la obra que tendrá el objetivo de crear una zona verde, mejorar los accesos para los peatones y generar una buena conexión con la calle Cruz del Ovejero.

Por su parte, el Centro Cultural tiene el objetivo de dotar a uno de los barrios de mayor expansión de un punto de reunión cultural. El proyecto consiste en la construcción de un edificio de tres plantas de 4.563 metros cuadrados, que cuenta con un auditorio con capacidad para 348 personas, una biblioteca, aulas de música con aislamiento acústico, salas polivalentes para eventos y una terraza exterior. Los trabajos de construcción del nuevo inmueble cultural fueron adjudicados a la empresa Pérez Moreno S.A.U.

En el pliego de prescripciones técnicas se específica que la obra pretende que la zona tenga “una imagen como espacio público, dando una definición a sus límites”. “Dentro de la actuación de regeneración urbana que plantea el CAC de Tamaraceite, la iniciativa también contempla un espacio ajardinado donde se realizan actividades recreativas al aire libre y de exhibiciones culturales, interaccionado con el Centro de Actividades Comunitarias, en una estrategia común asociada al uso cultural y social”, añade el documento.

Un jardín de huella canaria

El jardín está diseñado para embellecer los 3.096 metros cuadrados que rodean el Centro Cultural. Para ello, se plantarán una mayoría de especies canarias como el tarajal canario, dragos, siemprevivas, cardones, laureles canarios, lavanda canaria, guaydiles o tajinastes blancos, entre otras. Algunas, aunque pocas, son especies extranjeras como el tulipero de gabón, procedente de los bosques secos tropicales de África y que sus flores, de color rojo, ofrecerán vistosidad al espacio.

Las plantas, al ser en su mayoría locales, están adaptadas al clima canario, por lo que no será necesario un derroche de agua para su riego, no como sucede con otras especies exclusivamente ornamentales que se incluyen en otros jardines. En el caso de aquellas que no son autóctonas son originarias de ambientes parecidos al del Archipiélago, por lo que su adaptación será sencilla y los cuidados no serán excesivos.

El Centro Cultural tiene como objetivo convertirse en un espacio de recreación y ocio y por lo tanto, el Consistorio de la ciudad ha diseñado un exterior que invite a la entrada al Centro y a la comodidad en sus exteriores con los bancos que también se van a incluir para disfrutar entre la naturaleza.

“Es importante la relación que se establece entre el edificio y el espacio urbano alrededor del mismo”, pone de manifiesto el pliego que incide en su importancia para que se “perciba como un sistema ideal para diferentes tipos de actividad, de mejora del ambiente urbano, de revitalización de la zona con la creación de una zona verde soporte de participación cotidiana, e integración entre espacio urbano y edificación existente”.

El proyecto del Centro Cultural también incluyó en 2019 la urbanización de las calles Melchor y Gaspar, que dan acceso al edificio, en las que se construyeron nuevos viales y aceras. Además de la creación de 60 plazas de aparcamiento en la zona.