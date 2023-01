Los derribos de La Isleta arrancan sin una solución para los últimos vecinos

Los últimos derribos en La Isleta han provocado preocupación entre los vecinos de la manzana afectada por la unidad de actuación de Manuel Becerra (UA 01.3). Los últimos residentes de la calle Atindana señalan que quieren continuar en sus casas y afirman que no han tenido ningún tipo de contacto con la promotora. La empresa Construcciones y Demoliciones Canarias S. L. comenzó el martes el derribo del número 221 de La Naval y la idea será ir tirando el resto de las edificaciones perimetradas por las calles Temisas, Atindana, La Naval y Andamana para levantar una torre de 18 plantas y hacer espacios libres.

Celia Henríquez lleva 15 años viviendo en el número 3 de la calle Atindana y afirma que su intención es seguir haciéndolo. Este jueves se enteró a través de LA PROVINCIA/DLP de la idea de la constructora de derribar toda la manzana y levantar allí un edificio con pisos de lujo. «En todo el tiempo que llevamos aquí nunca nos ha contactado nadie, ni constructoras ni ayuntamiento, ni de manera verbal ni mediante notificaciones», resaltó a este medio. «Creo que hay una especulación con esta zona y están intentando asustarnos para que vendamos ya», añadió al respecto.

Según esta vecina, su marido compró la vivienda en 1999 tras fallecer su abuelo, al ser este un edificio familiar que construyeron en la década de 1960. Por aquel entonces la unidad de actuación de Manuel Becerra llevaba aprobada desde hacía diez años, «pero en el Ayuntamiento nos dijeron que estaba paralizada». De hecho, «hace un año hicimos reformas y volvimos a preguntar en Urbanismo y nos dijeron que no había nada previsto», apuntó.

El edificio está formado por cuatro viviendas de unos 100 metros cuadrados de las que dos siguen habitadas y los propietarios de las otras dos son familiares de Henríquez, además de un local comercial en el bajo. «La casa me la tasaron hace poco en 326.000 euros, no me van a dar esa cantidad, porque miden por suelo y el metro cuadrado está a 1.400 euros en esta zona», indicó.

«De La Isleta no me muevo»

«Este es nuestro proyecto de vida, aquí hemos invertido los pocos ahorros que hemos tenido», inidcó Henríquez, quien tiene una hija paciente oncológica con una discapacidad. Afirmó que está dispuesta a recurrir la compra o expropiación en caso de que se la comunicaran, «de La Isleta no me muevo». Hace 20 años los vecinos del Lazareto, también en el barrio portuario, denunciaron la unidad de actuación que les afectaba y ganaron el pleito; el Tribunal Superior entendió que esta era una zona urbana consolidada.

Celia Hernández: «Están especulando con esta zona y están intentando asustarnos»

Construcciones y Demoliciones Canarias S. L. indicó a este medio el miércoles que su intención es derribar las 37 casas de la manzana para poder ejecutar el proyecto, aunque admitieron que todavía quedaban por comprar «varias viviendas». Según Henríquez, no han habido conversaciones, «hablé con la propietaria de la casa que está junto a la mía y me dijo que con ellos nadie se ha puesto en contacto salvo el Ayuntamiento para que arreglara la fachada porque un desprendimiento -se trata de un inmueble de 1910-, además me dijo que la dueña del Nuevo Miramar, que es familiar suyo, tampoco sabe de esto».

Paco Hernández, vecino de Atindana, aunque de un bloque que no está afectado por la unidad de actuación, apunta que en el último pleno del distrito Isleta Puerto Guanarteme habló con el concejal Luis Zamorano en nombre de varias comunidades sobre la situación que vive esta zona del barrio. «Lo que me dijo es que ahora iban a derribar 12 viviendas a petición nuestra por la insalubridad que suponen», apuntó.

Siguen las demoliciones, esta vez desde la calle Anzofe. pic.twitter.com/uFwe37us5Z — Mi Barrio El Tuyo La Isleta (@LaIsIeta) 26 de enero de 2023

Lo cierto es que la mayor parte de los edificios de esta manzana están tapiados y varios de ellos se han convertido en basureros, además de ser este un punto de venta de droga y de la existencia de ocupas. Los derribos comenzaron en La Naval y continuaron este jueves por Anzofé. Esta zona del barrio portuario es una de las más degradas y durante décadas arrastró problemas relacionados con el narcotráfico y la prostitución.

Paco Hernández indica que Zamorano les dijo que «iban a derribar 12 casas por la insalubridad»

«Les hemos solicitado en muchas ocasiones que actúen en esta zona, hay falta de limpieza, problemas de inseguridad, robos, drogadicción», explicó Hernández, quien precisó, además, que con ellos el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, no ha hablado sobre esta unidad de actuación. El edil señaló a este periódico el miércoles que se había dirigido al Foro por La Isleta y que estos no vieron problema en que se ejecutara esta figura urbanística, que en todo caso será una empresa privada y no el Consistorio.

El edil, además, se mostró contrario a las unidades de actuación por entender que el planeamiento urbanístico debe estar «en manos de lo público», pero que en este caso promotores ya habían adquirido parte del suelo y eliminar esta figura habría supuesto indemnizar. En La Isleta existen tres unidades de actuación: Manuel Becerra, Racsa y Porto Pi. Su objetivo es renovar la zona y abrir una alameda hasta la calle Nouadhibou.