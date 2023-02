La odisea que pasan las personas que quieren empadronarse en Las Palmas de Gran Canaria

La joven extremeña, Isabel Lagunilla se ha mudado recientemente a Las Canteras por trabajo. Para evitar los precios excesivos de avión al visitar a su familia decidió empadronarse en Las Palmas de Gran Canaria para disfrutar del descuento de residente. Sin embargo, el proceso no fue sencillo, la página web no funcionaba y tuvo dificultades para contactar con la atención telefónica del Consistorio capitalino. El concejal de Administración Pública, Mario Regidor, confirma que desde hace un mes el trámite digital del empadronamiento no funciona por “problemas informáticos”.

Lagunilla solicitó una cita a través de internet sin éxito, ya que nunca le respondieron desde el Ayuntamiento. Por esta razón, llamó durante varios días al número de atención al ciudadano sin obtener respuesta en un principio. Cuando finalmente consiguió que la atendieran, la única cita disponible era para un mes y medio más tarde. La joven, que estaba esperando a conseguir el padrón para volar a Extremadura en Navidades, asegura que no había viajado antes a visitar a sus allegados por el alto coste de los pasajes. "Si hubiera tenido que ir por algo importante lo hubiera hecho costase lo que costase, pero sabiendo el precio que tenían los pasajes prefería esperar aún queriendo ir", indica. Al no funcionar la sede electrónica han experimentado una saturación de la línea telefónica y retrasos de hasta dos meses. Durante esta semana o la próxima el Ayuntamiento pretende solucionar el problema, ha informado el concejal. En el caso de los empadronamientos urgentes y con motivo del problema informático, el ciudadano será atendido aunque no tenga cita para ese día. El Consistorio trabaja en la creación de un recordatorio para las citas a través de un mensaje de texto “La vuelta a la normalidad tras la pandemia ha supuesto que cada vez más gente vuelva a usar la presencialidad y ha habido un desajuste que estamos intentando paliar en función de las incidencias que vamos recabando con los técnicos e incluso proposiciones de los partidos de la oposición porque es un problema que cuando hay elecciones si no se ha solucionado lo heredará la nueva administración, sea del partido que sea”, explica Regidor. Los retrasos en el empadronamiento también han afectado a una pareja de profesionales que se han trasladado de la Península a Canarias para trabajar. Para reducir el coste de la mudanza querían empadronarse en el municipio capitalino pero se toparon con los mismos problemas. La pareja tuvo que viajar hasta Gran Canaria solo para realizar el trámite presencial antes de mudarse definitivamente a la Isla. Regidor explica que más allá del problema técnico han llevado a cabo mejoras: “Antes se daban las citas semanalmente pero se agotaban en seguida, ahora las estamos dando mensualmente y hay mayor disponibilidad aunque para el usuario no será esta semana sino la próxima”. “Si reservas citas semanalmente tienes muy pocas libres para cuando llame la gente pero si lo haces durante todo un mes, a costa de que se retrase un poco, se multiplican por cuatro”, añade. Sin embargo, el principal problema que están experimentando con el nuevo modelo es que al ser tan dilatadas en el tiempo, los ciudadanos terminan por olvidarse. El Ayuntamiento ha calculado que están perdiendo un 40% de las citas previas presenciales por ausencias, por ello, el concejal pide responsabilidad ciudadana y recordar que pueden cancelar la convocatoria para que otra persona pueda realizar sus trámites. Para solucionar este problema están trabajando en la configuración de un recordatorio que aparecerá el día anterior a través de un mensaje en el teléfono móvil con todos los detalles. Preferencia para mayores de 65 años Para ofrecer una mejor atención a todos los ciudadanos han creado un canal preferente para las personas mayores de 65 años. “A los jóvenes no les supone un esfuerzo desplazarse al Ayuntamiento, además se manejan bien en la sede electrónica, por lo que la mayoría de jóvenes utiliza este tipo de métodos para realizar sus trámites pero el problema lo estamos teniendo con los mayores”. Por esta razón, las citas presenciales son preferentes para este colectivo generacional. Para evitar saturación en la atención presencial, Regidor recuerda que el Ayuntamiento dispone de los ‘quioscos de atención automática’ en los que se pueden realizar algunos trámites sin necesidad de cita previa. “Para aquellos que no se manejan con las máquinas siempre hay una persona del Ayuntamiento que presta apoyo técnico para que puedan hacerlo más fácilmente”, aclara Regidor. “Para mejorar la atención telefónica estamos en un trabajo constante de sucesivas mejoras. De hecho estamos planificando con el área de Administración Pública y Atención al Ciudadano plantear nuevas posibilidades de progreso”, asegura Regidor. El edil explica que los ayuntamientos son la primera atención a la que recurre el ciudadano, de hecho, comenta que hay personas que asisten para solucionar temas de todo tipo a pesar de que no sean competencia municipal. “Somos la primera línea de batalla en lo que se refiere a dar la cara frente al ciudadano”, opina. El número de solicitudes de empadronamiento del año pasado fueron 25.980, de las cuales ya están tramitadas 23.597. La cifra anual suele variar muy poco, la población de las grandes ciudades españolas tras el crecimiento demográfico experimentado en los años 60 ha sufrido un estancamiento. En los últimos datos demográficos la capital incrementó 122 personas en su padrón municipal pero serían necesarias más de 2.000 personas para recuperar los datos anteriores a la pandemia, que se saldó con una bajada de 2.548 personas en el archivo municipal. La principal explicación de los expertos para tal descenso es la migración de la ciudad al campo para prevalecer la salud, que debido a la Covid-19 se convirtió en una prioridad más latente para muchos vecinos de las grandes urbes.