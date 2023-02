Personal paraliza el proceso para hacer fijos a 100 laborales de Limpieza por múltiples errores

La Concejalía de Recursos Humanos ha paralizado tres procesos selectivos, a través de concursos de méritos, para estabilizar a cien trabajadores y trabajadoras del Servicio Municipal de Limpieza, debido a los graves fallos de la convocatoria, que puede poner en riesgo la fijeza de algunos laborales indefinidos debido a las discrepancias y errores en la clasificación de las plazas ofertadas, así como en la titulación exigida. Ello provoca que algunos aspirantes no puedan participar por no contar con los requisitos exigidos, según los sindicatos. Los procesos forman parte del procedimiento para hacer fijos al personal laboral e interinos de todo el ayuntamiento, más de 900 trabajadores, que está en marcha en este momento.

La suspensión provisional del procedimiento de Limpieza ha sido forzada por los sindicatos y los tres comités de empresa del servicio de Limpieza, al considerar que los errores de la convocatoria ponen en riesgo la estabilización de algunos trabajadores.

La paralización salió publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) por la Dirección General de Administración Pública, que dirige Mercedes Cejudo, lo que supone la suspensión provisional del proceso de inscripción en tres procesos de estabilización de 100 laborales indefinidos en 83 plazas de laborales fijos y 17 plazas de funcionarios. Las convocatorias, que salieron a finales del pasado diciembre, sirven también para crear listas de reserva.

La confusión de plazas con puestos de trabajo bloquea el acceso de algunos aspirantes

En las resoluciones publicadas se explica que la clasificación errónea de las plazas, así como la confusión de plazas identificadas como del subgrupo A2 y a la vez como del subgrupo C1, provoca que los aspirantes puedan no tener los requisitos exigidos en la convocatoria suspendida, lo que "vulnera el derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos"-

Según explicó Marcos García, presidente del comité de empresa de Limpieza Viaria, en estos momentos se está trabajando en la corrección de los errores que podrían provocar un «perjuicio irreparable para alguna de los aspirantes» a la estabilización. "Lo que queremos es que los que están se queden y tener las garantías necesarias para que la plaza que va a salir la pueda seguir ocupando la persona que lleva 15 años o más en ella", sostuvo.

Leonardo Perera y Daniel Talavera, delegados de CSIF en el Ayuntamiento y el Servicios Especiales de Limpieza, respectivamente, explicaron que «en lugar de plazas de trabajos se convocaron puestos de trabajo, que no tiene nada que ver», lo que ha provocado que se hayan pedido titulaciones o requisitos que no se corresponden con los que tienen el personal que va a participar en el concurso de méritos y, por tanto, no podrían presentarse.

«Detectamos», señaló Perera, «errores muy graves en las bases y advertimos varias veces al Ayuntamiento de que ponía en riesgo puestos de trabajadores, pero siguieron adelante. Sorpresivamente, a las dos semanas salió la convocatoria sin corregir los errores detectados y automaticamente todos los sindicatos montamos en cólera porque hace peligrar la estabilización de estos trabajadores. No entendemos las prisas, porque tenemos hasta septiembre de 2024».

Errores garrafales

Las bases fueron elaboradas por el Servicio Municipal de Limpieza, cuyos técnicos, subrayó Perera, «confundieron plazas con puestos de trabajo». Debido a esta confusión se han «producido errores garrafales» que consisten, por ejemplo, en que se pida el carnet de conducir camiones a un ingeniero.

«Los errores provocaban que personas que tenían derecho a presentarse a la estabilización ni siquiera lo pudieran intentar por no contar con la titulación exigida o los requisitos que pedían de forma errónea».

El problema afecta también a empleados que consiguieron consolidar trabajo de superior categoría a través de una sentencia judicial y carecen de la titulación que exige el puesto. Esas circunstancias, resaltó, no se tuvieron en cuenta y hay que hacerlo.

Esta semana se han celebrado varias reuniones entre los comités y los servicios de Limpieza y Recursos Humanos, en las que se decidió paralizar el proceso de manera provisional, modificar los errores y volver a hacer la convocatoria, como marca la ley. Recursos Humanos se encargará esta vez de hacer las correcciones porque "está más especializado en estos temas para evitar que se monten cacaos innecesarios".

Por otro lado, el pase de laborales a funcionarios, a través de la estabilización, ha provocado que el proceso haya sido recurrido los tribunales, ya que los informes de Recursos Humanos y la Asesoría Jurídica son contradictorios.

Mientras Recursos Humanos defiende la legalidad de que un laboral indefinido pueda conseguir la fijeza en una plaza de funcionario, la Asesoría Jurídica dice que es ilegal.

«Como CSIF lo hemos denunciado, con el objetivo de que una sentencia firme dé una seguridad jurídica al proceso y si el juez dice que se puede hacer, estupendo, porque estamos hablando del medio de vida de la gente. No podemos poner en riesgo su trabajo. De lo que se trata es de no quedarse en un limbo, que a la larga puede generar un perjuicio».

Recursos Humanos afirma que la convocatoria se volverá a publicar cuando se corrija

A juicio del sindicalista, "en el Ayuntamiento hay más experiencia y el proceso está un poco más amarrado y no se han producido errores , salvo el pase de laborales a funcionarios o la aberración de presentar "a un auxiliar administrativo que es laboral indefinido a una plaza de licenciado en derecho. Lo hemos llevado al juzgado porque la experiencia que tiene es de auxiliar administrativo y se le valora experiencia profesional como licenciado en derecho, cuando nunca ha funcionado como tal".

Desde la Concejalía de Recursos Humanos, que dirige Mario Regidor, se limitaron a afirmar que «no es anormal en las administraciones que se lleven a cabo modificaciones en las convocatorias. Una vez se lleven a cabo, se volverá a publicar la convocatoria».