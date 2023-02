«Quiero convertir el Guiniguada en El Retiro de esta ciudad»

En la presentación de su candidatura dijo que la ciudad necesita un cambio urgente, radical y profundo, ¿Por dónde iría esa transformación?

Después de ocho años de este gobierno, la ciudad está en un estado deplorable. Está fallando en lo más básico, en la limpieza, en las zonas verdes... Por eso, nuestro programa va a ir enfocado a dos velocidades: la primera y la más urgente, devolver a la ciudad a la situación en que se debería encontrar, porque nadie entiende por qué se halla en este estado, cuando ha habido tanto dinero como nunca antes en las arcas públicas. Y una segunda velocidad, que es la que realmente ilusiona y con la que todos los ciudadanos deberíamos de estar soñando, que es convertir la capital en esa ciudad de la que todos nos sintamos orgullosos, una ciudad con una calidad de vida, con unas oportunidades, con una proyección hacia el futuro. Esa ciudad tendrá que esperar, sin embargo, porque nos tendremos que enfocar, al menos los cien primeros días, en paliar lo que falla.

¿Cuál es su proyecto de ciudad?

Primero que funcione el ayuntamiento. La clave del problema es que el ayuntamiento está destrozado por dentro. Tiene las áreas más importantes, como la sala de máquinas y el corazón, fallando. Los servicios fundamentales, que son los servicios jurídicos, recursos humanos, economía y contratación no tienen ni el personal ni los recursos adecuados para que funcione correctamente. Eso es lo que está generando que la ciudad esté sin funcionar. Si el corazón del ayuntamiento está roto, la ciudad está muerta. En nuestro programa va a ser fundamental devolver el ayuntamiento a los ciudadanos. El ayuntamiento se ha convertido en una administración alejada completamente. Es muy complicado conseguir una cita previa, la atención al ciudadano es como hacer un maratón, las personas mayores no tienen capacidad de que se les atienda porque no son capaces de solicitar una cita a través de la administración electrónica y se ven abocados a esperar horas y horas porque nadie les atiende.

Uno de los grandes problemas del ayuntamiento es la falta de personal, un problema del que el gobierno tripartito responsabiliza a los límites a la contratación que impuso Rajoy en su momento

El problema real del ayuntamiento es la falta de liderazgo. El ayuntamiento tiene un alcalde que no lidera como debería la administración que tiene bajo de su mando. Efectivamente hay un problema de falta de personal, pero no es solamente eso; hay un problema de falta de recursos tan básicos como un tóner. Respecto al personal, las tasas de reposición se establecieron en 2017 y 2018, algo que se podía haber modificado durante el gobierno de Pedro Sánchez y no ha habido ningún cambio. Hidalgo tampoco ha sabido aprovechar al menos el margen que le daba la ley para sacar las ofertas de empleo y cubrir esa tasa de reposición. Pero lo más grave es que los empleados públicos están completamente desmotivados, porque se encuentran en reinos de taifas. No existen directrices ni procedimientos administrativos claros que de alguna forma den seguridad jurídica al ciudadano, al propio empleado público. El ayuntamiento adolece de lo más importante, de alguien que sepa gestionarlo desde arriba y que a su vez consiga que los empleados se vean involucrados.

¿Qué plantea para solucionar los problemas del tráfico en esta ciudad, más carreteras o potenciar el transporte público?

El tema de la movilidad es fundamental para que una ciudad funcione y crezca economicamente. En esta ciudad hay dos problemas fundamentales, por un lado tenemos el problema del tráfico que tiene unas consecuencias increíbles en la salud de los vecinos y el medioambiente y lleva muchísimos años sin resolverse. Me refiero a la conexión de la GC-1 con la GC-2 en Torre Las Palmas y el entrelazado de las Alcaravaneras. Es una pena que el ayuntamiento no haya tenido el liderazgo necesario para exigir esa obra que resuelva los atascos en todos estos años en los que ha habido muchísimo dinero para poder acometerla. El ayuntamiento tenía que haber presionado al resto de administraciones públicas para resolver ese problema. A esto sumamos que el único proyecto que sí ha acometido el PSOE, la metroguagua, se ha gestionado mal. Se trata de un proyecto que tenía que estar acabado y lleva cinco años y medio y 150 millones gastados, pero nadie sabe cuando va a acabar.

¿Seguiría con la implantación de la metroguagua?

Si funcionase, es un proyecto de transporte público fundamental. Sin duda lo mantendría. Hay que apostar por este proyecto. El problema no es el qué sino el como se ha hecho. El proyecto es bueno y esta ciudad merece un proyecto de transporte público potente, como es la metroguagua pero primero hay que auditarlo para saber donde estamos y acabarlo cuanto antes porque los tramos más complicados ni siquiera se han comenzado. Es lógico que el vecino se queje cuando ve su ciudad levantada o los problemas de tráfico. A partir del 28 de mayo, queremos poner en funcionamiento esos pequeños tramos que ya están disponibles, tras hacer un estudio, con una metroguaga de verdad para que el ciudadano compruebe que es una solución a nuestros problemas de movilidad. Ese será nuestro proyecto de continuidad: acabarlo cuanto antes. Y además nos va a dar la oportunidad de desplegar las guaguas tradicionales hacia la zona alta con mayores frecuencias. Es un buen proyecto pero hay que hacerlo bien.

¿Y es partidaria de extender la metroguagua a la zona alta y Tamaraceite?

No tiene sentido porque este modelo de transporte requiere que se desarrolle en la parte baja de la ciudad, pero si funciona bien proporcionará una buena conexión con guaguas que suben a la zona alta.

Otros proyectos pendientes son las zonas de baja emisiones, ¿usted apostaría por los proyectos de Alcaravaneras, Guanarteme y Schamann?

Nosotros apostamos sin duda por tener una ciudad embellecida, una ciudad verde, que tenga muchos parques urbanos y periurbanos e incluso apostamos por convertir el Guiniguada en el Hyde Park o El Retiro de esta ciudad. Es un pulmón, una zona de ocio que tendría un gran potencial turístico si se uniera el Jardín Canario con el mar. Sería uno de nuestros grandes proyectos. Pero sin duda lo que hay que hacer para cumplir con esa obligación de crear zonas de bajas emisiones es solucionar el problema de la movilidad y renaturalizar la ciudad. En estos años hemos visto como cada vez se descuidan más los árboles, no se podan, no se vuelven a plantar árboles nuevos. El ayuntamiento falla ahí también.

¿De qué manera abordaría los problemas que están generando la masificación de las terrazas y el ocio nocturno?

La conciliación entre el descanso y el ocio es un tema prioritario. Es un problema que no tiene fácil solución porque hay intereses contrapuestos, pero sin duda nosotros estaremos defendiendo el interés y el descanso del ciudadano, que para nosotros es prioritario. Pero eso no quita que lo que hay que hacer primero es gestionar. Lo que no puede ser es que en esta ciudad los policías no tengan sonómetros para medir el ruido y los vecinos se vean obligados a ir a los juzgados a resolver unos problemas que se enquistan. Nosotros defendemos también a muerte al autónomo y al empresario, pero al que cumple las normas. A ese, alfombra roja. Al que no, logicamente hay que sancionarlo.

¿Qué cambiaría en el Carnaval para revitalizarlo? El traslado de los mogollones pone de manifiesto la necesidad de buscar un lugar alternativo, ¿qué opina?

El Carnaval es la fiesta más importante de esta ciudad y tiene que seguir siéndolo, pero la realidad de los últimos años es que, a pesar de tener más presupuesto que nunca, la sensación es que cada vez se aleja más de la sociedad y del ciudadano que quiere disfrutar de su fiesta. Yo insisto en que ahí hace falta el liderazgo del ayuntamiento, que tiene que innovar, buscar el consenso y el diálogo. Hay que sentarse con los vecinos, con los carnavaleros y, sobre todo, hay que conseguir que vuelva a ser el Carnaval de la ciudad y de la sociedad; recuperar el Carnaval de los clubs sociales, en los colegios, los mogollones, el Carnaval de la noche. Ahora, la gente que quiere disfrutar del Carnaval se está yendo al Sur o incluso a Santa Cruz de Tenerife. Está claro que el corazón de las galas tiene que seguir siendo Santa Catalina, pero por qué no buscamos otros corazones para la celebración a lo largo de la ciudad donde se puedan compaginar la fiesta con el descanso.

La última vez que se subió el IBI en esta ciudad fue con un gobierno del PP, ¿prevé bajar los impuestos como ha pedido varias veces su grupo?

Eso no es cierto. El último que los subió fue Hidalgo.

Lo que hizo Hidalgo fue subir la tasa para compensar la bajada del tipo, con lo cual se quedaron igual

Sí, aunque eso tiene sus matices, y si uno lo mira de forma escrupulosa, realmente los ha subido. Lo que no puede ser es que el ayuntamiento tenga en estos momentos en los bancos 401 millones de euros líquidos de dinero muerto risa en el banco mientras los ciudadanos lo estén pasando canutas para poder pagar su hipoteca, pagar la cesta de la compra o los empresarios sacar sus negocios. Eso no tiene ningún sentido. El dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en el banco y, siempre y cuando los servicios públicos sean de máxima calidad, si nos dan la oportunidad de gobernar buscaremos ese margen, que es verdad que es poco, para bajar el IBI hasta un 10%. Hay tasas que no tiene ningún sentido que se estén cobrando, como la de apertura o la de mesas y sillas que volvió a instaurar el PSOE. Esas tasas hay que cargárselas porque no tiene ningún sentido, salvo perjudicar al que crea empleo en esta ciudad.

¿Y cómo va a mejorar los servicios si reduce los impuestos?

Cuando hablamos de bajar los impuestos que no se interprete nunca que vamos a bajar la calidad de los servicios. Con 400 millones que hay en los bancos hay de sobra margen para prestar servicios de máxima calidad...

¿Qué haría usted con esos 400 millones?

Pues primero, pagar el dinero que se debe a los proveedores y poner en funcionamiento toda la maquinaria para que la ciudad esté limpia, verde, la policía esté otra vez en la calle, darles recursos a los funcionarios y sobre todo a los policías y bomberos que están en estos momentos sin sonómetros, sin vehículos. Y por supuesto los gastaría en inversiones en infraestructuras. Acometer el proyecto del Guiniguada, por ejemplo.

Otra asignatura pendiente en la ciudad es el problema de los vertidos, la relación con Emalsa y la nula inversión en infraestructuras hidráulicas

Sin duda, hay que acabar también con esa situación. La relación del ayuntamiento con Emalsa tiene que ser otro ejemplo más de buena gestión. Emalsa tiene que estar cumpliendo el servicio que le corresponde y uno de los grandes problemas que está teniendo esta ciudad es algo tan básico como el alcantarillado y los malos olores. Eso ocurre porque no ha habido por parte del ayuntamiento un liderazgo claro en este tema. Y sobre todo, el panorama con el que nos vamos a encontrar es tan complicado porque falta lo fundamental en todos los barrios. Incluso hay algunos desequilibrios relacionados con el alcantarillado o que hay zonas que no están ni asfaltadas. La tónica general en toda la ciudad es la suciedad, los problemas de movilidad, la inseguridad, las escasez de zonas verdes. La única forma para poder paliar esto de forma rápida y urgente -y eso es un compromiso que yo voy a adquirir con todos los ciudadanos- es que el concejal más importante de mi gobierno no va a ser el de Hacienda o el de Urbanismo, el más importante va a ser el concejal de distrito, el de barrio, que se va a convertir en un alcalde o alcaldesa real porque le vamos a dar competencias y recursos para que se encargue de la limpieza, de la seguridad, de restaurar la policía de barrio...

Los sondeos no prevén un victoria clara de ninguno de los dos partidos mayoritarios, ¿pactaría usted con VOX o con Unidos por Gran Canaria para gobernar?

Yo no creo mucho en los sondeos y lo que sí puedo decir es que con el panorama que hemos descrito, esta ciudad sí o sí necesita un gobierno con mayoría absoluta para poder recuperar el estándar mínimo que necesita. Yo confío en que esa mayoría absoluta sea la del Partido Popular. Lo que sí le puedo decir es que el único pacto al que me comprometo a día de hoy es con los ciudadanos. En principio, no nos planteamos ningún otro escenario que gobernar con al menos 15 concejales, que es lo que necesitamos. El 28-M los ciudadanos tienen la oportunidad de decidir si quieren continuar con este gobierno hasta 2027 o apostar por el cambio.

¿Cómo va conseguir superar el hándicap de no ser conocida?

Todavía tengo cuatro meses para darme a conocer. Es una fortaleza porque yo casi prefiero que no se me conozca a venir con las mochilas del resto de los candidatos. Soy un lienzo en blanco que espero que los ciudadanos puedan pintar en base a la imagen que yo les pueda generar.

¿Estará en su equipo el resto de concejales del actual grupo municipal, además de Ángel Sabroso?

Creo que Ángel Sabroso y yo formamos el tándem perfecto, en el que el bagaje en la gestión que yo aporto se complementa con el conocimiento y la experiencia de Sabroso. Creo que vamos a ser imbatibles. Estamos conformado el equipo en este momento, por lo que no puedo decir nombres, pero lo que tengo claro es que quiero a mi lado a profesionales que estén capacitados para escuchar a los vecinos, cosa que ahora mismo no ocurre. Segundo, que sean personas honradas. Esa es una máxima que es prioritaria y que sean además profesionales y productivos.

¿En caso de que no consiga gobernar seguirá en el ayuntamiento?

Yo no soy política ni vivo de la política, así que lo normal es que vuelva a mi puesto de trabajo si no consigo gobernar. Creo que la gente lo entenderá porque he dado este paso porque tengo la esperanza de ganar para poder gobernar y cambiar las cosas, pero si no lo logro, donde mejor puedo seguir desempeñando mi tarea será sin duda en mi puesto de trabajo.