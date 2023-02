La gratuidad incrementa el número de pasajeros de Guaguas durante enero

La gratuitidad del bono en el transporte público se ha notado. Guaguas Municipales ha registrado un incremento de pasajeros durante el pasado enero de un seis por ciento, cerca de 215.000 clientes adicionales, respecto al mismo mes de 2020, que aún no tenía restricciones.

Desde septiembre de 2022 el Ministerio de Transporte anunció un descuento del 50% en el transporte público para favorecer su uso entre la población. Desde entonces en Las Palmas de Gran Canaria la guagua sale más barata y se notó una mayor afluencia de pasajeros gracias a la rebaja. Sin embargo, con el descuento del 100%, desde la empresa pública esperaban un crecimiento mayor que durante los últimos meses de 2022. Las previsiones se han materializado y muchos pasajeros, que cuentan con un bono residente, ya sea de la modalidad joven, normal o sénior han priorizado el transporte público a sus vehículos privados.

El efecto de la bonificación sumado a la normalización laboral y académica de la población, ha elevado la demanda en enero a 3.630.023 viajeros, lo que representa una subida reseñable del seis por ciento respecto a 2020 (3.416.312) y un incremento del 46% respecto al mismo periodo de 2022 (2.491.069). La comparación con las cifras del año pasado es llamativa, pero comprensible, ya que en esa etapa se produjo un repunte del Covid-19 por la variante ómicron, lo que provocó restricciones.

Los datos confirman que algunos pasajeros sí han dejado de lado el coche. Es el caso de Helenca Santana, que se mueve dentro de la ciudad en guagua para volver del trabajo a su casa. “Así evito el esfuerzo de encontrar aparcamiento y el estrés que me produce conducir”, cuenta mientras espera en la estación de San Telmo. Para moverse en el extrarradio de la capital sigue usando su vehículo personal, pero ya ha pensado en moverse también en transporte público, ya que el mes de enero notó el ahorro en su bolsillo.

Las previsiones estiman que más de 40 millones de pasajeros se muevan en guagua

Sin embargo, para algunos no es una opción. Celso Sánchez no tiene aún carnet de conducir y a pesar de que ha notado la rebaja quiere usar el coche en el futuro. “Es más cómodo y personal”, afirma el joven que suele moverse en transporte público para ir a trabajar, por lo que no ha aumentado sus viajes en guagua desde principios de año.

El promedio de viajeros en Guaguas Municipales en días exclusivamente laborables en enero de 2023 se situó en más de 142.000 personas, un incremento del 42% respecto a 2022 (100.429) y una subida del nueve por ciento respecto a 2020 (130.510), al tiempo que si buceamos hasta 2019, el repunte en jornadas de entresemana se sitúa en el 16%.

Las estudiantes universitarias, Ana Portilla y Verónica Martel comentan que usan la guagua con la misma frecuencia que antes de la gratuitidad. Como el año anterior, se desplazan desde el sur a la capital todos los días lectivos, por lo que la rebaja les ha venido bien para ahorrar. Sin embargo, para moverse por la zona en la que viven siguen usando el coche por comodidad. “Venimos en guagua porque no hay suficiente aparcamiento y así ahorramos dinero”, explican las jóvenes. “Además de que puedes dormir por las mañanas”, añaden entre risas.

Previsión de 40 millones de clientes

La empresa municipal batió récords y obtuvo el pasado miércoles 25 de enero, con 148.840 viajeros, la cifra más elevada de clientes registrada en su historia reciente. En números cercanos, se movió durante el 30 de enero, con 148.342, y 31 de enero, con 148.106 personas.

“La opción de la gratuidad en los bonos de transporte ha acelerado la tendencia de crecimiento de viajeros que ya sosteníamos desde el año pasado”, ha subrayado el presidente de Guaguas Municipales y concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, quien ha precisado que “en 2022, aún con la incertidumbre de las múltiples restricciones de la pandemia, la cifra de viajeros superó las expectativas previstas”.

Guaguas Municipales ha previsto en sus presupuestos, aprobados por el consejo de administración la semana anterior, un incremento entre el 11% y el 15% en la cifra de clientes, por lo que superaría los números de 2019, el mejor año de la serie histórica, cuando transportó a 38,5 millones de viajeros. Si bien en las cuentas se maneja con prudencia un incremento moderado de la demanda respecto al año anterior, lo que implicaría cerrar con 39,3 millones de viajeros, las previsiones más realistas prevén superar la barrera de los 40 millones de clientes.