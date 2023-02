Jan Hoffmann, jefe de Logística en la ONU: "Las Palmas ha logrado conectarse con el mundo como puerto pivote"

¿Por qué eligen el puerto de Las Palmas para dar este curso de formación?

En España tenemos convenios con otros puertos, como Gijón y Valencia. Ahora hemos agregado a Las Palmas, donde nos tratan súper bien, y la conexión con África es interesante, porque hay un interés común. Nosotros queremos apoyar a los puertos africanos, entre otros, y Las Palmas quiere continuar con las conexiones comerciales con sus vecinos.

¿Qué aporta el Puerto de Las Palmas a ese interés común por África?

Evidentemente los servicios de transbordo, conectando el norte con el sur y el este con el oeste. Esta comunicación es importante para abrir nuevas oportunidades de negocio con los puertos africanos. A nosotros nos interesa el conocimiento y la formación. Somos formador de formadores. Los miembros de nuestra red no solo vienen de África, sino también de otras partes del mundo, como Filipinas, Indonesia o Serbia.

Las Palmas ha batido récord en tráfico de mercancías, con casi 29 millones de toneladas el año pasado. ¿Se están haciendo bien las cosas?

Sí. He visitado varias veces el Puerto, incluso me he subido a sus grúas. Todo es muy profesional. Nuestro análisis es que si Las Palmas solo tuviese servicios para sus propias importaciones y exportaciones, ustedes tendrían una conectividad mucho peor, porque vendrían menos buques y solo para hacer eses importaciones y exportaciones isleñas. Pero, al dar un servicio de conexión a otros países, esa carga viene y pasa por Las Palmas. Por eso llegan más barcos y el negocio de la importación y de la exportación beneficia a los que viven aquí.

¿Ese es el secreto del éxito del Puerto de Las Palmas?

Sí, sí, sí. En general, las economías-islas están es una situación de desventaja mundial. Los estados-isla, a lo largo de las décadas, han empeorado su situación económica, porque los buques son cada vez más grandes, las exigencias comerciales cada vez más rápidas y el espacio es limitado. No pueden crecer más. En Holanda sí es posible ampliar el puerto de Rotterdam, que es el más importante para la carga alemana, más incluso que Hamburgo, pero en una isla no es posible. Hay pocos estados-islas que han logrado tener ese roll, como Jamaica o Bahamas. Las Palmas no es un estado, pero sí entra en ese roll de éxito, porque ha logrado conectarse con el resto del mundo, tanto para mejor sus propias importaciones y exportaciones como para hacer ese roll de puerto pivote.