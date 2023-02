Para ser seleccionada por su patrocinador tuvo que salir a la calle a pedir votos para las redes sociales, ¿cómo fue?

Tuve que pasar un casting para ser seleccionada como candidata, es decir, Aguas Machango puso una serie de requisitos a la hora de elegir a la candidata y ese casting me hizo conectar mucho con la gente en la calle porque tenía que salir a buscar votos. En esa búsqueda de votos hablé con muchas chicas y me decían que ser reina era su sueño y cuando les preguntaba por qué no lo habían hecho me decían que siempre escogen a chicas muy guapas, modelos, que saben posar y con ciertas medidas. Es cierto que yo he tenido un cambio físico importante porque he bajado 30 kilos, pero independientemente de eso considero que no cumplo con los cánones de belleza que se específica para una modelo. Por eso, con mi candidatura me gustaría desmontar mitos.

¿Cómo cuáles?

Quiero hacer entender que esto es un casting para reina del Carnaval no para modelo, de hecho, es lo que más reivindico: esto no es un casting de belleza, aquí no se evalúa a la más guapa o mejor maquillada sino otras serie de actitudes que distinguen el concurso de Reina de Carnaval a diferencia de un concurso de Miss. Mi misión es esa dar esa visión de que a reina del Carnaval se puede presentar cualquier tipo de mujer independientemente de su talla o su peso.

Entonces, para usted, ¿qué tiene que tener una buena candidata a reina?

Sobre todo actitud y la pasión por el carnaval porque tienes que transmitir esa alegría que es necesaria para llevar un vestido de tales dimensiones y además representar el carnaval de tu isla, serás la cara visible.

¿Siente usted esa pasión por la fiesta?

Soy muy carnavalera aunque años anteriores he perdido la costumbre de sumarme a los mogollones pero lo he vivido en un segundo plano. Desde pequeñita tenía mucha ilusión de estar en las comparsas y el año pasado tuve la oportunidad de estar en la comparsa Aragüimes, hice algunos pasacalles con ellos.

¿Qué es lo que más le gusta del Carnaval?

Ver al pueblo unido al ver que los vecinos se juntan y festejan todos una misma ilusión. Muchas veces no conocemos ni a nuestros vecinos y es una manera de unir al vecindario. Y es una oportunidad al año de ser alguien que no eres porque al fin y al cabo al ponerte un disfraz tienes que representar algo que no eres.

¿A qué se dedica?

Soy trabajadora social y mi mayor experiencia está enfocada en el ámbito de menores. Ahora mismo con menores con medidas judiciales. Yo siempre decía que no iba a trabajar ni con menores ni con personas mayores porque son los colectivos más vulnerables y tenía mucho respeto, pero al final la vida me dio un zasca. En la carrera siempre nos decían que no nos lleváramos los problemas a casa pero trabajamos con personas con problemas, en situaciones muy delicadas y no son nuestras vidas. He tenido momentos complicados porque que de ti dependa que un menor pueda volver o no con sus padres es una situación un poco tensa.

¿Los chicos con los que trabaja saben que se presenta a Reina del Carnaval?

Como trabajo con menores infractores por protección no he desvelado la ilusión que tengo por presentarme. Me moría de ganas por decirlo pero es mejor evitarlo, cuando retome mi trabajo, porque he tenido que hacer un parón por mi candidatura, comunicaré que me presenté, en qué puesto quedé y cómo me lo pasé.

¿Cómo va de suerte últimamente?

Últimamente tengo una negra. El día del sorteo se me rompió el pantalón, que era nuevo y la tira del body. Hoy [por el viernes para el lector] he estrenado unos vaqueros para el pregón y se me han roto y he tenido que ir al centro comercial a comprarme otros. No sé qué está pasando, hay mucha tensión por el Carnaval yo creo. Pero soy positiva.

Veo que está muy comprometida socialmente, ¿cuál considera que es el principal problema de la sociedad actual?

La pérdida de valores porque tengo una mentalidad bastante abierta pero mis valores son bastante arraigados y comparto mucho de la filosofía antigua. La gente me dice que pienso como una persona mayor y creo que es un halago porque los tiempos han cambiado pero muchos de mis valores son tradicionales. Hemos perdido esa esencia de la humanidad que era la empatía, nos hemos vuelto muy tecnológicos y se ha perdido esas ganas de querer saber del otro. Las redes sociales nos conectan con personas que están lejos pero te aísla mucho de las personas que están cerca, que son las más importantes porque son las que están día a día con nosotros.

¿Es usted muy deportista?

Me gusta mucho el deporte, en dos ocasiones he bajado 30 kilos. Mucha gente me conocía por eso, por mi cambio físico, que siempre los transmitía por redes sociales para motivar a chicas y chicos.

¿Qué le ha enseñado el esfuerzo de su cambio físico?

Que el que quiere puede. Cuento con la genética, que es un factor predominante pero no decisivo.

¿Ha trabajado usted misma en su fantasía?

Estoy todos los días en el taller, también tiene mi granito de arena. Eso hace que viva el Carnaval de otra manera, además de que haces más tuyo el traje y sabes defenderlo mejor. Agradezco la oportunidad de haber podido colaborar a pesar de que haya sido muy costoso porque me ha quitado mucho tiempo personal y he tenido que hacer un parón en el trabajo.

¿Si tuviera que desplazarse a otra década a cuál sería?

Me trasladaría a los 80 porque recuerdo las anécdotas de mis padres. Es cierto que fue muy dura en algunos aspectos pero había menos materialismo, consumismo y menos economía pero sin embargo en las casas había más alegría, más unión.No existían las redes sociales.

¿Tiene alguna disciplina artística que sea su favorita?

El humor.

Hace poco murió Manolo Vieira, supongo que le habrá afectado…

Sí, sobre todo mi padre es forofo de él y de pequeñita siempre le regalábamos su disco. Recuerdo mi infancia en el coche que antes no se escuchaba reggaeton sino los chistes de Manolo Vieira.