Coral Gutiérrez: "Mi fantasía es como el alma de cualquier canario: volcán, salitre y lava"

¿Por qué decide presentarse?

Porque desde niña mis padres me han inculcado el espíritu carnavalero y siempre me han llevado a todas las galas. Participar en la Gala a Reina del Carnaval es un sueño.

La pasión le viene de familia entonces...

Sí, las fechas previas al Carnaval eran muy divertidas porque mi madre abría un baúl lleno de telas y nos diseñaba a toda la familia nuevos disfraces con la alegoría de cada año. Mis padres se disfrazaban siempre iguales y participaban en concursos, la casa se llenaba de color, en definitiva, son los culpables de que me guste el Carnaval.

¿Cuál es disfraz que recuerda con más cariño?

Tengo muchos, pero el mejor fue uno de serpientes que se inventó mi madre.

¿Ahora que es mayor se hace usted los disfraces?

Sí, claro, los diseño yo y mi madre los hace, no es diseñadora porque no quiere.

¿Qué le inspira la temática de este año?

Me inspira libertinaje y el respeto que había en esa época en el interior de las salas con gente tan diferente.

¿Estudia o trabaja?

Me dedico profesionalmente al modelaje, estudio psicología, que la estoy terminando, y también me preparo unas oposiciones para las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Desde pequeña me ha gustado ayudar a las personas y, por ejemplo, mi padre es guardia civil. Siempre me ha gustado ver cómo ha salvado vidas.

¿Cómo le da tiempo a trabajar como modelo, estudiar, preparar unas oposiciones y ser candidata a reina?

Aprovechando el tiempo al máximo, pero la verdad, es que me gusta porque entre más ocupada, más realizada me siento. Creo que incluso trabajo mejor, me siento viva y que estoy aprovechando el tiempo.

¿Cuándo comenzó a modelar?

Comencé con 19 años porque mi jefe me insistía en que me presentara en su agencia. A mí me daba mucha vergüenza pero coincidió que en esa época me presenté a Miss Las Palmas y se me quitó un poco la timidez. En el caso de Miss Las Palmas me presenté porque mi madre me insistió mucho y quedé primera dama.