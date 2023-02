María Santiago Hernández: "En Fuerteventura se ve el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria como algo superior"

¿Por qué decide presentarse al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria siendo de Fuerteventura?

Desde Fuerteventura se ve el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria como algo superior y que sin duda alguna si te ofrecen la oportunidad visto desde la forma en que lo vemos nosotros sin duda alguna te dan ganas de ir hacia donde te propongas y estar presentes en esas fiestas, que se ven muy bonitos desde fuera.

¿Vive en Fuerteventura?

Me divido un poco porque tengo familia en ambas islas pero ahora vivo en Fuerteventura.

Pero actualmente estudia fuera, ¿cierto?

Estoy estudiando Higiene Bucodental en Granada, es mi último año. Tengo muchas ganas de empezar las prácticas en marzo.

¿Por qué decidió estudiar en Granada?

Por el simple hecho de cambiar. Me gusta mucho conocer sitios nuevos, gente nueva, cambiar de aires. Siempre he pensado que me sienta bastante bien y Granada desde el primer momento me llamó la atención, por lo que aproveché la oportunidad de que quería estudiar fuera.

¿Echa de menos su Isla?

Sí, pero me alegra echarla de menos porque cuando estoy ahí me parece que hago cosas bastante monótonas y en mi caso no es lo que me gustaría para mi día a día porque siempre quiero estar en mil sitios a la vez. Aunque no cambio a las Islas por nada porque es donde está mi familia y disfruto más de los paisajes y de las personas porque tenemos un corazón abierto a todo el mundo.

¿Se vería viviendo en otro sitio que no sea Canarias?

Tengo pensado estar un tiempo moviéndome por diferentes sitios por conocer lugares nuevos pero en un futuro me veo viviendo en las Islas porque es donde mejor voy a estar.

Llega el 22 de Granada y la Gala es el 24, ¿tiene miedo de no poder prepararse lo suficiente?

Me siento ya preparada, el 22 tenemos un ensayo primero sin los trajes y los otros días el general con la fantasía. No tengo ese miedo porque confirmo que voy segura, las Navidades han servido mucho de preparativo y hemos realizado muchos ensayos mi diseñador y yo.

¿También trabaja?

Estoy por las tardes en una cafetería y por las noches también me dedico a trabajar algunas horas, aprovecho los fines de semana que es cuando tengo más tiempo libre para trabajar.