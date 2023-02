Hoy concluye el curso ‘Modern Port Management’, del programa de gestión portuaria Trainfortrade de la Unctad (organismo de la ONU) para la Red Anglófona que se ha venido celebrando, desde el pasado día 8 de febrero, en el Puerto de Las Palmas. Medio centenar de directivos portuarios y organizaciones internacionales del sector, llegados de Asia, África y Europa, han participado en este foro, cuyo colofón ha sido el Port Endeavor Game.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, explica que “este tipo de acciones formativas, vinculadas al programa de la Unctad, refuerza la posición de Las Palmas en el contexto internacional, pero sobre todo contribuyen a igualar operativas entre puertos distantes en lo geográfico y con realidades muy diferentes y a facilitar el comercio mundial para, al final de la cadena, mejorar la vida de las personas”.

El Port Endeavor Game es un juego de mesa similar al Risk que ha sido diseñado para gestionar emergencias portuarias con la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de forma que las decisiones para afrontar un vertido o un incendio dentro de un puerto tienen mayor puntuación cuanto más se ajusten a los citados ODS. Siempre se dan cuatro posibles soluciones reales para cada incidente que, además de la puntuación, incluye la variable económica para darle mayor verosimilitud y que sirva de entrenamiento útil en caso de accidente.

Participantes

Representantes de la International Association of Ports (IAPH) fueron los encargados de desarrollar la actividad, formando equipos con participantes de puertos como Phnom Penh Autonomous Port y Port Autonomous of Sihanoukville (de Camboya), Port Autonomous of Douala (de Camerún), Ghana Ports and Harbours Authority (de Ghana), Pelindo/ PT Pelabuhan Indonesia (de Indonesia), Maldives Ports Limited (de Maldivas), Nigerian Ports Authority (de Nigeria), Philippines Port Authority y Paca Training and Management Systems (de Filipinas), Port Governance Agency (de Serbia), Tanzania Ports Authority (de Tanzania), Belfast Harbour Commissioners, Dublin Port Company y Port of Cork Company (de Irlanda y Reino Unido), Port Authority of Antwerp-Bruges (de Bélgica) y la Autoridad Portuaria de Las Palmas (de España).

El curso ‘Modern Port Management’ de la Unctad para la Red Anglófona, en el Puerto de Las Palmas, ha contado con la presencia y participación de Jan Hoffmann, Head, Trade Logistics Branch, Division on Technology and Logistics de la Unctad, Mark Assaf, Chief, Human Resources Development Section Trainfortrade, y Gonzalo Ayala, Knowledge Management Officer, además de representantes de la International Association of Ports (Iaph) y la Irish Aid.

El curso se dividió en cuatro módulos: Comercio y transporte internacionales, La organización de un sistema portuario, Funcionamiento de un sistema portuario y Retos de los puertos sostenibles. También incluyó una visita al Puerto de Las Palmas para conocer in situ las distintas operativas que se realizan y los servicios portuarios que se prestan. La APLP y la UNCTAD ultiman la firma de un memorando de entendimiento (MOU) para incorporarse de forma activa al programa de gestión portuaria de este organismo de Naciones Unidas como formador de formadores.