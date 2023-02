Hidalgo presume de aplicar rebajas fiscales sin «dañar» servicios públicos

«Todos los políticos plantean bajar los impuestos y después los suben» criticó ayer el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, en el Foro organizado por Prensa Ibérica en Canarias bajo el título Las Palmas de Gran Canaria, construyendo futuro. El líder socialista aprovechó la ocasión para hacer balance de sus ocho años en el Ayuntamiento capitalino y presumió de liderar el primer gobierno municipal –PSOE, NC y Unidas Podemos– de la democracia que «ha bajado los impuestos, de manera puntual». Una rebaja que, según el socialista, se ha realizado «en su justa medida» para no dañar «los servicios públicos locales».

Durante el mandato de Hidalgo se ha establecido una rebaja fiscal para los vehículos de tracción mecánica, reducciones en algunos casos de hasta el 100% para aumentar el parque móvil eléctrico y también una rebaja del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) vinculado a las placas solares. Además se modificó el IBI especial de la zona portuaria. «Yo nunca prometí que los bajaría, así que los podría haber subido sin mentir a la ciudadanía, pero en su lugar o no los tocamos o incluso en algunos casos hemos optado por rebajarlos», insistió.

Para el alcalde «el elemento social» ha sido determinante durante sus años en el consistorio, por lo que explicó que se ha llevado a cabo un aumento del gasto social sin derivar recursos de otras áreas. Cifró en 40.000 el número de ayudas directas que ofrece el Ayuntamiento y recalcó el hecho de «atender a todos los ciudadanos que lo necesiten, incluso los que no pertenecen al municipio».

Hidalgo se trasladó hasta los primeros meses de la pandemia para recordar que el Ayuntamiento capitalino habilitó espacios en la ciudad para albergar a las personas sin hogar y en situación de emergencia. «Llegaban vehículos de otras partes de la Isla y nunca pusimos ningún problema para acogerlos aquí», apuntó el alcalde. Vinculado a esto, Hidalgo, insistió también en el trabajo que se ha hecho con la red de escuelas infantiles consiguiendo que el baremo de escolarización de los niños de cero a tres años esté por encima del 79%.

«En épocas de crisis la gente termina migrando a zonas urbanas, más pobladas, por lo que estamos cubriendo necesidades de otras ciudades porque podemos hacerlo», explicó el líder socialista en el evento.

Buscar recursos

Sobre las críticas de la oposición, que señalan que «es un mandato que ha tenido más dinero que nunca», Hidalgo aseguró que tras la crisis «partió de las mismas restricciones» que el resto de ayuntamientos pero «aceptó las medidas financieras», que cumplió sin problemas, y buscó «recursos para tener cobertura para invertir».

«No me caracterizo por llorar», afirmó el alcalde, quien explicó que al acceder al cargo se trasladó hasta Madrid, a pesar de contar con un Gobierno de otro color político, para buscar soluciones que sirvieran para reducir la deuda del municipio. Y sus acciones sirvieron, según él, para conseguir tener «una de las ciudades que más invierte del país».Para el alcalde, una pieza clave del crecimiento ha sido la búsqueda de inversión privada en la capital. Esto, según sus palabras, ha permitido a la ciudad contar con una economía fuerte con «las espaldas cubiertas», lo que fue determinante en la época del covid para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia. «El impacto en la ciudad fue mucho menor que en el resto del Archipiélago», insistió el socialista, quien puntualizó que la capital fue capaz de resistir porque «el Puerto y la línea de suministros siguió funcionando». Un vez pasada la pandemia, la economía de la capital, según el alcalde, «continúa» creciendo debido, entre otras cosas, a la diversificación.

«Al no depender solo del turismo, nuestra caída no fue tan grave como en otros municipios, pero también es verdad que ahora experimentamos un crecimiento de empleo que en teoría debería ser menor que en otros lugares y no es así», reflexionó el actual candidato del PSOE a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria.

Lo cierto es que los últimos datos de enero indican que Las Palmas de Gran Canaria empezó el año 2023 con la recuperación de 2.262 empleos con respecto a enero de 2022, lo que supone un incremento del 5,8%. Este dato, además, es el segundo mejor de la serie histórica desde el mes de abril de 2008 y representa los mejores datos para un mes de enero desde ese mismo ejercicio.