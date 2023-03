El rapero Arkano conciencia a los estudiantes capitalinos sobre el acoso escolar

“Me insultaban o me pegaban, pero ya no”, cuenta Sofía Medina, de 11 años, su experiencia sobre el acoso escolar que le hacían algunos de sus compañeros de clase. A aquellos que estén pasando por la misma situación aconseja que se lo cuenten “a un mayor”, así fue como lo resolvió ella, que considera que este tipo de situaciones tienen lugar porque “la gente se siente mal consigo misma”. La joven fue una de las 800 estudiantes de centros educativos de Las Palmas de Gran Canaria que asistieron a la charla del rapero Arkano, ‘Ser diferentes’. El músico contó su caso personal como víctima de acoso escolar.

El salón de Infecar estaba repleto de jóvenes emocionados por la presencia de uno de sus referentes del género musical urbano. El artista se sinceró sobre una etapa de su vida complicada en la que cambió de colegio y se vio “aislado” por sus nuevos compañeros. “Habría que preguntarles a ellos la razón, porque uno de mis mayores traumas es no comprender lo que pasaba, pero creo que es lo de menos”, explicó el músico sobre las causas por las que fue blanco de las burlas.

El artista encontró en el rap una vía de escape para su sufrimiento y una forma de expresar lo que sentía. “Era una etapa muy solitaria, estaba muy encerrado en mi música, pero me di cuenta de que tenía derecho a ser escuchado gracias al rap”, añade.

Pero no salió de esa situación solo por su pasión, también fue de gran ayuda apoyarse en gente cercana. “No solo hay que pensar en las personas que ejercen violencia y las víctimas sino también en el tercero que observa, todos hemos sido testigos y si no haces nada eres parte del problema”, explicó a los estudiantes que le escuchaban atentamente.

“Los chicos son los ojos y los oídos de los centros educativos, cualquier cosa que vean deberían comunicarlo a sus profesores o padres y no por eso son chivatos, están ayudando a un compañero”, recordó la concejala de Juventud, Carla Campoamor, área encargada de la organización del evento.

Arkano destacó la importancia de poner en valor las peculiaridades de cada persona. “Ser diferentes es nuestro valor diferencial y un cambio es posible con cada gesto diario”, comenta. “Todos nos tenemos que unir para apoyar a la gente que lo está pasando mal porque una broma puede convertir sus vidas en un infierno”, reflexionó.

Apoyo al colectivo LGBT

En este sentido resaltó que la homofobia surge por el miedo a lo diferente. Arkano ha compartido abiertamente que es bisexual y desde su música ha luchado por evitar el estigma del colectivo LGBT. Durante una batalla de gallos en 2015 el músico besó en plena competición a su contrincante, Dtoke. “Fue muy bonito porque en las batallas visibilizar el colectivo estaba muy mal visto”, comentó el músico. “No tiene sentido que me llamen maricón porque el maricón te va a ganar y da igual”, se defendió Arkano que ganó aquella competición.

“Mi misión con ustedes es demostraros que no importa que os guste una persona del mismo sexo”, ya que durante su juventud nadie ejerció ese papel. “Cuando era joven me empezó a gustar un chico del otro instituto, pero rechacé esa idea porque pensé que eso no podía pasar”, añadió.

Durante la actividad el alumnado tuvo la oportunidad de preguntar y escuchar al artista improvisar con algunas de las palabras que escogieron entre el público. Dos jóvenes compartieron escenario con su ídolo para cantar algunas rimas de free style. Al finalizar Arkano compartió una canción que compuso para el momento en el que respondía muchas de las preguntas que le habían realizado los jóvenes. “He visto esto en los colegios e institutos y el único rey es el silencio”, versaba en un momento la sintonía, que hacía rimar ágilmente al calor de los gritos de los estudiantes y las cámaras de los móviles, que no se perdían ningún movimiento.

La charla fue moderada por la coach y presentadora, Ana Trabadelo, víctima de acoso escolar durante la infancia. Durante su introducción dio algunos detalles sobre cómo superar el trauma según su experiencia. “Yo he tardado 30 años, pero ustedes no tienen porqué”, explicó mientras una chica en las gradas exclamaba: “¡Joder, 30 años!”. Actualmente le falta visión en el ojo derecho y tiene otros problemas de salud a causa de la experiencia que vivió. Los niños se reían de ella por ser diabética, por lo que dejó de pincharse insulina y su salud empeoró drásticamente. “Hoy estoy viva de puro milagro”, indicó.

Tras la sesión de más de dos horas, Arkano valoró que la conversación ha calado entre la juventud asistente. El principal objetivo de la actividad fue evitar los casos de acoso a través del ejemplo de un referente. Mario Ibeabuchi reconoce haberse reído en ocasiones de algún compañero pero tras conversar sobre el tema con un profesor rechazó su actitud y ahora cualquier caso lo comunica a un adulto. “Si te pones en su lugar es muy malo”, opina el adolescente. En el día de ayer el rol del maestro lo ejerció un rapero al calor de unas rimas.