Metroguagua, una red para toda la ciudad

«La MetroGuagua va a posibilitar articular toda una red, pero no para mejorar el servicio en la zona baja de la ciudad, si no en los barrios», apuntó Miguel Ángel Rodríguez, director de Guaguas Municipales, durante su intervención incial en la mesa redonda celebrada ayer dentro de la jornada Hablemos de: La ciudad que no deja a nadie atrás. Rodríguez desgranó algunas de las características del proyecto de transporte masivo, además de algunas de las vicisitudes por las que está pasando. Junto a los tres ponentes del encuentro, respondió a preguntas sobre movilidad sostenible que formularon desde el público.

Según el director de Guaguas, la puesta en marcha del BRT llevará consigo una reordenación de toda la red de transporte público de Las Palmas de Gran Canaria. «Ahora hay barrios que tienen servicios con Las Palmas cada 30 minutos y al Puerto cada 40, con poner uno a Las Palmas cada 10, tendrás conexión directa con la Metroguagua cada cuatro minutos podrás ir a tu punto de destino, este instrumento va a facilitar el tiempo de conexión a tu punto de destino», resaltó. Precisamente, el técnico en planificación de transporte público Josep Maria Olivé apuntó en su ponencia que uno de los problemas de la ciudad es que al tener dos centros se duplican las líneas y «se multiplican los costes».

A esto habrá que añadirle que cada parada de la MetroGuagua tendrá conexión a Sítycleta y Sítyneta. «Esto irá a más y probablemente irá más rápido el proceso», apuntó. Y es que, el director de Guaguas reconoció que la implantación del BRT «está tardando» más de lo que esperaban, algo que achacó a la Covid-19 y problemas en diversas adjudicaciones, principalmente.

Por ahora, Guaguas baraja finales de 2024 o principios de 2025. «Hasta que no tengamos el depósito donde tener los vehículos no podremos empezar», apuntó Rodríguez, en referencia a la necesaria nueva contratación de la construcción de la estación de Hoya de la Plata tras rescindir el contrato a la anterior adjudicataria, Joca, por abandono de la obra.

Rodríguez: «La velocidad comercial será mayor y prestará un servicio de más calidad que la 12 o la 17»

En respuesta a uno de los ponentes, Rodríguez indicó que el coste del BRT se cifró en un primer momento en 104 millones, «cuando presentamos el proyecto al BEI estimaron que sería 123 y actualmente estamos en 155», desviación que «probablemente será mayor porque el coste de los vehículos está subiendo, algunas licitaciones han quedado desiertas, el precio de los materiales están subiendo». No obstante, especificó que «la mayoría de esa desviación está ocasionada por actuaciones urbanísticas de mejora de la ciudad». Además, añadió que la ciudad se decantó por este modelo al ser «más económico» que un tranvía o metro.

De hecho, Rodríguez especificó que el BRT funciona «más parecido a un tranvía» que a una línea de guaguas convencional, puesto que tendrá prioridad semafórica, exclusividad de carril o atravesará rotondas en lugar de rodearlas. «La velocidad comercial será mayor y prestará un servicio de mayor calidad que la 12 o la 17», apuntó, además de resaltar el «mayor radio de acción» al ir por dentro de la ciudad y no la autovía, «que es donde se hacen el 70% de los desplazamientos en la ciudad».

Movilidad prepara señalética específica para Mesa y López para ordenar la convivencia de medios

La seguridad vial es uno de los temas que más preocupó en el debate. Varias fueron las preguntas desde el público en este sentido, sobre todo con respecto a medios nuevos de movilidad personal: Las patinetas. La ambientóloga Mercedes Vidal resaltó que el «transporte público es el medio más seguro» y comentó la experiencia en Barcelona al ser la primera ciudad española que redactó una ordenanza de que incluyera los VMP, además de resaltar la necesidad de aumentar la red de carriles bici para evitar que estos vayan por las aceras. El arquitecto José María Ezquiaga, por su parte, apuntó que el principal problema en las calles es «la velocidad».

A escala local, Rodríguez indicó que están preparando la señalética específica que habrá para Mesa y López y ordenar la convivencia de distintos medios de transporte en la zona. Otros ponentes aprovecharon para «hacer alguna reflexión» y «echar en falta» que el proyecto del tren insular no llegue «hasta El Sebadal en lugar de Santa Catalina». Hubo hueco para múltiples dudas, incluida una sobre la implantación de «la movilidad aérea urbana» y los aerotaxis.

El arquitecto Ezquiaga apuntó que antes de ver eso, «el futuro está primero en los vehículos autónomos», que, además, «serán colectivos». Desde su punto de vista, favorecerá la conexión con zonas periféricas. La necesidad de educar a los jóvenes en seguridad vial o la pedagogía a los vecinos de zonas en las que, por ejemplo, se suprimen aparcamientos fueron otros temas sobre la mesa.