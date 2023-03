La Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria acogerá el próximo 17 de junio la celebración del Festival Internacional 'Vive la Salsa' que traerá hasta la Isla a la estrella internacional de la música latina Tito Nieves, que compartirá escenario con Troveros de Asieta ,Lucrecia y Caco Senante.

La cita dará comienzo a partir de las 21:00 horas y las entradas ya se puede adquirir a través de la web www.moonworldticket.com Para esta ocasión, la Plaza de Música contará con espacios especiales para el baile para los amantes de la salsa, además de zonas de restauración y descanso.

'Vive la salsa' se convierte así, en uno los principales referentes para el mundo de la salsa y el son cubano en las Islas Canarias, géneros con un gran arraigo de seguidores en el Archipiélago.

La actuación será en la Plaza de la Música y el evento contará también con la presencia de Troveros de Asieta, Lucrecia y Caco Senante

El puertorriqueño Humberto "Tito" Nieves; también conocido como 'El Pavarotti de la Salsa', se convirtió en uno de los principales cantantes de salsa de los años ochenta y principios de los noventa y ha mantenido es condición de privilegio hasta la fecha.

Nacido en Río Piedras , Puerto Rico y criado en los Estados Unidos, Tito Nieves comenzó su carrera mientras participaba en la Orquesta Cimarron , un grupo con sede en Nueva York. En 1977, se asoció con el cantante Héctor Lavoe y su Orquesta y se unió al Conjunto Clásico .

Más tarde, Nieves comenzó su carrera en solitario en 1986, destacándose por cantar salsa en inglés. Es conocido por sus éxitos como 'El Amor Más Bonito', 'Sonámbulo' y el éxito de salsa en inglés, 'I Like It Like That' (1996). Los grandes éxitos del álbum Fabricando Fantasías incluyen el tema bajo el mismo título'Fabricando Fantasías' y 'Ya No Queda Nada' con La India.