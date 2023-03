El taxi se une para exigir la inmediata subida de las tarifas y más seguridad

El considerable retraso registrado en la actualización de las tarifas del taxi en la capital grancanaria ha conseguido aglutinar a la inmensa mayoría del sector -algo que parecía imposible hace tan solo unos meses en relación con el día libre- para exigir al gobierno municipal que apruebe de manera inmediata la subida acordada de un 14,71% de los precios, que aún así seguirán siendo los más baratos de España.

Más de 200 taxistas se concentraron este lunes en el aparcamiento público anejo al Estadio de Gran Canaria para secundar el primero de los cinco paros que han convocado para presionar al concejal de Movilidad José Eduardo Ramírez, y que lleve este mes al pleno la subida para su aprobación. Los conductores reclamaron también a Ramírez que cumpla la ordenanza del taxi y ponga en marcha medida efectivas contra la inseguridad que sufren.

Unos cien taxistas -el límite que estableció la Delegación del Gobierno- recorrieron la parte baja de la ciudad entre la una y las tres de la tarde. «¡Tarifas dignas ya!, ¡Pedimos más seguridad! y «Servicio público de calidad» fueron las consignas más reiteradas.

La protesta fue convocada por siete asociaciones y las dos cooperativas del sector : Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), Autaxi Gran Canaria, Eurotaxi, Teletaxi, Asociación La Tornera, Élite Taxi Canarias, Plataforma Asalautónomos y las cooperativas de Las Palmas y San Cristóbal.

Todos estos colectivos representan al 98% de los 1.600 titulares de licencias. La única que no ha secundado la protesta ha sido la Asociación Pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias (Asprotac) que, como se recordará, recurrió la última subida que tuvo lugar en 2018, aunque la justicia nos le dio la razón.

«Ya estamos cansados de esperar por una subida que no termina de llegar», se quejó Jean Charles Chabot, presidente de ATAT. «El sector está cansado de tantas promesas y nos estamos manifestando para que agilice la aprobación de las tarifas y ponga en marcha de una vez las medidas de seguridad» para proteger al sector.

«El concejal», sostuvo, «ha conseguido la unión del sector y que se haga esta protesta, que él puede parar cuando quiera», convocando un pleno para aprobar las tarifas. Recordó que en los últimos cinco años no se han subido las tarifas, pese a la subida del combustible y todos los gastos. «La de 2018 no fue una subida. En realidad fue una bajada, porque se introdujo la tarifa única en la periferia y la comisión de precios rechazó bajar a medio kilómetro la bajada de bandera. Hemos perdido 16 millones de euros en cuatro años. Estamos perdiendo una media diaria que oscila entre los 16 y los 17 euros».

Ramón Almeida, presidente de AutaxiGC, acusó al ayuntamiento de haber perdido un año «dilatando los plazos para aprobar la subida y ya no aguantamos más con cinco años en pérdidas. Todo va subiendo y nosotros seguimos con las mismas tarifas que en 2018. Recordó que el sector presentó la propuesta de subida de tarifas en abril del pasado año.

«El estudio económico terminó en noviembre y nos lo presenta en marzo, cuatro meses después. Esa subida que nos presentó de un 10% es totalmente insuficiente. Aunque se aplique la que nosotros planteamos y que finalmente se acordó, seguiremos con pérdidas». De hecho, subrayó que el Gobierno canario ha aceptado una subida de un 23% de la tarifa interurbana, casi el doble del 14,7% acordada para Las Palmas de Gran Canaria. El incremento de la tarifa interurbana está a punto de entrar en vigor. «Queremos que se apruebe la subida este mes en el pleno, porque no podemos seguir aguantando más el precio del combustible y la carestía» de la vida.

«El 28 de mayo hay elecciones. No sé si eso tiene que ver con el retraso, pero si lo está haciendo por los votos, jugar con más de 2.000 familias me parecería muy grave».

En el mismo sentido se pronunció Antonio Mayor, presidente de la asociación La Tornera, quien acusó al alcalde Augusto Hidalgo de no haberse reunido con el sector ni una vez durante los último ocho años. «Estamos padeciendo el problema del tripartito, que cada uno lleva su parcela».

Desde la Cooperativa Las Palmas Cosme Damián destacó que en Santa Cruz de Tenerife el kilómetro vale 1,10 céntimos, mientras que en la capital grancanaria cuesta 70 céntimos, casi la mitad. «Con la actualización que pedimos, todavía estaríamos por debajo».

El presidente de la Cooperativa Las Palmas, José de la Fe, lamentó las pérdidas que sufren los taxistas y pidió a Ramírez que «deje de seguir mareando la perdiz. Ya tiene un estudio económico sobre la mesa y la sensación que tenemos es que no quiere subir las tarifas». Por su parte, José Juan Acosta, presidente de la Cooperativa de San Cristóbal acusó a Ramírez de «vacilar al sector al revés y al derecho m ientras el alcalde pasa de nosotros totalmente».

Acosta advirtió que además de la necesidad urgente de subir las tarifas, que es el problema más grave, «hay que solucionar los problemas de inseguridad que sufrimos porque el Ayuntamiento no toma medidas para protegernos. La falta de asalariados es otro problema. Desde la pandemia faltan más de mil chóferes».

Ahogados

La reducción de asalariados se debe según Gloria Arencibia, presidenta de Asalataxi, a que los patronos «no pueden contratarlos. Estamos hechos polvo y para no perder tanto dinero trabajamos cada día más y esa no es la solución. Están ahogando al autónomo y al asalariado».

Por su parte, José Eduardo Ramírez expresó su esperanza de que la subida de tarifas pueda ir a pleno a finales de marzo, aunque no tiene la seguridad total de que la revisión del estudio económico y los trámites posteriores que conlleva «lleguen a tiempo». Existe la posibilidad, reconoció, que se aplace a abril.

«Yo entiendo la protesta y me parece legítima, pero lo que nos piden ya está en marcha. No hay vuelta atrás y esto se va a hacer», sostuvo Ramírez, quien no se comprometió a dar fechas porque «no depende de nosotros. Tengo a media Concejalía de Movilidad trabajando exclusivamente para hacer lo más rapidamente posible la parte que nos corresponde». «Vamos a correr», añadió, «para aprobarlo en marzo, pero es posible que no lleguemos. Y en ese caso, lo haremos en abril» y luego se remitirá a la comisión de precios del Gobierno, que es la que tiene la última palabra.