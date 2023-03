Los defensores del paisaje afean a los partidos las vallas políticas en Las Canteras

«Es una salvajada», opina Rafael Molina Petit, presidente de la asociación para la Defensa del Árbol y del Paisaje de Gran Canaria (Adapa) sobre las vallas publicitarias en Las Canteras de Bento, candidato a la alcaldía por Unidos por Gran Canaria y Carolina Darias por el PSOE. Adapa envío una carta en la noche del pasado martes a todos los partidos políticos para solicitar que erradiquen este tipo de marketing durante la campaña electoral. La organización lo califica como un «atentado contra el paisaje».

La misiva es tajante: «Vamos a hacer una intensa campaña en redes y en todos los medios a nuestro alcance para pedirle a la ciudadanía que no vote a ningún político ni a ningún partido que utilice estos medios de comunicación ilegales». Desde Adapa destacan que hay otros soportes para darse a conocer entre la población como las redes sociales, conferencias o los medios de comunicación, que no manchan el entorno de la Isla.

Las vallas publicitarias en carreteras interurbanas son ilegales, sin embargo, en el caso de las ubicadas en las ciudades la Ley estatal 25/1988 de carreteras remite a las ordenanzas municipales que sí las permiten. La seguridad de los conductores ante posibles despistes al volante es fundamental para la prohibición en ese tipo de vías.

La organización considera que este tipo de marketing es «demoledor» para el turismo de la Isla

La organización hace hincapié en que a pesar de que está prohibido en el caso de las carreteras, en la realidad se siguen instalando. «Llevamos años con esta batalla, pero no pasa nada», lamenta Molina. «Dentro de Las Palmas de Gran Canaria son legales si tienen licencia, por lo que contra esas no podemos luchar porque no sabemos si cuentan con ella o no», explica.

Desde Adapa prefieren centrarse en eliminar las interurbanas, aunque les gustaría que no hubiera vallas en ningún sitio, o que al menos estuvieran muy limitadas.

No saben si toda la cartelería instalada por la capital grancanaria tiene su licencia en orden, pero consideran que es probable que no sea la tónica en algunos casos, teniendo en cuenta que la ilegalidad de las vallas interurbanas no es impedimento para su colocación. «Sospechamos que si con total impunidad lo hacen en las zonas interurbanas, que es ilegal, en las zonas urbanas hagan lo mismo, pero no podemos denunciarlo porque tendríamos que ir ayuntamiento a ayuntamiento», expresa.

Molina considera que el efecto del marketing «agresivo» es perjudicial para el turismo y el aprecio de los grancanarios a su propio paisaje. Aspiran a seguir el ejemplo de El Hierro, La Palma o Lanzarote, islas sin publicidad a lo largo de sus vías. «Vivimos del turismo y el impacto que tienen las vallas y los invernaderos abandonados es demoledor para la gente que viene de fuera, nosotros ya nos hemos acostumbrado pero si queremos ser un sitio con incidencia va en contra de ese propósito», recalca.

En la carta enviada, Adapa también solicita que incluyan en sus programas el «desarrollo de arbolado urbano y periurbano» para luchar contra las islas de calor a través de los corredores verdes. Así como la eliminación de los escombros, grafitis e invernaderos abandonados.

Para hacer cumplir estas ideas la entidad propone hacer un pacto por el paisaje entre todas las fuerzas políticas, que se comprometan «a un programa de acciones para mejorar los entornos degradados».