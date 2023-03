La Soledad de la Portería alumbra de nuevo a los roncotes

La Soledad de la Portería recobra el 23 de marzo la lámpara votiva en la que antiguamente los roncotes -hombres del mar- solicitaban protección a la imagen mariana para que les guiara de vuelta a casa cuando salían a la mar a pescar. La iniciativa ha partido del capellán de la parroquia de San Francisco de Asís José Luis Guerra, donde se encuentra la talla, y ha sido secundada por la Pontificia y Real Archicofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Soledad de la Portería, bajo cuya custodia está la imagen.

El farol se instalará en la pared de la capilla que acoge en la actualidad a la imagen, de autor desconocido, y contará con una placa que recordará a los visitantes su significado.

La nueva lámpara ha sido comprada en Madrid y no será igual que la que instaló la familia Sánchez de Orellana en el siglo XVII pero al menos evocará esa relación entre la Soledad de la Portería y los hombres del mar. Fue lo que indicó este miércoles el sacerdote José Luis Guerra, que explicó que en los últimos años «la imagen ha sido identificado con la administración -está bajo la protección del Cabildo de Gran Canaria dado que es su patrona-, con las clases más altas de la sociedad, cuando tiene unos orígenes interesantísimos y es la de dar protección a los hombres del mar que vivían en los riscos y que se embarcaban sin saber si iban a volver o no».

Algo que cuesta entender hoy en día teniendo en cuenta lo lejano que está el puerto de la Alameda de Colón, donde se encuentra la parroquia de San Francisco de Asís, fundada en 1821 sobre el antiguo convento de San Francisco, uno de los primeros que se abrieron en la ciudad. En los tiempos en los que se instaló la lámpara el puerto de Las Palmas estaba a los mismos pies del parque de San Telmo, donde ahora se ubica la estación de Guaguas.

Ritual

«Cuando los roncones se embarcaban invocaban protección a la virgen porque salir al mar era como ir a la guerra, no sabrían si volverían o no. Era una costumbre de obligado cumplimiento. La lámpara permanecía encendida hasta que regresaban y en señal de agradecimiento por regresar los marineros hacían ofrendas en especies dado que el dinero no llegaba», añadió el sacerdote, que desconoce por qué se quitó el viejo candil y qué ocurrió con él.

El capellán José Luis Guerra, que lleva 23 años en la parroquia, señaló que la placa llevará una leyenda que recordará «a todos los roncones fallecidos en el mar» y agradecerá también a los hermanos Sánchez de Orellana el encendido de la lámpara. «Queremos evocar con ello la conexión de la imagen con los orígenes marineros del barrio y de los roncones, que vivían en los riscos», puntualizó el responsable de la parroquia de San Francisco de Asís.

La imagen de la Soledad de la Portería es una de las más antiguas de la ciudad y es venerada desde 1587. Sus orígenes y leyendas están relacionadas también con el mar, como así lo indica el historiador José Miguel Alzola en 'La Virgen de la Soledad de la Portería (Historia y leyendas)'.

Precisamente, la lectura de Alzola fue la que inspiró al sacerdote de San Francisco de Asís José Luis Guerra para volver a instalar la lámpara votiva junto a la imagen de la Soledad.

La instalación del farol y de la placa coincidirá con el comienzo de la novena en honor a la imagen de la Soledad de la Portería, que saldrá en procesión el próximo Viernes Santo, 7 de abril por las calles de Triana.

La virgen saldrá primero en la procesión Magna (19.00 horas) y posteriormente en la procesión del Retiro y del Silencio (22.30 horas), uno de los desfiles más sobrecogedores de la Semana Santa capitalina por la devoción y el silencio que provoca la figura mariana, que evoca el dolor de la muerte de su hijo Jesús. «Impresiona el silencio; es una cosa que llama la atención entre la gente que acude», indicó el sacerdote respecto al desfile, tan diferente al de otras manifestaciones religiosas en las que los presentes olvidan dónde se encuentran.

La imagen está bajo custodia de la Pontificia y Real Archicofradía de Nuestra Señora la Virgen de la Soledad de la Portería, fundada en el siglo XVI. En la actualidad, es la única hermandad de Las Palmas de Gran Canaria presidida por una mujer -Dolores Ojeda- desde 2013. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le concedió en 2007 la medalla de plata de la ciudad.