Esta semana, en Las Palmas de Gran Canaria, han aparecido carteles alusivos a Carlos Navarro, más conocido como El Yoyas, que está en paradero desconocido y está condenado a prisión por maltrato a su expareja la grancanaria Fayna Bethencourt.

El ex concursante de Gran Hermano decidió no ingresar en prisión a finales de noviembre pasado a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva sobre su petición para que se revise su condena de 5 años y 8 meses de cárcel por un delito de maltrato continuado hacia su ex mujer y los dos hijos de la pareja.

Ante este hecho, la propia Fayna Bethencourt atendió a los micrófonos de Televisión Canaria y aseguró que está tratando de dejar atrás el sufrimiento que le causó su ex pareja y agresor.

La canaria sigue en su lucha para que se capture a Carlos Navarro. Ha pedido ayuda al Defensor del Pueblo y realizó una desgarradora entrevista en el programa de Risto Mejide, donde dijo que temía ser la próxima víctima de violencia machista que aparezca en un Telediario.

Fayna, en las últimas horas, ha decidido hacer pública la relación con su pareja actual Misael Montesdeoca , también amenazado de muerte por el ex concursante de Gran Hermano.

Ella y su novio han dado una entrevista a la revista Lecturas, en la que él habla por primera vez y se deja ver a cara descubierta. "Carlos me decía que me iba a rajar... Si aparece, ya se verá lo que pasa. No tengo miedo", declara en la citada publicación. "No me dolía que me amenazase, pero sí que le dijera a la hija de Fayna que me iba a matar", añadió Misael.

"Para mis hijos, Misael es su padre"

La ex concursante de Gran Hermano, separada de Carlos Navarro desde 2017, cuando puso la primera denuncia por maltrato continuado y vejaciones, asegura que, para sus hijos Misael "es su padre".

"Son conscientes de que no es su padre biológico, pero entienden que el amor es más importante que la sangre, no me extrañaría que en el futuro se quisieran cambiar los apellidos", dice Fayna sobre su pareja desde hace cinco años, con quien intenta pasar página del infierno sufrido con Carlos Navarro.

"Para mí nuestra historia empezó de verdad el día en que en un momento terrible y uno de los más duros que recuerdo, le dije que entendería que se bajase del tren, por estar yo en esa situación y además ser quien era (el hecho de que tu vida privada salte a los medios no es fácil de asimilar para todo el mundo), así que comprendería que él quisiera seguir su camino sin mí. 'Estoy contigo, aquí me quedo', me dijo, y así hasta hoy", escribió Fayna en su Instagram, donde comparte la portada de Lecturas.

"Es una persona de casi dos metros, testaruda, y con un gran corazón que nos quiere mucho y nosotros, bueno nosotros lo queremos un mundo entero. Somos una familia. Y yo de nuevo tan solo me puedo deshacer en agradecimientos a la vida por tener la suerte de estar rodeada de personas que me quieren y eso en mi situación lo significa todo. Y oye, que salimos muy guapos!", concluye su publicación.

Misael, una antítesis de El Yoyas

Tras separarse de Carlos, Fayna dejó el domicilio familiar en Barcelona para instalarse con sus dos hijos en la localidad de Pozo Izquierdo, en su Gran Canaria natal.

A los ocho meses conoció a Misael, a quien el propio Carlos reconoció haber “amenazado también", informó una fuente cercana al caso al periódico ABC, "aunque no aceptó la autoría en el resto de cargos que le imputan”.

EXCLUSIVA | Fayna nos presenta a su novio Misael: "Para mis hijos, él es su padre" https://t.co/PSxgBsebEg — Lecturas (@Lecturas) March 15, 2023

“Se trata de un apoyo fundamental, mis hijos y yo hemos formado a su lado una gran familia. Muy unida y estable. Vivo una relación sana, como debe ser la de una pareja normal”, dijo Fayna sobre su pareja, que es músico y canta en una banda de death metal, y con quien no tiene planes de boda: "Qué pereza, no es necesario".

Misael no tiene hijos pero siente a los de Fayna como suyos. "Cuando la conocí le dije que quería uno mío, propio, pero con el tiempo me di cuenta de que ya tengo dos propios", algo que a su novia le pareció "muy bonito".

Misael asegura ser "todo lo contrario" a Carlos Navarro: "Soy un hombre feminista, creo en la igualdad, pero hay muchos hombres malos". Por su parte, Fayna recuerda que sus hijos "se sorprendían" al ver a su novio "barrer, con Carlos todo eran gritos".

"[Misael] ha ayudado a ser mejor y más bonita, pero no es que me haya salvado la vida, la vida me la salvé yo", dice de su pareja. Bajo estas líneas, Misael celebrando su 39 cumpleaños con su madre, la suegra de Fayna.