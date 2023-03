El Encuentro en un solo escenario

La plaza de Santa Ana volverá a ser el epicentro de la procesión del Santo Encuentro, aunque este año lo será por partida doble ya que será el único escenario donde se topen los pasos y no entre las calles de Vegueta como es habitual. La decisión ha sido tomada por la nueva junta de la Real, Ilustre e Histórica Hermandad del Santo Encuentro de Cristo con el fin de que devotos, turistas y curiosos puedan ver la escenificación completa del encuentro de las Santas Mujeres y San Juan con Cristo en su camino al monte Gólgota, donde según el Evangelio fue crucificado por los romanos.

En la procesión, en la que se recrea el encuentro de Jesús con San Juan y las Santas Mujeres de camino al Gólgota para su crucifixión, desfilan cinco imágenes de los imagineros grancanarios Luján Pérez y Silvestre Bello

En palabras del Hermano Mayor de la hermandad José Manuel Olivares se «rescata una tradición» ya que antiguamente los cuatro encuentros se celebraban solo en Santa Ana. «La gente además no se mueve de la plaza, espera allí a los pasos, y los encuentros tienen que ser donde el pueblo pueda verlos», añadió el nuevo responsable de la junta de hermandad, salida el pasado mes de agosto.

Las cinco imágenes que componen la estación penitencial del Miércoles Santo saldrán de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán y realizaran su itinerario habitual hasta Santa Ana, donde se escenificarán los cuatro encuentros. Se trata de una de las procesiones más bellas de la Semana Santa de Las Palmas de Gran Canaria ya que se teatraliza en un emplazamiento histórico único, entre la Catedral y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Las imágenes además tienen gran valor patrimonial ya que cuatro de ellas pertenecen al imaginero guienense Luján Pérez - El Cristo (1802), la Virgen (1794), San Juan y La Verónica (1805)-, mientras que María Magdalena es obra del también grancanario Silvestre Bello Artiles (1807).

Cuatro escenas

El primero en entrar en la plaza de Santa Ana será el Cristo con la Cruz a cuestas, acompañado del Cirinero, y después San Juan y la Magdalena -primer encuentro-. San Juan será el encargado de ir a buscar a la Virgen -Nuestra Señora de Los Dolores de Vegueta-, mientras que La Verónica se acercará al Cristo para enjuagarle el sudor con el paño -segundo encuentro-.

El tercer encuentro será entre San Juan y la Virgen, que se situarán en el lateral de la sede del Obispado, y el cuarto encuentro corresponderá a la Virgen y al Cristo con la Cruz a cuestas.

No es la única novedad de la procesión del Santo Encuentro. Este año se recuperan los fanales del trono del Cristo, tal y como en su día los ofreció el conde de la Vega Grande, y que se retiraron a principios de siglo. Tanto el paso del Cristo como el de la Virgen se trajeron de Málaga en 1960 y 1961, respectivamente, y fueron fabricados en la Casa Rodríguez Sanz en madera tallada y sobredorada.

La familia continúa con la camarería perpetua de vestir al Cristo y a la Virgen, cuyas imágenes fueron encargadas al colegio notarial hace más de dos siglos, así como de sacarlos a la calle. El resto de las imágenes están a cargo de la cofradía, aunque todas ellas pertenecen a la parroquia de Santo Domingo de Guzmán.

El Retiro no saldrá La Hermandad del Santo Encuentro de Cristo ha decidido no salir el Viernes Santo debido al escaso público que en los últimos años acudía al Retiro de Vegueta en pro del de Triana. Ambos desfiles coinciden casi a la misma hora pero la procesión del Silencio, en la que sale la Soledad de la Portería de la parroquia de San Francisco de Asís congrega a más adeptos. No en vano, la devoción a la imagen se remontan al siglo XVI, así como la cofradía que la custodia. La nueva junta del Santo Encuentro ha entendido que son muchas imágenes en la calle al mismo tiempo y que es mejor quedarse en el templo a salir sin el calor de la gente. La decisión ha sido tomada junto al Obispado de la Diócesis de Canarias.

La imagen de la Verónica estrenará en esta edición el paño de la Santa faz de Cristo. Se trata de una pintura al óleo sobre lino, pintada a mano por el cofrade de la hermandad Samuel Reyes.

La Magdalena portará un manto nuevo y San Juan un mantolín. Ambas piezas han sido regaladas por el vestidor de las imágenes y sacristán de la parroquia de Santo Domingo, José Luis Hernández. Mientras que la Virgen de Los Dolores de Vegueta estrenará un rostrillo donado por un devoto de la imagen.

El hermano mayor de la cofradía José Manuel Olivares señala que «rescatan una tradición» y que de este modo el público podrá ver la escenificación completa de la historia que relata el Evangelio en un mismo espacio

La Real e Ilustre Hermandad del Santo Encuentro de Cristo y cofradía de nazarenos del Santísimo Cristo con la Cruz a Cuestas y Nuestra Señora de Los Dolores de Vegueta, como así se llama la sociedad religiosa, está pendiente del estreno de una obra musical creada ex profeso para el Cristo de la caída por un miembro de la Agrupación La Salle de Agüimes, el joven Galileo González Viera, aunque no será posible hacerlo en Semana Santa porque pese a estar acabada aún no está montada. El encargo ha sido realizado por un hermano a título personal.

«El joven está trabajando en dos peticiones más para nuestra cofradía, y nuestra intención es que se creen obras musicales propias de autores canarios para cuando las imágenes salgan el Miércoles Santo en procesión», contó el hermano mayor de la cofradía, que indicó que el estreno se hará en la parroquia de San Sebastián de Agüimes y en la de Santo Domingo de Guzmán de la capital.

«A estos jóvenes es a los que hay que ayudar. Si queremos conservar nuestras tradiciones tenemos que apostar por el futuro», reflexionaba José Manuel Olivares, emocionado por la apuesta que ha realizado la nueva junta directiva por el talento grancanario.

Por otro lado, la Hermandad del Santo Encuentro colaborará en la exposición de Arte Sacro que organiza cada Semana Santa la Junta de Hermandades de Las Palmas de Gran Canaria. En esta ocasión, prestará cinco cuadros pintados a óleo de las cinco imágenes que salen el Miércoles Santo en procesión, obra del pintor Juan Alberto Díaz. También un cuadro de la Virgen antes de ser coronada.

En la muestra también se podrán ver dos santa faz; una con la cara de Cristo pintada por Juan Alberto Díaz; y otra con tres caras, obra al óleo del vestidor José Luis Hernández.