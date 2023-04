De Polonia a la Burrita de Triana: el Domingo de Ramos toma las calles de Las Palmas de Gran Canaria

Un año más, el Domingo de Ramos ha tomado las calles de Las Palmas de Gran Canaria con cientos de personas agitando sus ramas de olivo o acebuche y sus palmas como dicta la tradición católica. La procesión de la Burrita por las calles de Triana congregó a los fieles en un recorrido corto que suele atraer a mucha gente, desde los más pequeños de la casa hasta los mayores. También a una familia de origen polaco que pasaba sus vacaciones en Gran Canaria que decidió acercarse hacia el núcleo histórico de la capital y aprovechar para experimentar la Semana Santa isleña.

Anna, Michal y sus dos hijos aguardaban al paso en el portal de uno de los edificios de la calle Buenos Aires, muy cerca del parque San Telmo, de cuya ermita salió la imagen a las once en punto de la mañana. Con la cara de emoción de quien ve algo por primera vez, intentaban inmortalizar el momento con las cámaras de sus teléfonos móviles mientras observaban, boquiabiertos, la talla de autor desconocido y que procede de algún taller de Valencia. "Hemos querido venir hasta Triana para comparar cómo se celebraban aquí las Pascuas respecto a las de Polonia", explicó el hombre, que tenía a su hija sentada sobre sus hombros para que pudiera ver mejor entre el mar de cabezas y ramas que había a su alrededor.

Como ellos, muchos otros turistas se interesan en estas jornadas de fervor religioso por la forma en que los lugares en que vacacionan celebran esta festividad. Sobre todo cuando tienen lugar en uno de los enclaves más turísticos de la ciudad. A lo largo y ancho de Triana, los visitantes se encontraban -a veces por casualidad y otras intencionadamente- con la Burrita y la comitiva que la seguía por la calle Mayor, Perdomo, Pérez Galdós y Buenos Aires.

Emoción

Para Soraya Reyes, la Semana Santa es sinónimo de emoción. Esperando en la calle Viera y Clavijo a que la imagen del Señor a lomos de una burra bajara desde Pérez Galdós hasta San Telmo, esta mujer movía tímidamente su palma. "Me la regaló un señor que me encontré y a quien no conocía, porque me vio con un olivo, y yo le regalé el olivo a otra persona que no tenía nada", explicó para luego resaltar uno de los sentidos que tiene esta celebración cristiana: "En estas fechas, se ve la caridad de la gente".

Relató cómo lo que más le conmueve de esta procesión es el momento en que la imagen sale de la ermita de San Telmo para iniciar su recorrido. "Es muy bonito ver cómo la muchedumbre empieza a agitar sus ramas en señal de alegría", comentó. Además, esta escena viene cargada de simbolismo ya que supone "dar el pistoletazo de salida" a la Semana Santa de la capital. Reyes no solo siente mucha emoción por la Burrita, sino que también tiene una especial predilección por la procesión del Santo Encuentro, el Miércoles Santo en las calles de Vegueta. Y es que estas, detalló, son las "más bonitas" para ella, pero también aquellas en las que puede aguantar más y verlas mejor, puesto que está en silla de ruedas.

Después de ver pasar delante suya la procesión, Anna y Michal coincidieron en que "se ve algo diferente" en la capital grancanaria respecto a esta celebración del Domingo de Ramos. "En donde vivimos, no hay efigie del Cristo, sino que solo sale una cruz acompañada de las palmas", puntualizaron. Pese a que se marchan el martes, esperan poder ver alguna otra procesión estos días para seguir ahondando en las tradiciones canarias.

Bendición del obispo

Como es costumbre, tras el recorrido por las calles, la imagen regresó a San Telmo, donde presidió una eucaristía multitudinaria. La ofició el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, por primera vez desde que llegara al cargo el 2 de octubre de 2020. Fue él quien bendijo las ramas de olivo o acebuche y las palmas de los feligreses, que se acercaron hasta el quiosco modernista del parque, desde donde se celebraba la misa, para que cayera sobre ellos alguna gota del agua consagrada. Tras este ritual, el paso entró de nuevo en su templo y se despidió de las calles del barrio histórico hasta el año que viene.

Además de en el casco histórico de la ciudad, los barrios de La Isleta y San Lorenzo también se llenaron de ramos en este domingo inicial de la Pascua. A las 10.45 horas, la imagen del Señor en su entrada triunfal a Jerusalén salió de la parroquia de Nuestra Señora de La Luz hasta la plaza contigua para la bendición de los olivos y palmas, para posteriormente iniciar un recorrido por las principales calles del barrio portuario. Una procesión que los locales veneran con gran fervor, presumiendo de que es todavía más antigua que la que se desarrolla en Triana. Por su parte, en el pueblo de la parte alta de la capital, hubo una eucaristía en el templo matriz con una posterior bendición de los ramos en la plaza principal.

Ya por la tarde, desde la parroquia de Santo Domingo, en el corazón del casco histórico, salió la procesión del Cristo de la Salud y la Esperanza de Vegueta, una de las más impresionantes de la Semana Santa de la capital, con sus saetas y sus costaleros al puro estilo andaluz.