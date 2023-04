Cantos de amor a la Virgen de los Dolores de Triana

Pasadas las siete y media de la tarde las puertas de la ermita de San Telmo comenzaron a abrirse tímidamente. Una muchedumbre se agolpaba en los aledaños del templo a la espera de la salida de la comitiva formada por la Hermandad Sacramental y Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Triana, Virgen de las Angustias y San Telmo. El primero en asomar por el pórtico fue el Cristo del Perdón y la Misericordia, nuevo en esto de procesionar en Semana Santa.

Todas las miradas -y los móviles- estaban puestos sobre la talla. Mientras tanto, los costaleros terminaban de agruparse bajo el trono de la Virgen, verdadera protagonista de la procesión del Martes Santo. Los nervios estaban a flor de piel, la imagen salió despacito, parecía que quería quedarse en casa. Incluso, al inicio un ligero zarandeo mal ejecutado llevó a más de uno de los asistentes a llevarse las manos a la cabeza. Costó que las velas pasaran el corte de las puertas; pero la paciencia tiene su recompensa, dicen, y la Dolorosa logró iniciar su recorrido.

«La salida fue un poquito lenta pero por ella se espera siempre, lo que haga falta», recalca María del Carmen Perdomo Ramírez en compañía de Yolanda Betancor. Ambas esperaron a las puertas de la ermita, «emocionadas». Tras el arranque a lo largo de la calle mayor de Triana, donde la imagen fue recibida entre aplausos nada más dejar atrás la espiral de Martín Chirino, estas dos amigas, «desde hace 49 años», puntualizan, enfilaron por detrás de la comitiva para después aligerar el paso. «Nos adelantamos porque sabemos siempre le cantan en esta esquina y es muy bonito», cuentan apostadas en un portal frente a la librería del Cabildo.

«El momento en el que le cantan es especial y más este año que viene acompañada»

Con voz fuerte, Romina Hernández le cantó una malagueña al Cristo desde un balcón de Travieso, esquina con Cano. «Es inexplicable lo que sientes en ese momento, saco fuerzas de mi interior y lo suelto, es algo que hago con amor», señala. Esta es la segunda vez que canta en la procesión de los Dolores de Triana, «la primera fue en 2019, el año pasado me invitaron pero no pudo ser», así que ahora tocó regresar «y cantarle al Cristo como quería, me lo pidió gente para que rogara por otros que están enfermos».

Y es que los Dolores de Triana, una talla del siglo XIX de autor desconocido, procesionó por las calles del histórico barrio capitalino por primera vez acompañada de otra imagen. Así, la Hermandad incorporó un segundo paso que abrió la comitiva. Se trata del Cristo del Perdón y la Misericordia, una talla de origen zamorano y que ha sido donada por Esperanza Talavera, una de las integrantes de la organización. La imagen, de sencilla factura, se trata de una escultura sentada sobre una pieza que simula una piedra. De cintura para arriba es obra del escultor Juan de Ancheta.

Claveles y calas

Tras el Cristo, que iba adornado de anastasias y anturios, le seguía la imagen de la Virgen, en este caso arropada de claveles y calas. Al llegar al cruce con la calle Cano los acordes de la banda Isleña pararon y, en su lugar, una voz quebradiza volvió a vibrar desde el balcón sobre la librería del Cabildo. «Vengo siempre que me invitan», resalta Pedro Bermúdez tras su segunda vez en esta cita de la Semana Santa capitalina; eso sí, a sus espaldas lleva 12 años cantándole a la Virgen de la Concepción de Jinámar, «volveré si me lo piden y estoy bien», añade tras recolocarse la bufanda para protegerse del viento que sopló este martes.

«Las malagueñas han sido muy bonitas», resalta Carmen Perdomo, al tiempo que su amiga reconoce que acaba de «secarse las lágrimas». «Este momento es especial y más este año que por primera vez sale acompañada», apunta la primera, «ella es la reina y todo lo que le dediquen emociona». Tras ese momento solemne, ambas tenían previsto ir a cenar «cualquier cosa y ya después iremos a la iglesia para esperarla a su regreso, la dejamos en casa».

Por segundo año, la procesión sale en Martes Santo, un día antes, para no quedar opacada

Tras la comitiva, Juani Yánez es otra fiel devota de la Dolorosa que viene todos los años acompañada de su marido. «Somos feligreses de San Telmo y siempre venimos si no salimos de viaje, se vive un sentimiento muy emocionante». Hace un año no pudieron estar tras el retorno de la pandemia, por eso «teníamos ganas de estar otra vez en algo tan bonito, porque en algo tenemos que creer». Ni el viento frío, ni la tímida amenaza de lluvia pudieron con las ganas de esta pareja ni con las de quienes atestaron Triana.

«Se ve más gente que otros años», apunta Josefa Marrero. Ella es de Copherfam y vino sola a la procesión. «Es una emoción muy grande poder sentirla y espero estar viva para venir el año que viene otra vez». Lo cierto es que el público respondió. Ya el año pasado, la Unión de Unión de Cofradías, Hermandades y Patronazgos decidió trasladar la procesión de Los Dolores de Triana al Martes Santo para que pudiera lucirse y no quedar opacada por la del Santo Encuentro. Una medida que resultó exitosa, de ahí que en esta ocasión volviera a repetirse. La Virgen, sobre los hombros de 21 cargadores, algunos de ellos internos de Salto del Negro, recorrió así las calles del casco.

La Semana Santa de LasPalmas de Gran Canaria continuará hoy con la procesión del Santo Encuentro por las calles de Vegueta. La cita, uno de los platos fuertes de estos días de celebraciones religiosas, partirá del templo de Santo Domingo y, a diferencia de otras ocasiones, concentrará todos los «encuentros» de las cinco tallas en la plaza de Santa Ana.