El candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y portavoz nacionalista en el Consistorio capitalino, Francis Candil, ha mantenido un encuentro con el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, Miguel Ángel Déniz y el delegado territorial, José Antonio López, entre otros miembros. Durante la reunión, Candil sostuvo que Las Palmas de Gran Canaria no ha avanzado en materia de accesibilidad y ha dejado atrás a las personas con discapacidad, y afirmó: “No existe ninguna estrategia ni directriz en esta materia. El PSOE, Nueva Canarias y Podemos no ha elaborado ninguna hoja de ruta ni mantienen ningún tipo de compromiso definido para que Las Palmas de Gran Canaria sea una ciudad accesible para todos”.

Con todo, el nacionalista señaló que la labor del grupo de gobierno en esta materia es eliminar barreras arquitectónicas y promover la accesibilidad en la ciudad, y recordó que los colectivos de discapacidad han denunciado reiteradamente que no se atienden sus reivindicaciones ni se cuenta con ellos para construir una capital más accesible.

“Este grupo de gobierno sigue sin contemplar elementos de accesibilidad en los nuevos proyectos, como por ejemplo semáforos señalizados con sonidos para las personas invidentes, líneas de encaminamiento o nuevas zonas urbanizadas que no cuenten con barreras arquitectónicas. El PSOE, Nueva Canarias y Podemos siguen construyendo entornos complejos, con lo cual tenemos los mismos problemas de accesibilidad que hace ocho años, cuando llegaron al gobierno. Esta ciudad no avanza pese a que han llegado fondos europeos para destinarlos a tal fin”, subrayó. Además, aseguró que el Consejo Sectorial de la Discapacidad es un órgano municipal creado por alcalde y su grupo de gobierno que no solventa los problemas del colectivo ni compromete al Ayuntamiento con la accesibilidad.

Infraestructuras no accesibles

En este mismo sentido se ha pronunciado Miguel Ángel Déniz, quien afirmó que “el Consejo no viene a resolver nuestras demandas en esta materia” y lamentó que las infraestructuras más utilizadas en la ciudad no son accesibles, como las estaciones de guaguas o la playa de Las Canteras, “con terrazas a ambos lados”. Déniz afirmó: “Tenemos una sensación agridulce, porque no se avanza en esta materia y no hay interlocución con el Ayuntamiento. El problema real es que no hay un plan municipal de accesibilidad universal ni ficha financiera”.

El presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias reclama elementos de accesibilidad en todos los proyectos urbanísticos y argumenta que el colectivo necesita, entre otras peticiones, una orden de colocación del mobiliario urbano, “lo que nos facilitaría caminar con seguridad por las calles de esta ciudad”.