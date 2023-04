Vecinos de Las Palmas de Gran Canaria exigen el traslado de un centro de menores por las escandaleras

Escandaleras a todas horas, peleas, gritos, portazos y daños al mobiliario del edificio. La puerta de la calle está siempre abierta, porque los adolescentes la rompen cada vez que se la encuentran cerrada. Latas de bebidas y colillas por los suelos. Este es el día a día de las familias que residen en un edificio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, desde que se instaló en 2007 un hogar de menores en desamparo en un piso de la planta baja. «Ahora hay cinco menores, pero ha llegado a haber hasta diez», explica una de las vecinas, quien subraya que «vivir con esta agonía tantos años es complicado. Creemos que ya toca llevarlo a otro sitio porque llevamos muchísimos años aguantando». Salvo una temporada en la que permanecieron tranquilos, la mayoría de estos 16 años han sido «un sin vivir» que llega también al edificio de al lado, a cuyos residentes también afectan las escandaleras y las basuras que van a parar al callejón situado entre ambos inmuebles.

Desde el Cabildo de Gran Canaria, la consejera de Política Social y Accesibilidad, Isabel Mena, indica que «tanto el equipo directivo» del hogar de menores «como los educadores del Cabido están trabajando conjuntamente para mejorar la convivencia dentro del edificio con la comunidad de propietarios». Es verdad, considera, «que en un momento dado hubo muchos adolescentes juntos dentro del centro y eso generó alguna conflictividad incluso dentro del propio hogar, pero también se tomaron medidas con los equipos educativos para evitar que eso volviera a suceder».

Pero los vecinos se quejan de que la situación es insostenible, advierten de que su paciencia se ha agotado y amenazan con ir a los tribunales a pedir el desahucio del centro por el incumplimiento continuo de las normas de convivencia del edificio, que se crearon en 2008, precisamente para intentar mejorar la conflictiva relación y que, aseguran, «no ha servido para nada».

Abogado para el desalojo

Hace años, recuerdan, contrataron a un abogado para pedir el desalojo, pero «la dirección del centro nos dijo que iban a controlar la edad de los menores y que el piso iba a ser ocupado por niños de tres a diez años para evitar que fuéramos al juzgado. Tuvimos unos años que vivimos tranquilos y felices. Veíamos como cuidaban a los niños y realmente era un verdadero hogar, pero en la actualidad no vemos que nadie controle a los chicos que viven ahora».

En primer lugar se quejan de que el piso fue alquilado por el propietario a Mensajeros de la Paz para el centro de menores «sin conocimiento ni autorización de la comunidad de vecinos». Han mantenido, añaden, hasta cuatro reuniones con el Cabildo de Gran Canaria, con la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias y hay varios escritos de protesta presentados. «La realidad es que todo son declaraciones de buenas intenciones, pero seguimos malviviendo en este edificio», sostienen.

«Si los educadores y el personal que tienen en el centro no son capaces de controlar y educar a esos menores que están en desamparo, por qué tenemos que sufrirlos los demás», se preguntan los portavoces de los vecinos, que añaden: «¿Qué sentido tiene provocar un desamparo de unos niños y separarlos de la familia para tenerlos sin rumbo en un centro? Si la administración incumple, tiene más delito que un padre. ¿Es que no hay nadie que les diga que no pueden estar fumando porros en la calle y armando escándalo después de las diez de la noche? Es una vergüenza que esto pase en un centro con menores supuestamente protegidos».

Voces alta, música y golpes

Los vecinos aportan un informe de la Policía Local en el que acreditan la existencia de «voces altas, música y golpes procedentes» del hogar de menores. Los agentes han acudido al edificio en 19 ocasiones desde el año 2018, por «escándalos, gritos, golpes o roturas en el mobiliario de la comunidad» de propietarios. Entre los daños enumeran el robo de las cámaras de vídeo vigilancia que instalaron para «intentar que se cortaban un poco».

«Nos gastamos 43.000 euros en pintar el edificio y a las tres semanas levantaron la pintura y ya hay un desconchón. Tiran la tierra de las macetas, rompen las plantas. Están en guerra con el mundo y nadie los controla», denuncian, al tiempo que advierten de la «escasa experiencia de los cuidadores. No pueden poner a niños a cuidar a niños. Están desbordados, no saben como controlarlos. No queremos», destacan, «que nos acusen de insolidarios. Tenemos derecho a vivir en paz como todo el mundo».

El problema, resaltan, «es que se trata de una inestabilidad continua. Se van unos y llegan otros. Cuando uno se asienta, se va», cuenta una vecina, que describe uno de los incidentes más graves: «Un domingo por la tarde llegué y me quedé muerta cuando entré al pasillo del edificio y vi el espejo enorme del vestíbulo hecho pizcos, los cuadros todos rotos, un banco de madera tirado y los cristales por los suelos. Parecía que había habido una guerra y lo peor es que nadie del centro se había preocupado de arreglar el desastre».

Perfiles complicados

Por su parte, la consejera Isabel Mena indica que «en ocasiones hay en los hogares perfiles de chicos y chicas más complicados. El hecho de que se juntaran algunos de esos perfiles complicados generó tensiones en la comunidad de propietarios».

En cuanto a la exigencia de los vecinos para trasladar el centro, señaló que «se están buscando alternativas. Lo que pasa es que no es tan sencillo sacar un hogar del espacio en que se encuentra, porque estos tienen unas características específicas en cuanto al número de habitaciones. Se trata de un hogar acreditado que cumple con todos los requisitos. Los niños y las niñas tienen que vivir en comunidad. No vamos a llevar a los menores a lugares deshabitados. Estamos hablando de un hogar de protección. No son chicos y chicas con medidas judiciales».