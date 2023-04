Un premio por despertar vocaciones en FP

«Estamos ante una generación del mínimo esfuerzo, que tienen un nivel de frustración muy alto producto de la sociedad en la que viven. Estudiar y esforzarse les cuesta mucho, en cuanto tienen un obstáculo se hunden». María José Martínez Lorente es jefa de estudios del IES Ana Luis Benítez, en Lomo Apolinario, y es consciente de la importancia de encauzar académicamente al alumnado que finaliza cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato para despertar vocaciones y evitar fracasos profesionales. Con ese objetivo nació el proyecto escolar que ha sido premiado por CaixaBank Dualiza y la Asociación de Centros de FP empresa entre 134 propuestas presentadas a nivel nacional. El Cifp Las Indias, de Tenerife, ha sido el segundo centro canario galardonado en la convocatoria, conocida como Orientación Dualiza.

La idea del instituto de Lomo Apolinario ha sido elegida como una de las 24 propuestas más interesantes a nivel nacional de las 134 iniciativas presentadas junto al Cifp de Tenerife Las Indias

El proyecto fue elegido por su originalidad a la hora de plantear nuevos modos de fomentar la orientación y visibilizar la FP entre las opciones formativas de aquellos jóvenes que se encuentran en proceso de decisión de su itinerario futuro, según han manifestado desde CaixaBank Dualiza, comprometida con la promoción de la Formación Profesional. En total fueron premiados 24 centros, la mayoría de las propuestas pertenecientes a las familias profesionales de Administración y Gestión, Electricidad y Electrónica, e Informática y Comunicaciones, seguidas de Fabricación Mecánica y Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

El instituto abre sus puertas a otros centros para que los estudiantes conozcan su oferta en FP, pasar un día en un taller y realizar una entrevista con la orientadora además de descargarse un vídeo sobre la familia elegida a través de un código QR

El proyecto Orientación Activa, que coordina María José, consiste en que los jóvenes de otros centros visiten el instituto, conozcan su oferta en FP y puedan estar en un taller durante una jornada. La iniciativa, en la que los alumnos del instituto hacen de guía a los posibles compañeros, que pasan además por una entrevista con la orientadora, utiliza las nuevas tecnologías. A través de un código QR, los futuros estudiantes pueden descargarse un vídeo del Gobierno de Canarias sobre la familia de FP que les interesa.

Los alumnos del instituto participan como cicerones de los escolares de cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato que visitan las instalaciones

Sara del Pino Ortega es estudiante de Grado Medio de Jardinería y Floristería y su historia es un claro ejemplo del deambular de muchos jóvenes hasta encontrar su vocación. «Tardé demasiado tiempo en encontrar mi camino. Cuando salí de la ESO no sabía qué dirección tomar, hice varios cursos pero no tenía trabajo, hasta que me di cuenta de que lo que me gustaba eran las plantas. Tengo más de 100 en casa», confiesa.

Algo similar le ocurrió a Raquel Perdomo Ponzo. «Estudié Administración y Gestión de Empresas pero no lo terminé ya que trabajé al mismo tiempo en la hostelería. El dinero llamó al dinero y dejé los estudios. Era autónoma pero tras el covid decidí traspasar el local y buscar algo que me permitiera conciliar mi vida profesional con la familiar. Me fui al INEM y durante seis meses trabajé como jardinera; ahí descubrí una faceta que desconocía y me matriculé aprovechando el colchón económico del traspaso», explica.

Otros motivos llevaron a sus compañeros a elegir la Jardinería como futuro profesional. Alejandro Guerra Santana quiso seguir los pasos de su padre, que tiene una plantación en el Sur; Enebie Luzardo Herrero comenzó mecánica pero lo dejó por querer ayudar a su abuelo en la finca, mientras que Luhay Macías Ramírez su amor por la naturaleza le llevó directamente a la familia de Agraria.

En Madera, Mueble y Corcho, los estudiantes tampoco contaron con orientación previa antes de optar por este área profesional. Joel Rodríguez no sabía qué hacer, vio un vídeo en Tick-Tock de un hombre encolando muebles y le llamó tanto la atención que se matriculó; Carmen Méndez comenzó con Floristería y Jardinería pero al terminar fue consciente que lo suyo era la restauración; a Gianni Santana Peña le convenció su hermano, que estudió lo mismo aunque no lo terminó; Gara Sánchez Ruiz estudió primero interiores en la Escuela de Arte y ahora complementa su formación porque quiere diseñar mobiliario, mientras que Djibril Diawara llegó al grado porque en el centro de menores en el que estaba le animaron a estudiar carpintería dado que era un oficio que le gustaba.

De momento están contentos la elección, pero solo el futuro determinará si optaron por la profesión correcta o, por contra, erraron.

Desterrar estereotipos

El proyecto del IES Ana Luisa Benítez busca también desterrar los estereotipos ligados a algunas profesionales como en jardinería, que parece un oficio solo de hombres. De ahí que Sara y Raquel colaboren como guías para los futuros alumnos que visiten el centro, esperan convencerles de que se matriculen en Medio Agrario, una de las familias que oferta el centro público junto a Madera, Mueble y Corcho; Transporte y Mantenimiento de Vehículos; Fabricación Mecánica e Informática y Comunicaciones. En el centro, que oferta también ESO y Bachillerato, estudian unos 700 alumnos.

Tanto Juan Manuel García Mena, profesor de Jardinería, como su homólogo de Madera, Joel Ferrero, aseguran que ambas familias ofrecen muchas salidas profesionales, algo que suelen desconocer los alumnos si no cuentan con orientación previa. «En Madera no hay suficientes alumnos para cubrir la demanda del sector», dice Ferrero.

Durante el curso han pasado por el instituto, que tiene más de cincuenta años, numerosos estudiantes de centros de Las Palmas de Gran Canaria interesados por su oferta educativa en Formación Profesional, y lo harán hasta final de curso. Ahora se acaba de abrir el periodo de matrícula y, según su director Francisco Javier Nuez Sánchez, será un buen indicador para conocer el éxito que ha tenido el proyecto.

El instituto lleva a cabo varios proyectos y ha recibido varios premios a lo largo de su trayectoria. Este año recibió el premio a la innovación por la realización de simulador de tractor y aperos agrícolas y nuevas tecnologías celebrado en San Sebastián y ha sido elegido en Castilla-La Mancha por una iniciativa para aprender a través de la realidad virtual.