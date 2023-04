El Ayuntamiento interviene en el campamento junto a la iglesia en Escaleritas

El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria intervino, este viernes por la mañana, en el campamento improvisado en el que tres personas sin hogar viven en la plaza de Argentina junto a la iglesia de Santa Isabel de Hungría en el barrio de Escaleritas en Las Palmas de Gran Canaria. La policía se acercó al lugar para identificar al grupo, hacerles una entrevista, realizar una valoración y ofrecerles recursos municipales, según fuentes del Consistorio. Sin embargo, los afectados reclaman que los cuerpos de seguridad no ofrecieron ninguna alternativa y solo les quitaron algunas de sus pertenencias.

Son tres personas las que viven en este emplazamiento y al contrario de lo que se contó en la información del viernes, no tienen ninguna relación de parentesco. Son una pareja que viene de Bilbao y estuvieron viviendo en una pensión pagada por el Ayuntamiento hasta que se les aplicó un expediente disciplinario por falta grave.

"Ha intervenido limpieza sin quitarle sus pertenencias", contestan fuentes municipales

"La pareja ha sido intervenida por los servicios sociales desde hace tiempo, se les ha ofrecido ayuda, como la pensión, alimentación y necesidades básicas", comentan las fuentes de Servicios Sociales. Además, el Ayuntamiento asegura que la pareja tiene un lugar donde hospedarse en Sevilla, por lo que se les hizo el trámite para que regresaran, pagándoles el billete de avión. "Y han vuelto", indican desde el Ayuntamiento.

Por su parte, la segunda mujer, Carmen Delia Jiménez, originaria de Arucas, se sumó a la convivencia de la pareja. "El Consistorio capitalino ha solicitado colaboración al Ayuntamiento de Arucas, pues es de ese municipio de quien depende", comentan las fuentes municipales.

"Me quitaron mi sillón rosa y la ropa", denuncia Carmen Delia sobre la actuación de la policía. "Dijeron que estaban en la calle y se lo tenían que llevar y no nos dijeron a dónde", añade. "Ha intervenido limpieza, pero no se les quitan sus pertenencias", contestan desde el área de Servicios Sociales.

Tras la intervención, el grupo estaba sentado en uno de los asientos de la plaza y ya no se veían las casetas desplegadas en un lateral de la iglesia ni los sacos de dormir y mantas. En cambio, estaban recogidos junto a sus dueños en uno de los bancos. "Hasta se querían llevar mi moto", comenta la mujer que muestra que tiene discapacidad y la necesita para desplazarse.