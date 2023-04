Pedro Viera destapa la lata

Un grupo de doce personas han patentado el invento de una nueva lata o envase de bebida metálica que destaca por el ahorro en los costes y la higiene que proporciona a los líquidos que estén en su interior. Este envase está formado por una pared aproximadamente cilíndrica, con una base inferior cóncava y una superior convexa. Su tope superior destaca por tener una lengüeta fijada a una anilla que no se desprende.

La tapa del envase, por su parte, tiene la novedad de que en lugar de abrirse hacia adentro, haciendo que se contamine el líquido que tiene en su interior, se abra hacia el exterior mediante un tirador de apertura. «Para abrir la anilla tiradora, se abre como una lata de sardinas. Levantas, se produce el corte y tiras. Es un corte limpio alrededor del perímetro, por lo que no hay peligro de corte, no es como una cuchilla con un filo pronunciado», explica Pedro Viera.

«La parte cilíndrica de la lata ya viene hecha. Lo que hicimos fue modificar la parte baja de la lata para que quepa una sobre la otra». Un invento con el que Viera quiere dejar claro que no hay nada de plagio. «No hay plagio ni en la parte de abajo ni en la de arriba, por lo que nadie nos puede acusar. Depende del diámetro de la tapa, tiene un porcentaje u otro de aluminio», argumenta con seguridad.

Palay es el nombre que recibe este grupo de inventores, que impulsados por la propia curiosidad tomaron la decisión de reunirse de vez en cuando, debatir sobre determinados temas y hacer una lluvia de ideas para llegar a la conclusión de que aunque hay muchas cosas que ya están inventadas, hay otras muchas que no lo están o que necesitan mejoras, como es el caso de esta lata o envase metálico.

Viera: «La curiosidad por los inventos me viene desde pequeño, cuando desmontaba todos mis juguetes»

«Desde pequeño era curioso y desarmaba los juguetes para ver qué tenían dentro y de qué estaban hechos», explica Pedro, portavoz del grupo Palay mientras recuerda el momento exacto en el que surgió la idea de llevar a cabo este invento. «Fue en mayo del año pasado, cuando en una de nuestras reuniones mensuales llegamos a la conclusión de que no hoy en día no existen latas higiénicas que estén enfocadas al ahorro», argumenta Pedro. Este envase además de higiénico es ecológico debido a que se reduce el 50% del diámetro al pasar de 54 a 27 milímetros. Una diferencia que hace que los costes también disminuyan.

«La vida del inventor no es fácil, porque te pasas noches enteras sin dormir pensando. A veces a las tres o cuatro de la mañana te surge la inspiración y te das cuenta de que es mas fácil de lo que parecía», asegura Pedro Viera al ser cuestionado por los inventos que ya ha realizado junto a su grupo, un total de siete contando con este último, que es con el que mejores expectativas tienen. Una probabilidad de éxito que crece cuando llegan a la conclusión de que nadie pone en duda el tema de la higiene y las grandes empresas se preocupan por este tema.

Higiene y ahorro

«Normalmente la gente limpia las latas antes de beber por ellas, porque es una acumulación de infecciones debido a todo el proceso por el que pasa, siendo nosotros mismos los últimos que tocamos esa lata, y hay muchas personas que se juegan la vida al no limpiarla, motivo por el que para nosotros crear una lata higiénica era lo más sensato», aclara Pedro. Y es que hay un motivo que este grupo de personas no entiende. «Si un gobierno tiene la obligación de preservar la salud de sus ciudadanos, yo no entiendo cómo se permite ese tipo de latas en el que la lengüeta se introduce en el interior del liquido y lo contamina».

Una tabla creada por los miembros del grupo Palay explica el ahorro de coste que tiene este nuevo envase dependiendo de los milímetros que tenga y en comparación con las actuales, con un ahorro del 28,13% en latas de 27 milímetros, un ahorro del 25,93% en latas de 30 milímetros, y un ahorro del 21,75% en latas de 35 milímetros.

«En las latas existen muchas infecciones, motivo por el que deberíamos tener más en cuenta la higiene»

Ellos mismos han sido los encargados de ponerse en contacto tanto con empresas a nivel local e internacional, así como con el Ministerio de Sanidad y diferentes jefes de estado de América de habla española y alcaldes de algunos municipios de la Isla. El principal objetivo que tienen es mejorar la vida y que tanto las empresas como el gobierno y ellos mismos puedan ganar dinero, haciendo que un invento canario pueda dar la vuelta al mundo.

Pedro Viera defiende su ilusión, aunque no todos están de su lado. Su mujer, que tal y como explica Viera es psicóloga, no comparte las mismas ideas que los componentes del grupo Palay. «Ella me dice que estoy metiendo la pata, pero yo por el contrario creo que diciendo las cosas y dándolas a conocer es cuando se abren las puertas, porque si tienes un producto en casa y nadie sabe de él, nunca va a llegar al éxito».

Desde el grupo Palay entienden que este envase podría suponer una revolución en el mundo de las bebidas, y pretenden que este nuevo envase sea el modelo estándar de las empresas. La reducción de los costes y la higiene, teniendo presente la cantidad de latas que se fabrican cada año, una aproximación de medio trillón, según Pedro Viera, hace que crean en lo beneficioso de este negocio. Con este invento ya registrado en la oficina española de patentes y marcas y con un coste para sus bolsillos de más de mil euros, el grupo Palay ‘sueña’ con poder hacer realidad una de sus ilusiones, que no es otra que ver triunfar uno de sus inventos, logrando que el medioambiente se vuelva mejor para todos.