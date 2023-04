Se buscan botas para jugar al fútbol

‘Te vas a poner las botas'. No es ninguna campaña publicitaria de un establecimiento culinario, sino el lema escogido por Paz desde el deporte y la Fundación Cruz Blanca para conseguir material deportivo para que los inmigrantes con los que trabajan practiquen fútbol en condiciones. Ambas Ongs han unido fuerzas para integrar a estas personas que un día llegaron en patera a la isla y que viven en un limbo burocrático que no les permite crecer. El mensaje que quieren trasmitirles es que «no están solos».

De todos es sabido que el deporte es salud, pero cuando se juega en equipo el espectro del bienestar se amplia. Se aprenden valores, se fomenta el trabajo en equipo y las personas se socializan. Lo sabe bien Jacomar Bolaños Redondo, presidente de Paz desde el deporte, que desde 2009 impulsa la actividad física entre colectivos desfavorecidos en La Isleta para, a través del ejercicio, lograr un mundo más justo.

Ambas Ongs piden zapatillas de hombre de la talla 38 para arriba, así como pantalones, medias y balones para que los inmigrantes entrenen

«Nuestra Ong nació con el lema de que la violencia deportiva tiene que acabar; en los campos de fútbol hay una permisividad total, todo el mundo insulta, hay faltas de respecto, si se comete una falta se pide perdón al árbitro y no al jugador. Hay una carta blanca que no se da en la calle o en otros espacios públicos», cuenta este profesor de artes marciales que, por contra, asegura que tanto el fútbol como cualquier otra disciplina deportiva es un «canal muy poderoso» para promover cambios sociales. «Con los entrenamientos se adquiere una disciplina, a respetar al otro y a formar equipo», dice.

En el barrio de La Isleta también trabaja Yasmina Martel Cabrera como trabajadora social de la Fundación Cruz Banca, dedicada a construir una sociedad más justa a través de distintos proyectos que van desde la atención humanitaria a la de la infancia y las familias, pasando por la prevención de la salud o la asistencia a colectivos desfavorecidos, entre otras actuaciones. En este caso, Yasmina coordina un proyecto de promoción de la diversidad cultural que busca tanto integrar a los inmigrantes en el barrio como trabajar con los vecinos para impulsar la cohesión social con los nuevos inquilinos.

«Nuestro objetivo es promover con ellos actividades porque sabemos que por sí mismos no pueden acceder a los recursos públicos, darles algo que les motive, les ayude a romper esa monotonía en la que viven esperando a que su situación administrativa se arregle», explica Yasmina.

El deporte, un gran aliado

Tanto Jacomar como Yasmina consideran que el deporte es un buen aliado para salir de la desesperanza que puede crear la inactividad y el rechazo social después de haberse jugado la vida en el mar para llegar a un mundo mejor, sin una familia cercana que les apoye. Para combatir esa situación decidieron colaborar juntos y comenzar con clases de fútbol por el poder de convocatoria que tiene este deporte y también de integración.

La Ferretería Florbric y la Barbería del Casu, sitas en la calle Benarteme y y Anzofe, respectivamente, y el centro de Enseñanzas 7 Palmas, situado en Fondos del Segura, colaboran con estas entidades sin ánimo de lucro en la recogida de material

«Nuestro objetivo es que no se sientan solos, que no crean que solo les recogimos, sino que también les acogimos y les ayudamos. Con el fútbol, crean además lazos entre ellos y aunque no sean una familia de sangre, se sientan como tal lo que les ayuda en el día a día, a no sentirse solos», argumenta la educadora social.

Unos quince inmigrantes procedentes de países tan distintos como Camerún, Senegal, Costa de Marfil, Marruecos y Guinea Conacry entrenan los martes y los jueves en el campo de fútbol de Puertos Las Palmas, aunque podrían ser más si contaran con el equipamiento deportivo necesario. Sobre todo botas de fútbol, aunque también necesitan pantalones cortos, medias y balones. Por eso pusieron en marcha la campaña 'Te vas a poner las botas'. «Buscamos botas a partir de la talla 38 porque se trata de personas adultas. No queremos que la gente compre calzado, sino que traiga las zapatillas que ya no usa», dice Jacomar.

La iniciativa ha calado en algunos locales de La Isleta, que colaboran con las ONGs para que las personas que quieran donar alguna prenda o calzado puedan depositar allí el material. De momento son la Ferretería Florbric y la Barbería del Casu, sitas en la calle Benarteme y y Anzofe, respectivamente. También se puede llevar al centro de Enseñanzas 7 Palmas, en Siete Palmas, situado en Fondos del Segura.