Una ruina en el parque Romano

El que fuera cuarto de servicios del Parque Romano de Las Palmas de Gran Canaria, situado justo enfrente de la zona de juegos infantiles, se ha convertido desde hace años en una ruina, que ha tenido que ser tapiado y vallado, por el peligro de derrumbe que entraña su pésimo estado. El Ayuntamiento ha adjudicado la demolición de la edificación y en su lugar plantará césped y otras especies.

El parque Romano, uno de los jardines más apreciados por los deportistas de la capital grancanaria, alberga en uno de sus extremos una verdadera ruina, que ha tenido que ser tapiada y vallada para evitar riegos a los transeúntes.

La acción corrosiva del mar y la falta de mantenimiento han deteriorado el estado de la pequeña edificación, que fue construida aprovechando un hueco entre el parque Romano y el paseo de la Avenida Marítima, justo al lado de uno de los accesos.

La estructura ha cedido en un extremo del inmueble y parte del techo se ha venido abajo, por lo que el Ayuntamiento ha optado por vallar la parte del paseo marítimo que está situado justo encima de la construcción.

El edificio se ha desmoronado, de la misma manera que lo han hecho los bancos de hormigón y las baldosas que rematan los muros de las escaleras de accesos, así como las lajas que recubren los laterales de dichos muros.

Hace algo más de un año, una docena de menores magrebíes ocuparon el recinto, hasta que fueron desalojados por el Ayuntamiento, que además tapió las puertas y ventanas del inmueble para evitar nuevos asaltos.

La Concejalía de Patrimonio, que dirige Encarna Galván, ha optado por demoler el edificio y en el hueco plantará césped y árboles, como en el resto del parque Romano.

Así lo aseguró este lunes un portavoz del departamento, quien informó de que ya se han adjudicado los trabajos de demolición del edificio a la empresa Cristóbal Ortega, por un importe de 41.000 euros.

«Alo largo de la próxima semana se demolerá la edificación, se rellenará la zona con tierra y se le va a dar continuidad a esa zona con las mismas plantas y césped que hay en el resto» de los jardines, señaló.

Las fuentes añadieron que el edificio se tapió para «evitar que utilizaran las instalaciones para otros fines y para que las personas que intenten entrar no corran peligro porque las instalaciones están en muy malas condiciones». Patrimonio optó por el derribo porque «está muy deteriorado por la acción del mar y no es viable darle un nuevo uso. Lo mejor es demolerlo porque no hace falta para el servicio» de Parques y Jardines.

El inmueble no es el único elemento del parque Romano que se encuentra en mal estado.

La mayoría de los bancos de hormigón que del paseo que da a la Avenida Marítima se encuentran en pésimo estado, con los extremos carcomidos y los hierros al aire. Peor está aún uno de los bancos de piedra situados al lado del kiosco, junto al parque infantil.

Al banco sólo le quedan los extremos y la parte central ha desaparecido. «LLeva más de dos años roto», aseguran los usuarios, que comentan que hace unos días el Ayuntamiento optó por rodearlo con una cinta a modo de valla.

Colección de escombros

Los accesos al parque Romano desde el paseo marítimo se caen también a trozos. Las losetas de hormigón que hace años remataban los muros de las escaleras se encuentran arrumbados por el suelo y lo mismo ocurre con las lajas que recubren los laterales. Alrededor del inmueble en ruinas se agolpan pequeñas montañas de escombros y otros materiales de construcción amontonados.

El carril de bicicletas está plagado de baches y el resto del pavimento del paseo no atraviesa por su mejor momento, plagado de zonas hundidas. Hace meses se cayó una señal de tráfico; alguien la arrimó a un extremo del paseo y allí sigue.

Los usuarios desconocen el uso que pudo tener el inmueble pero critican el abandono en que se encuentra. Algunos creen que se podría utilizar como baño público, aunque los deportistas ya cuenta con aseos y taquillas desde finales de 2013, cuando estos se instalaron en dos contenedores, justo al lado del kiosco cercano a los juegos infantiles.

Felipe Ojeda, uno de los centenares de personas que utiliza el parque Romano para caminar recuerda que después de las lluvias de Hermine, el hueco situado delante del cuarto en ruinas se convirtió en una especie de charco, en el que el agua permaneció empozada durante muchos meses.

Ojeda no es especialmente crítico con el gobierno de Augusto Hidalgo, pero reconoce que el mantenimiento es la asignatura pendiente de este mandato. «Yo creo que ha hecho una buena labor creando espacios libres y de paseo. Una de las cosas que ha fallado es el mantenimiento. Alguien debería hacer algo para que arreglen esto», sostiene.