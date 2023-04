El Puerto recupera los cruceristas que perdió durante la pandemia

El Puerto de Las Palmas recupera los cruceristas que perdió durante la pandemia. La Autoridad Portuaria estima que la temporada de cruceros culmine el próximo 30 de abril con cifras que estarían ya cerca de las que se alcanzaron en el ciclo de 2018/19, última previa a la crisis sanitaria. Según las previsiones, el recinto de Las Palmas de Gran Canaria podrá superar los 600.000 pasajeros, una cifra que está aún por debajo del récord de hace tres años, cuando llegaron a las ciudad 745.000 viajeros, pero que supone un gran incremento con respecto a los 350.000 que que lo hicieron en el periodo 21/22 -un 42% más-.

Los buenos datos de marzo han sido un reflejo de la tendencia que se viene registrando en La Luz a lo largo de este año. El recinto capitalino recibió a 105.396 cruceristas frente a los 52.523 de hace un año, el doble. Desde octubre, mes que marca el inicio de la temporada alta de cruceros en Canarias, el Puerto ha recibido a 557.925. Todo indica a que el alto número de escalas que se están produciendo durante abril eleven esta cifra hasta las que la Autoridad Portuaria está manejando.

42%

Las Palmas

La Autoridad Portuaria estima que el Puerto de Las Palmas supere los 600.000 pasajeros en esta temporada de cruceros, un 42% aproximado con respecto al ciclo anterior.

La Autoridad Portuaria habla ya de una recuperación "evidente" tras un periodo en el que el sector no terminaba de arrancar. No obstante, los Puertos de Las Palmas no partían de cero a diferencia de los recintos españoles del Mediterráneo. Los Puertos de Las Palmas reanudaron su actividad en noviembre de 2020 y desde entonces no han parado de recibir cruceros, aunque fuera con una baja ocupación y el número de escalas estuviera muy por debajo de las que se recibían antes de la pandemia. El establecimiento de un estricto protocolo sanitario hizo posible que la actividad no se paralizara por completo en las Islas.

"Ha habido una tendencia positiva a lo largo de la temporada", señala el director comercial de la Autoridad Portuaria, Juan Francisco Martín, "la situación preocupaba, porque veíamos que todos los sectores estaban ya disparados el año pasado y el de cruceros seguía con números por debajo de lo normal". De hecho, la campaña comenzó en otoño de 2022 con una caída superior al 30% en la ocupación, apunta, y sería a partir de Navidad cuando los números se recuperaron.

La Luz suma 269 escalas en esta temporada, dentro de la horquilla que la Autoridad Portuaria manejaba en las previsiones elaboradas el verano pasado. De las tres grandes navieras que operan con puerto base en Las Palmas, AIDA Cruises ya concluyó su temporada alta la semana pasada. La próxima semana le tocará el turno a las ramas alemana y británica de Tui, Tui Cruises y Marella Cruises, respectivamente. A partir de este momento dará comienzo la temporada baja estival, en la que solo vendrán barcos en tránsito y que se alargará hasta octubre.

En el conjunto de los recintos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, la previsión final apunta a 1,3 millones de pasajeros, una cifra que ya se acerca a los 1,4 que se alcanzaron hace tres años. No obstante, la campaña 21/22 cerró con un millón de viajeros, al existir todavía restricciones sanitarias en los buques, por lo que la mejora ha sido notable.

Arrecife

Por puertos, el de Arrecife está previsto que supere los 450.000 pasajeros y sume 234 escalas. En Fuerteventura, el recinto de Puerto del Rosario sema más de 200.000 cruceristas en 141 escalas. Esta estimación realizada por la Autoridad Portuaria arroja datos que ya se asemejan a los que registraron ambas islas en la temporada previa a la pandemia. En el caso del recinto de la capital lanzaroteña, todas las previsiones apuntaban a que en la campaña frustrada de 2019/20 habría rebasado la barrera de los 500.000 viajeros -habría sido el de mayor expansión en dicho ciclo-, por lo que un año más vuelve a quedarse a las puertas de dicha cantidad.

54%

Arrecife

En el caso de la capital de Lanzarote, la estimación será superar con creces los 450.000 cruceristas frente a los 242.000 que registraron en la temporada anterior, un 54% más.

El inicio de la temporada baja, fecha que además marca el fin de la apertura dominical en las zonas comerciales de afluencia turística -El Muelle, Las Arenas y Mesa y López-, vendrá con una novedad. La naviera Costa Cruceros cuenta con una nueva ruta con base en Málaga que ofrecerá viajes entre el Mediterráneo y Canarias de 14 días. Habrá embarques en el buque Costa Fortuna tanto en la ciudad andaluza, como en Gran Canaria y Tenerife. No obstante, el número de escalas, en términos generales, serán muy inferiores a los de los últimos meses; de ahí que la Autoridad Portuaria vaya a acelerar los trabajos de la nueva terminal de cruceros del muelle Santa Catalina.

32%

Puerto del Rosario

En el caso del recinto majorero, la previsión apunta a más de 200.000 pasajeros en esta temporada que va a finalizar, un 32% más con respecto a los 137.000 de la anterior.

De cara a la próxima temporada 2023/24, la Autoridad Portuaria ya calcula unas 670 escalas frente a las 644 de la campaña que está a escasos días de finalizar. Esto sumado a la alta ocupación que ya están viviendo los buques -tras el final definitivo de las restricciones sanitarias- los técnicos barajan que los tres recintos de la provincia de Las Palmas reciban 1,5 millones de pasajeros. Esta cifra coincide con la estimación que tenían prevista para el ciclo 2019/20, aquel que quedó frustrado por el Estado de Alarma de marzo y el alto número de contagios que se vivió abordo de los buques en todo el mundo.