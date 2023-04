Las reivindicaciones de Las Mesas

La Asociación de vecinos Yasmira, en el barrio de Las Mesas, celebra este año 45 años de existencia con la misma energía que hace cuatro décadas, cuando tuvieron que batallar por la canalización de las aguas, la pavimentación de sus calles y la creación del colegio público. Las condiciones del barrio han mejorado mucho en este tiempo pero aún hay problemas por resolver y necesidades nuevas que solventar dado el incremento de población que ha experimentado esta periferia de Las Palmas de Gran Canaria desde que la circunvalación acercó el paraje a la capital. Este viernes la candidata por el PSOE a la Alcaldía Carolina Darias visita el barrio y la asociación ya le tiene preparada una lista de demandas y reivindicaciones.

El barrio de Las Mesas, en el distrito de San Lorenzo-Tamaraceite- Tenoya-, se levanta a dos niveles, de ahí que los vecinos hablen de Las Mesas de arriba o las de abajo. La terorense Juana Martel Domínguez llegó a finales de los setenta del siglo XX a Las Mesas de arriba desde Los Tarajales con su familia cuando las calles eran solo de tierra. «No había nada, ni alcantarillado ni pozos negros ni calles ni aceras. Tampoco había colegio», cuenta la mujer, de 77 años de edad y vocal de la asociación, donde lleva tres décadas colaborando.

Entre sus demandas, los vecinos solicitan desde hace dos años un parque deportivo y de esparcimiento para el vecindario, que ha crecido tras la apertura de la circunvalación, así como un pipi-can

«Entré en la asociación animada por Paco Acosta, que entonces era el presidente y vecino mío. He sido de todo, secretaria, vicepresidenta y ahora vocal”, cuenta Juana, orgullosa de haber conseguido tantas cosas para sus vecinos, aunque algo apenada dado que la lucha vecinal le quitó mucho tiempo para atender a sus hijos».

Su testimonio pone de relieve el papel que ha tenido el movimiento vecinal en la mejora de los barrios del extrarradio de las grandes ciudades y la importancia de que las asociaciones vecinales sigan activas pese a que en los últimos años los gobiernos municipales han mostrado más interés por las barriadas. «Me da rabia que los coches estén encima de la acera. Me duele tanto, siento las calles como mías. Nos costó tanto que nos urbanizaran el barrio», dice sobre el poco respeto que muestran algunos vecinos por el espacio público.

La vocal de la entidad Juana Martel, vecina desde hace 46 años, recuerda que cuando llegó al barrio no había ni alcantarillado ni calles asfaltadas

Juana Martel, que colaboró con Pino Guerra; otra de las presidentas que ha tenido la asociación vecinal y que cuenta con una plaza con su nombre por la labor que ha hecho en Las Mesas, explica que la urbanización del barrio, que se realizó en tres fases, fue una auténtica batalla con los técnicos del ayuntamiento para solventar que todas las viviendas quedaran al mismo nivel ya que al trazar las calles se dieron cuenta de que algunas quedaban soterradas dos o tres escalones por debajo puesto que los vecinos habían construido sin tener en cuenta la línea de la casa colindante.

«Ni siquiera subía el camión de la basura, y cuando lo conseguimos venía una vez por semana hasta que logramos que subiera dos veces por semana», recuerda la vocal de la asociación, que explica que entonces no había contenedores en la calle como ahora y los habitantes tenían que tener la basura que generaban en sus viviendas o en el patio.

Nuevas necesidades

«Durante la construcción de la circunvalación también nos tuvimos que pelear para que nos dejaran una salida más directa a Las Palmas y no por la carretera de Teror como pretendían. Gracias a que fuimos todos los días a Usos Múltiples [consejería de Obras Públicas] nos hicieron una salida provisional porque la obra en vez de durar ocho meses como decían duró cuatro años», cuenta sobre las últimas grandes batallas de la asociación.

La circunvalación acercó el barrio a la ciudad pero también hizo que se incrementara su población y con ello aparecieran nuevas necesidades para sus residentes. Desde el 2020, la asociación de vecinos Yasmira viene reivindicando una zona deportiva y parque infantil en la calle Llanos de Ucanca ya que no cuentan con una zona de esparcimiento pero su demanda no ha sido atendida. Tampoco la construcción de un parque para perros, cuyo proyecto fue aprobado en los Presupuestos Participativos de 2019. «Se están demandando cosas pequeñas que no tendrían ni que ir a los Presupuestos Participativos ya que forma parte de la atención que el ayuntamiento debe dar a los barrios», indica la secretaria de la asociación Yasmira Mari Paz Calvo. En señal de protesta, este año han decidido no participar en la convocatoria pública que ha abierto el grupo de gobierno para construir entre todos la ciudad que queremos.

Las Mesas tiene aún problemas de alcantarillado como en la calle Guamasa, donde las aguas fecales rebosan cuando hay lluvia fuerte, y vías que necesitan asfaltado, pero no como la que hicieron en Pinar de Ojeda, que tras diez años de reivindicaciones en 2022 les taparon solo los agujeros y les nivelaron el piso sin colocar los imbornales que solicitaban. Los vecinos piden lomos de asno para que los vehículos que entren en el barrio reduzcan la velocidad y una señalética para que nadie se pierda en Las Mesas, también que Guaguas Municipales les acerque a la ciudad y no solo las de Global. Los vecinos han hecho sus deberes y presentan a los aspirantes a la Alcaldía un total de 38 actuaciones que no son de gran calado, pero importantes para la mejora de su calidad de vida. Ahora solo queda que los aspirantes al gobierno municipal se comprometan de hecho y no solo de palabra con los vecinos de Las Mesas.