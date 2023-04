Memorias del IES Cairasco de Figueroa con sabor

«Viví unos años muy complicados en el instituto, era bastante trasto, recibí muchas reprimendas y me decían que era un matao más, pero no creí en aquellas palabras, creí en mí», señaló este viernes Aníbal Faycán ante un atento público en la biblioteca del IES Cairasco de Figueroa, en Tamaraceite. Este es un día especial, un puñado de antiguos estudiantes del centro han venido para recordar sus memorias con mayor sabor, aquellas que guarda cada uno de sus años de adolescencia. Vivencias que salen a la luz en una fecha señalada: el instituto celebra su medio siglo de vida entre multitud de talleres y actividades musicales, educativas y culinarias con vistas a incentivar a un alumnado que, a veces, necesita simplemente eso, que le echen una mano para seguir.

«Mantengo la ilusión como si fuera el primer día», apunta Cristina Blanco, directora del centro. Delante de sus ojos ha pasado más de la mitad de la historia de este edificio. Lleva 15 años al frente del instituto, a los que habría que sumar otros ocho como vice y uno más como docente, «gran parte de esos 50 años los he vivido y sentido». Emocionada, supervisa los talleres que hay por todas y cada una de las aulas de un centro que en esta jornada de celebración ha rebosado vida. Abrieron sus puertas en el curso 1972/73, aunque en un primer momento tuvieron que utilizar parte del recinto del colegio Adán del Castillo. En enero, tras las navidades, pudieron asentarse en el edificio actual, donde hoy estudian ESO, Bachillerato y varios ciclos formativos unos 870 alumnos y alumnas.

«Tocar la guitarra es lo único que me apasiona, es como si me desahogara», señala Emiliano Valencia

Emiliano Valencia e Iriome Santana Batista son parte de ese casi millar de alumnos que se están labrando un futuro entre las paredes del instituto. Guitarra en mano, están armando un espectáculo improvisado -para ellos mismos- que se mezcla con el de la batería, el piano y otros instrumentos en manos de sus compañeros. «Es lo único que me apasiona», señala el primero, «es como si me desahogara cada vez que toco». En la misma línea, su amigo y compañero añade que «me hace sentir, es mi forma de expresarme».

«Intentamos que los chiquillos aprendan instrumentos que nunca han tocado, todos los miércoles y viernes hacemos recreos musicales», indica el profesor de música del centro. Con motivo del 50 aniversario han llevado esa iniciativa a toda la jornada, en la que el alunando puede acercarse y descubrir este aula, «es una manera de valorar la música, les ayuda a nutrirse y motivarse, como si fuera una terapia; y les invita a escoger la asignatura de optativa para el siguiente curso».

Al otro lado del pasillo unos chicos cantan a voz en grito el Emboscada de Vico C en un karaoke. En el IES Carairasco de Figueroa saben cómo montar una buena fiesta. Es algo que llevan practicando décadas. En mitad del pasillo exponen fotos de aquellas fiestas medievales que organizaban en los años 80 y las paredes están repletas de trabajos realizados por los actuales alumnos y también por aquellos que dejaron el pupitre hace ya unos años, expuestos para la ocasión. Sus alumnos han llegado hasta Estrasburgo.

Busto del poeta y dramaturgo

En la entrada, todo aquel que entra al centro es recibido por el busto del poeta y dramaturgo Bartolomé Cairasco de Figueroa. Pese a que el también canónigo vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII en Triana, su nombre da relevancia a un instituto de periferia que, en el momento de su inauguración, era signo de la expansión que vivía Las Palmas de Gran Canaria en la década de 1970. El centro ha logrado convertirse en elemento vertebrador de un barrio que ha vivido una profunda transformación en estos 50 años.

Aníbal Faycán, más conocido ahora por su nombre artístico de rapero, Aníba Versoterista, reconoce que los libros de la biblioteca del centro «le sirvieron como refugio». La literatura le salvó del abismo en el que se vio inmerso por una dura situación familiar; y puede que no terminara el graduado, pero ha logrado salir adelante y dedicarse a dar charlas y talleres de poesía, rap y superación.

«Siempre es bueno venir a donde empezamos, ver a los profes y saber cómo ha ido todo», indica Rocío

«Siempre es bueno venir a donde empezamos, ver a los profes y saber cómo ha seguido todo», apunta Rocío, otra de las exalumnas que participó en la biblioteca, «el chisme», añade entre risas su compañero Adrián. «En mi caso voy a recordar mi experiencia en el centro como parte del colectivo LGTB e invitar a que si conocen a alguien que tenga dudas o se sienta mal, estén ahí», aclara este último antes de hablar ante los congregados en la biblioteca.

Allí todo está preparado por Vicky Perera, la bibliotecaria, con la ayuda de otros alumnos. Falta poco para la llegada del «broche de oro» del cumpleaños del instituto, la charla del cronista oficial de la ciudad, Juan José Laforet, quien habló de aquellos que en diferentes momentos han querido rescatar del olvido la figura de Cairasco de Figueroa. Además de resaltar que «han empezado a construir la Las Palmas de Gran Canaria del siglo XXI».

Un cumpleaños muy especial en el que las profesoras del FP de Administración y sus alumnos hicieron tartas con obleas, nutella y golosinas varias. Y es que 50 años dan para mucho. Eso lo saben bien los docentes de Física y Química y Biología y Geología, quienes sacaron para la ocasión material almacenado que ha quedado desplazado por las nuevas tecnologías; «en las láminas de los 70 del cuerpo humano no incluían el aparato reproductor», apunta una profesora a modo de anécdota.

Un taller de confección de gorros cumpleañeros, otro de botánica y uno de matemáticas con un particular juego basado en el de ¿Dónde está Wally? -con conceptos matemáticos- con el fin de enseñar esta materia de una forma más didáctica dentro del proyecto Newton. El juego del palo, en el patio, completa este recorrido lúdico de aniversario; eso sí, con cuidado de aprender las técnicas necesarias para no llevarse un palazo no deseado en el cuerpo.