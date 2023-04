Cien fotografías y 56 años de historia en la ópera de Gran Canaria

Cincuenta y seis temporadas recorriendo la historia de la ópera en la isla de Gran Canaria se dice pronto. Resumir esos años en una exposición es más difícil aún, un hecho que han conseguido los Amigos Canarios de la Ópera (ACO), que presentaron el pasado 19 de abril la exposición ‘ACO, una institución grancanaria’ en el Castillo de Mata.

Esta exposición, que estará disponible hasta el próximo 10 de mayo, consiste en una gran parte de documentación fotográfica, que forma la parte más viva debido a que en ellas se puede ver a los cantantes más importantes de la época que han pasado por la Isla, empezando por Alfredo Kraus. Además, también hay una parte de vestuario, donde se pueden ver los trajes que han utilizado los cantantes en las diferentes producciones, atrezos, espadas, coronas y diferentes elementos escénicos que se han utilizado a lo largo de estos años. Además, también hay un espacio audiovisual donde se reproduce ópera.

Casi cien fotografías de cantantes retratan a grandes artistas, como es el caso de Mario del Mónaco, José Carreras, Plácido Domingo o Montserrat Caballé, obviando por supuesto al grancanario Alfredo Kraus. La idea de la exposición, que hasta ahora ha tenido mucho éxito, surge por parte de la concejalía de cultura, dando por hecho que se debería dar a conocer a la población canaria la labor de Amigos Canarios de la Ópera en la cultura.

La exposición tiene cien fotografías, elementos escénicos, vestuario e incluso un espacio audiovisual

Ulises Jaén, director general y artístico de ACO, no duda a la hora de destacar un elemento de la exposición. «Recalcaría ese nivel de cantantes que han pisado el escenario del teatro Pérez Galdós, que desde la primera temporada y hasta la última hemos conseguido mantener un nivel alto, como Pavarotti, siempre hemos tenido a los número uno mundiales, pocos son los cantantes que no hayan pasado por Las Palmas de Gran Canaria, algo que para nuestra isla es un logro muy importante». Con el sentimiento de la ópera metido muy adentro, Ulises Jaén desvela su primera vez en un espectáculo del estas características. «Tenía 13 años, pero desde antes ya era aficionado, porque a mi familia siempre le ha gustado mucho. La música siempre ha estado presente en mi vida», explica orgulloso.

Su hermano, sus primos, su tío e incluso su padre, que con 89 años sigue acudiendo a la ópera, y que ya suma 56 años de socio en esta disciplina musical. Una exposición que, como no podía ser de otra manera, significa mucho tanto para él como para su familia. «Cuando vi las sillas antiguas del Pérez Galdós me dio una ilusión enorme, porque pasé muchas horas sentado ahí cuando era joven. No me perdía una. Son muchos recuerdos, y ver a los cantantes que vi durante todos estos años, como a José Carreras, que me impactó cuando le vi en el año 77, es emocionante», rememora Ulises Jaén con cierta nostalgia.

Ulises Jaén: «La ópera me ha enseñado y me lo ha regalado todo, porque llevo toda mi vida con ella»

Tras nueve temporadas ejerciendo de director artístico de la compañía ACO y muchos recuerdos y vivencias, Jaén, después de pensarlo durante un tiempo, explica cuáles son sus fotografías favoritas de la exposición. «Me quedaría con dos: la foto de José Carreras, porque fue un cantante que me impactó muchísimo, y la que hay de Otelo del 2015, que fue mi primera ópera como director artístico. Nueve años después esa foto me lleva hasta ahí, con todo lo que traía el meterme dentro de un mundo que desconocía prácticamente».

En cuanto al futuro de la ópera, Ulises asegura tener optimismo gracias a la labor que están realizando las autoridades. «Cada vez notamos más que el público se anima y hemos batido récord de partición y ventas, que ha sido algo fantástico. Espero que podamos seguir en la misma línea».

Con la música y mas concretamente la ópera como maestra, Ulises lleva su vida ligada a este género, disfrutando y enamorándose de todas a las que acude o tiene el placer de escuchar. «La ópera me ha enseñado y regalado todo, porque llevo toda mi vida en ella. Primero como aficionado, segundo como fanático, estudie canto y dirección y luego me casé con una soprano que tiene una carrera internacional, siendo su fan y su profesor. Luego termino de director artístico, algo que no imaginé y me sorprendió porque no era algo que tuviese en mente en absoluto», sentencia visiblemente feliz.