Hasta unas 18 personas habrían fallecido en las islas por culpa del estado del océano o por ahogamiento en piscinas. Supone la primera causa por accidente en Canarias, por delante incluso de los de tráfico. El Océano Atlántico se ha convertido en un pozo sin fin de tragedias para aquellos que intentan llegar en embarcaciones precarias a las islas, así como para los residentes y turistas que confiaron en el mar como método de relajación. Las corrientes y el mal estado del mar son el origen principal de los accidentes acuáticos que se producen en las playas de Canarias.

Este fin de semana, varios incidentes tuvieron lugar en las playas de las islas. El cuerpo sin vida de un pescador fue rescatado en Charco Manso, en El Hierro, mientras que en Los Gigantes, un bañista de solo 23 años fue rescatado con éxito. Lamentablemente, un británico de 58 años perdió la vida en la costa de Teno, en Tenerife.

Incidentes

Estos incidentes son solo algunos de los muchos que ocurren en las playas de Canarias. Según los datos proporcionados por la Plataforma 1500 Km de Costa, en lo que va de 2023 se han producido 18 fallecimientos por ahogamiento, 1 persona desaparecida, 1 en estado crítico, 6 graves, 12 moderados, 5 leves y 2 rescatados ilesos.

En 2022, el número de fallecidos por ahogamiento en las islas ascendió a 74, aunque este número podría llegar a ser incluso mayor debido a la dificultad de seguir la evolución de los casos más críticos. Además, más de 130 personas se vieron afectadas por accidentes en las playas. Las playas más peligrosas en 2022 fueron Cofete y Costa Calma, en Fuerteventura; Playa del Inglés, en Gran Canaria; Playa San Juan, en Tenerife y Playa Chica, en Lanzarote.

El presidente de la Plataforma y fundador, Sebastián Quintana, destacó, en SER Canarias, que el 80% de las muertes se han producido por el mal estado del mar. Las fuertes corrientes son comunes en muchas de las playas de Canarias. Además, es necesario estar pendientes de los avisos por oleaje y prestar atención a aquellos que puedan estar en peligro en el agua. "Cuando veamos a alguien que no está haciendo movimientos, que está boca abajo o haciendo movimientos anárquicos con la cabeza debajo del agua, intervengamos de forma automática, porque en muchos de los casos, se están ahogando", recuerda Quintana, quien se ha convertido en una referencia en la sensibilización y la prevención de accidentes en las playas de Canarias.

La Plataforma hace un llamado a la precaución no solo a los residentes y turistas que visitan las playas de las islas Canarias, sino también a las administraciones encargadas de velar por la seguridad de los bañistas. Aunque se ha aprobado un decreto que permite a los ayuntamientos contar con socorristas en sus playas, no todos lo cumplen adecuadamente, lo que puede poner en riesgo la vida de las personas que acuden a las playas.

Reivindicaciones particulares

En particular, la playa de Las Canteras ha sido objeto de reivindicaciones laborales por parte de sus socorristas, quienes aseguran que faltan efectivos para garantizar la seguridad en un espacio tan extenso. La Plataforma enfatiza que es importante no confiarse, no ingresar al agua en caso de corrientes o mal estado del mar, y no aventurarse en cuevas u otros lugares donde pueda haber una subida del nivel de las mareas. Además, en las piscinas, se recomienda estar atentos a los niños y a quienes nos acompañan en el agua.

La Plataforma hace un llamado a la precaución y a la colaboración de todos para garantizar la seguridad de los bañistas en las playas de las islas Canarias. Es importante que los ciudadanos tomen medidas para protegerse a sí mismos y a los demás, y que las autoridades correspondientes cumplan adecuadamente su responsabilidad en este ámbito.