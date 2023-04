La aprobación del presupuesto desatasca el pago de 1,63 millones en facturas atrasadas

La aprobación definitiva en pleno del presupuesto general de Las Palmas de Gran Canaria para este año, tras rechazar el recurso presentado por varios trabajadores de Limpieza, desbloquea el pago de 36 facturas atrasadas por valor de 1,63 millones de euros y los procesos de licitación y adjudicación de contratos que están pendientes de la entrada en vigor de las cuentas para salir adelante.

La ratificación del presupuesto más alto de la historia de la ciudad -con un gasto consolidado de 628.36 millones-, cuya tardía aprobación bate también récords, permite que entre en vigor por fin el próximo mes de mayo, tras el voto a favor de la inmensa mayoría de los corporativos. Sólo votaron en contra los dos ediles de Coalición Canaria (CC) y el concejal no adscrito José Guerra.

En realidad fue un mero trámite que pasó sin pena ni gloria y ni siquiera generó debate, tras la acalorada discusión del mes pasado, cuando tuvo lugar la aprobación inicial.

El tripartito ha resaltado a través de un comunicado que tanto los cargos políticos del grupo de gobierno como el personal eventual que ocupa cargos de confianza renunciarán a la subida salarial de un 2,5% establecida para este año, el tercero en que se congelan los sueldos.

La luz verde a las cuentas dio paso al primer expediente extrajudicial de crédito del año, que libera el pago 1,63 millones en facturas pendientes que se remontan a 2020 y 2021, en su inmensa mayoría del servicio de limpieza mecanizada y baldeo de la ciudad, cuyo contrato está en nulidad por encontrarse vencido hace ya seis años.

El expediente permite pagar a FCC un total de 1,5 millones.

La concejala de Servicios Públicos Inmaculada Medina atribuyó el retraso en el pago de las facturas a «los controles exhaustivos» de los órganos fiscalizadores del Ayuntamiento, una afirmación que rechazó de plano el concejal de Coalición Canarias, David Suárez, quien consideró que «estaría bueno que no se hicieran controles. Estas facturas atrasadas son sólo un ejemplo de su mala gestión, dado que no ha sido capaz de renovar un contrato que lleva vencido seis años. No es un problema de controles sino de que el contrato está vencido».

La situación de la ciudad entre las ciudades más sucias de España, según la última encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), planeó sobre el pleno durante la discusión de una moción del Partido Popular (PP), defendida por el viceportavoz Ángel Sabroso, en la que pidió una auditoría interna que aclare «como se justifica» que todavía se mantenga parte de la privatización del servicio de Recogida que se llevó a cabo mediante un contrato a dedo por emergencia con FCC en marzo de 2020, bajo el amparo del estado de alarma por la pandemia.

«Han pasado tres años y un mes desde aquel contrato a dedo, que contempla tres millones al año y cuyas facturas aún no se han abonado. Aquí y en el contrato vencido de Limpieza se puede encontrar la respuesta de por qué esta ciudad figura entre las más sucias de España», indicó Sabroso.

La moción fue rechazada y Medina se limitó a decir que Madrid, una ciudad gobernada por el PP, «va por delante» de la capital «como ciudad más sucia».

Consideró que la auditoría no es necesaria porque los órganos fiscalizadores hacen su trabajo.

Citó como ejemplo de ello la devolución del nuevo pliego de Limpieza Viaria, tras rechazar que se eleve a ocho años la duración del contrato, que contempla además extender la privatización del servicio a otros 16 barrios de la ciudad.

«Todo lo que hay que corregir, lo hemos corregido. Si no, estos pliegos habrían salido hace tres años. Estamos haciendo todo lo necesario para mejorar, haciendo un esfuerzo con la parte pública y la privada», sostuvo Medina, quien optó por no hablar del contrato a dedo de Recogida.

Por otro lado, el pleno aprobó e manera definitiva y por unanimidad la actualización de las tarifas urbanas del taxi en un 14,7%, que ahora tienen que pasar el filtro de la Comisión Regional de Precios antes de entrar en vigor.