De patrulla por las aguas del Puerto de Las Palmas

Ayose Medina Déniz integra esa nueva generación de policías portuarios que patrulla todos los días el Puerto de Las Palmas, un laberinto de calles y muelles que comienza en la Bahía de Las Isletas y llega, casi, hasta donde la Mar Fea pierde su nombre. Es treintañero, lleva cinco años en el cuerpo y procede de familia portuaria, con un tío y un padre que han desempeñado las mismas labores de vigilancia.

A Medina Déniz le ha tocado esta semana embarcarse en la Santiago Lampón, la bestia de dos motores con la que la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) ha reforzado el servicio de vigilancia marítima para controlar que las embarcaciones menores no invadan el canal de acceso al Puerto, entre otras incidencias relacionadas con la seguridad de las aguas portuarias y el tráfico de buques comerciales.

Esta labor de inspecciones rutinarias y patrullas marítimas dejó de realizarse en 2017 de manera presencial, pasando a controlarse las cosas de la mar desde el Centro de Control mediante un sistema de cámaras que funciona las 24 horas del día, pero el servicio marítimo de vigilancia se ha vuelto a reanudar con refuerzos incluidos, tras detectar Capitanía Marítima de Las Palmas una debilidad en la seguridad por las interferencias que las embarcaciones deportivas generan con el tráfico comercial de los buques mercantes.

Así que allá va Medina a bordo de la Santiago Lampón, nombre puesto en honor a un coordinador de la Policía Portuaria de Las Palmas retirado. Al agente lo acompañan Manuel Reyes y Ziad Tarik, mayor de cabotaje y capitán de la marina mercante, respectivamente, ambos al frente del barco dispuesto por la Autoridad Portuaria para patrullar y realizar la batimetría de todos los puertos de la provincia.

Porque escudriñar las profundidades para elaborar las cartas de navegación o hacer cualquier otro estudio de los fondos marinos es la misión principal del Santiago Lampón, un Halmátic Nelson 42 con dos motores Caterpillar de 340 cv cada uno, capaces de desarrollar hasta 22,5 nudos de velocidad máxima, con 12,55 metros de eslora, otros 3,73 de manga y capacidad para 12 personas dentro de puerto y la mitad de en los tráficos exteriores.

Pero la del capitán Tarik y el Lampón es otra historia. Ahora toca inspeccionar el Muelle Deportivo para comprobar las defensas de los barcos, perseguir los vertidos y controlar que nadie aprovecha los vericuetos más alejados del Puerto para lanzar una caña furtiva desde su embarcación, una actividad que está totalmente prohibida en el recinto.

Medina, Reyes y Tarik son los encargados de «vigilar desde el mar todo lo que no se ve desde tierra». Entre semana parece sencillo, pero sábados y domingos la cosa se complica porque todo el mundo sale a navegar a la bahía capitalina y surgen los incidentes.

Hay canoas que se separan en exceso de la costa; barcos deportivos o de recreo que atraviesan en perpendicular el canal de acceso al Puerto, con el peligro de interferir en la trayectoria de los mercantes; veleros y wingsurfistas que se quedan atascados por la falta de viento; extranjeros que llegan por primera vez y entran de cualquier manera al Muelle Deportivo, incluso marineros de fin de semana que alquilan embarcaciones para darse el paseo, el Club Náutico y las competiciones de vela latina…

Todo ese potaje deportivo y comercial, con el Fred. Olsen que conecta las islas todos los días, es lo que preocupa a Capitanía Marítima y, por extensión, a la Autoridad Portuaria, que ha reforzado la vigilancia para que el tráfico comercial no se vea perjudicado.

Dos holandeses de exploración

Medina explica que la labor es informar y prevenir, sobre todo en casos de despiste o de imprudencia menores, esto es, acciones mal hechas pero que no han supuesto un peligro real o un daño concreto. Hace unas semanas, por ejemplo, se encontró con una pareja de holandeses que se subió a un bote pequeño para conocer el interior del Puerto. Estaban atracados en el Muelle Deportivo e iban con un bebé en brazos. Llegaron hasta el Muelle Grande, que es de donde sale y entra el catamarán de Fred. Olsen. No hubo sanción, sino charla explicativa, que es la filosofía del renovado servicio, siempre que no se trate de nada grave o de comportamientos reincidentes, como ocurre con la picaresca de cruzar el canal en perpendicular para salir o entrar del Puerto más rápido y ahorrarse así unos euros de combustible.

Esa picaresca, entre semana, pasa desapercibida porque el uso deportivo de la bahía es menor o casi nulo, pero los fines de semana o en vacaciones surgen situaciones comprometidas, como ocurrió la pasada Semana Santa con un petrolero que se quedó atravesado en el canal por la acción del viento.

El truco para mantener el orden pasa por trazar una línea imaginaria entre dos grandes boyas verdes colocadas para separar el tráfico deportivo del comercial en la bahía, pero el crecimiento del Puerto de Las Palmas, tanto en la actividad como en la prolongación de sus diques, hace cada vez más complicada la labor de control al quedar el Muelle Deportivo engullido por esa expansión exterior.

El año pasado se contabilizaron 10.425 buques comerciales y 52 incidencias en las aguas portuarias frente a las 15 registradas hasta marzo de este ejercicio.