El Regimiento de Infantería Canarias 50, heredero del primer Tercio de Milicias de Las Palmas creado por el rey Felipe II en 1573 para la defensa de Gran Canaria, celebró este viernes en la plaza de Santa Ana un acto en conmemoración de su 450 aniversario, que su suma a las actividades que está desarrollando a lo largo de este año por de dicha efeméride.

Durante el acto, que fue presidido por el teniente general jefe del Mando de Canarias, Julio Salom Herrera, que vino desde Tenerife para la ocasión, se impuso al regimiento la corbata por su participación en la estabilidad de Afganistán y otra por su colaboración en la llamada ‘operación Balmis’ para el control de la epidemia de la covid-19 en Canarias. En el acto se leyó una felicitación del rey Felipe VI.

El coronel jefe del Regimiento de Infantería Canarias 50, José Ignacio Valverde Moreno, recordó a los presentes que «los milicianos de antaño y los soldados de hoy están eminentemente unidos a Gran Canaria». No solo porque la mayoría de sus soldados son canarios, sino porque no es de las pocas unidades que no ha cambiado de ubicación desde que se creó.

«El regimiento ha evolucionado a una unidad moderna pero permanece el carácter grancanario de personas disciplinadas, abnegadas y leales. En sus intervenciones han demostrado su valor y heroísmo», apuntó su responsable, quien indicó que es una unidad «amante de sus tradiciones pero dispuesta a evolucionar con los tiempos y a acudir a las misiones que se la encomienden dado que tiene un compromiso con España y los españoles».

El acto, que fue seguido por decenas de personas, contó con la asistencia de la subdelegada del Gobierno Teresa Mayans; el concejal del distrito de Vegueta Prisco Navarro; el obispo de Canarias José Mazuelos Pérez y el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria Juan José Laforet, entre otros, y representantes de la Marina y de la Aviación.

En la ceremonia, en la que hubo un recordatorio a los caídos de la unidad a lo largo de su historia, participaron una escuadra de gastadores del Canarias 50; el mando y plana mayor de mando (PLMM) del regimiento; la banda de Guerra número 1 de la Brican XVI, unidad de música del MCANA; el mando y PLMM BIMT 1/50; cinco compañías del Canarias 50, así como una unidad vestidos con uniformes de diferentes épocas. También asistió un grupo de veteranos.

Historia

Desde su origen, el regimiento ha estado ligado a la ciudad. En 1575 Diego de Melgarejo es el encargado de formar en la isla las capitanías de infantería de Las Palmas, Guía y Telde que en 1599 participarán en la defensa de Las Palmas de Gran Canaria del ataque del corsario holandés Van del Dooes con apenas cien hombres. El suceso marcó la historia de la isla pero también de las Milicias al elevarlas a la categoría de los Tercios de Flandes.

A lo largo de sus casi cinco siglos de existencia, la unidad ha sufrido varias reorganizaciones con el fin de adaptarse a las necesidades de defensa del momento. En 1886 se suspenden las Milicias y las fuerzas se organizan como Ejército Territorial de las Islas Canarias. No será hasta 1944 cuando adquiera la denominación de Regimiento de Infantería Canarias número 50. Desde 2015 forma parte de la Brigada Canarias XVI y está compuesta por unos 500 hombres y mujeres.

El Regimiento ha participado en diferentes campañas bélicas para defender el territorio español y sus colonias. La primera de ellas en 1671 para defender Flandes y la segunda importante en 1732 para la segunda conquista de Oran. Posteriormente, lo haría en la Guerra de la Independencia, en la batalla de Chiclana, cuya victoria hizo que se les denominará La Granadera Canaria.

También en la defensa de las colonias españolas de Filipinas y Puerto Rico a finales del siglo XIX. En el siglo XX lo hará en la campaña de África y Sidi Ifni, así como en la Guerra Civil española y en la defensa del Sahara cuando el territorio era aún español.

Desde 2008 ha colaborado en varias misiones internacionales en Afganistán, Malí, Líbano e Iraq.

En 2020 fue clave en las misiones Balmis y Baluarte para dar apoyo a las autoridades civiles en la descontaminación de espacios públicos, apoyos logísticos y rastreos de personas infectadas por la covid en Canarias y, en 2021, en la erupción del volcán de La Palma.