¿Por qué la playa de Las Canteras ha perdido la Bandera Azul?

La joya natural de Las Palmas de Gran Canaria, la playa de Las Canteras, pierde la bandera azul. Dos episodios puntuales de contaminación por bacterias fecales mermó la calidad del agua en La Puntilla unos pocos días, lo que habría llevado a la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) a retirar el sello de calidad; todo a pesar de que el resto de indicadores tanto en la zona de baño como en cuanto a los servicios mantengan un nivel excelente.

La playa de La Garita, en Telde, también deja de contar con esta distinción. En este caso, por culpa de tres episodios de contaminación fecal entre abril y julio del año pasado; de hecho, el baño llegó a estar prohibido más de una semana en pleno verano. Por el contrario, el Sur recupera la insignia en los arenales de San Agustín, Maspalomas y Meloneras. La provincia de Las Palmas suma un total de 31 zonas de baño y tres puertos deportivos con este reconocimiento.

Contaminación

La concejalía de Ciudad Mar de Las Palmas de Gran Canaria señaló en un comunicado que la zona de La Puntilla sufrió dos episodios de contaminación por Escherichia coli - E. coli. El más destacado se produjo el pasado septiembre, cuando el nivel de esta bacteria multiplicó por tres el nivel permitido y las autoridades cerraron este tramo de la playa al baño.

No obstante, el Ayuntamiento aclaró que según el informe remitido por Banderas Azules 2023, la calidad del agua en este punto bajó de excelente a buena, mientras que en el resto de la playa conserva los niveles máximos de calidad. El resto de servicios y condiciones ambientales mantienen la misma nota que en los últimos años.

Según la concejalía que lidera José Eduardo Ramírez, Emalsa inspeccionó la red de saneamiento y detectó una anomalía en la calle Tenerife. Tras localizar la rotura, los técnicos procedieron a su reparación y a la limpieza de las redes en las vías aledañas. La compañía de aguas realizó posteriormente una serie de actuaciones preventivas sin detectar nuevas fugas o anomalías. Así, procedieron a examinar las EBAR del restaurante La Marinera y del aparcamiento de La Puntilla, además de limpiar y realizar intervenciones de conservación y análisis en varios inmuebles.

Muestreos periódicos

Tras estas actuaciones por parte de Emalsa, todos los muestreos periódicos que ha emitido la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias han sido favorables y han arrojado datos similares a los del resto de la playa, según los datos que recoge el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño, Náyade. El Ayuntamiento capitalino matizó así que los tres kilómetros de extensión de Las Canteras tienen garantizados una "calidad excelente para la salud de las personas y para el entorno natural de la arena y el mar".

El vicepresidente de la Adeac, José Palacios, aclaró a este periódico que Las Canteras "sigue siendo modélica"; de hecho, Bandera Azul celebró un congreso en la ciudad el pasado noviembre. "Uno de los criterios imperativos para otorgar esta distinción es que todos los indicadores mantengan un nivel de excelente", apuntó. En este caso, al disminuir la calidad del agua de excelente a buena en el punto de muestreo de La Puntilla, la playa quedaba totalmente excluida de esta distinción.

Por su parte, Virginia Yuste, técnica de Bandera Azul, especificó que de los cinco puntos de muestreo de la playa -La Puntilla, Hotel Cristina, Hotel Reina Isabel, Playa Chica, Peña la Vieja y La Cícer- tan solo el primero no obtuvo en esta ocasión la calificación de excelente. No obstante, aclaró que el nivel ha sido bueno y que, por tanto, no significa que la zona no sea apta para el baño. "Son datos objetivos; se trata de una playa emblemática, pero hay que aplicar una directiva europea en la que no puede fallar ninguno de los parámetros", explicó.

Sello de calidad

Esta es la segunda vez que Las Canteras pierde la Bandera Azul desde que se le otorgara por primera vez en 1989, prácticamente desde que se empezara a entregar este reconocimiento a la calidad ambiental y de los servicios en el litoral. La primera ocasión fue en 2010, después de producirse un episodio de contaminación fecal el año anterior que mantuvo la zona de La Puntilla cerrada al baño durante 11 días. El Ayuntamiento en ese momento ni siquiera presentó la candidatura, al entender que no les darían la insignia por este vertido. La playa ha ondeado este sello de calidad durante 34 años.

Las Palmas de Gran Canaria pierde así la Bandera Azul en todas sus playas. El Confital dejó de ondear este insignia en 2016 tras la caída de rocas sobre el paseo el año anterior y La Laja en 2011, tras el empeoramiento de los servicios. La oposición municipal ha aprovechado este hecho, a tan solo tres semanas de las elecciones del 28-M. El viceportavoz de los populares, Ángel Sabroso, señaló que la noticia "no es sino el colofón, la guinda, del amargo pastel que representan ocho años de decadencia con el PSOE en la gestión de los servicios públicos básicos en nuestro municipio". El candidato de Coalición Canaria, Francis Candil, también lamentó en sus redes la pérdida "en la joya de la corona".